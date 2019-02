Fagforbundet kritisk til bekymringsmelding mot Giske-video

Det var lederen i Fagforbundet Sykehus og Helse Oslo, Knut Sandli, som sendte bekymringsmelding om videoen som viser Trond Giske i tett dans med ett av fagforbundets kvinnelige medlemmer.

Han tok aldri kontakt med kvinnen, og informerte henne ikke om bekymringsmeldingen. Det har fått kvinnen og venninnen, som filmet dansen, til å reagere.

– Vi beklager at våre to kvinnelige medlemmer har kommet i en situasjon som de ikke selv har ønsket. For oss er det viktig at de to blir ivaretatt på best mulig vis. Vi er sikre på at Fagforbundet i Oslo og den lokale fagforeninga vil bidra til dette, sier Fagforbundets nestleder, Sissel M. Skoghaug, i en pressemelding.

Hun sier videre at Fagforbundet ikke deltar i et politisk spill rundt Trond Giske.

– I denne saken sier to av våre lokale tillitsvalgte at de har forsøkt å ivareta det de mente var interessene til to av våre medlemmer. Vi mener at de burde snakket med de to kvinnene før de foretok seg noe mer, sier Fagforbundets nestleder.

NRK har vært i kontakt med en av kvinnene. Hun kjente til at pressmeldingen kom, men har foreløpig ingen kommentar til innholdet i meldingen.

Reagerte på Giskes oppførsel

Knut Sandli kommenterer Fagforbundets beklagelse slik per SMS til NRK:

«Jeg har ingen kontaktinformasjon til kvinnene, men jeg har forsøkt å sende en beklagelse til dem via en felles kontakt, og jeg synes det er trist hvis de melder seg ut av Fagforbundet».

Dette har han kommentert tidligere til at kvinnene bak videoen føler seg brukt i et politisk spill:

«Jeg kan godt forstå at de blir opprørte. Saken har nok blitt betraktelig mer ubehagelig for dem enn jeg hadde kunnet forutsi. Jeg reagerte på Giskes oppførsel i en video jeg ble vist. Min hensikt var å varsle Arbeiderpartiets ledelse om dette i nominasjonsprosessen de var inne i. Etter dette viste det seg at videoen allerede var ute i offentligheten. Da valgte jeg å gi et intervju med VG når de ringte meg.»

Trond Giske gikk fra å være kronprins i Ap til vanlig stortingsrepresentant. Du trenger javascript for å se video. Trond Giske gikk fra å være kronprins i Ap til vanlig stortingsrepresentant.

Kvinnen føler seg brukt i politisk spill

Videoen med Giske og den unge kvinnen på dansegulvet ble delt med et fåtall venner på Snapchat. Den var ikke ment som annet enn en intern «greie» i vennegjengen. Men filmen nådde Knut Sandli og Terje Ferstad i ledelsen i Fagforbundet Sykehus og Helse Oslo, der kvinnen på filmen er medlem.

Etter å ha sett videoen, sendte Sandli en bekymringsmelding til Aps partisekretær Kjersti Stenseng. Sandli hadde ikke snakket med kvinnen før han sendte meldingen.

– Jeg har ikke sendt noe varsel til Fagforbundet om Giske eller noen andre. Ei heller godkjent eller fått beskjed om bekymringsmeldingen, har kvinnen på videoen sagt til NRK.

Hun har gjort det klart at filmen ble sendt til et fåtall med beskjed om ikke å dele. Dette ble ikke respektert, og nå føler kvinnen at hun har blitt en del av et politisk spill. Kvinnen har også avdramatisert hva som faktisk skjedde den skjebnesvangre kvelden:

– Videoen ser verre ut enn det var. Det var ikke noe mer enn en dans. Det var vi som tok kontakt med han, ikke omvendt. Det var ikke noe annet enn hyggelig tone. Vi opplevde det som uproblematisk og greit, og han gikk vel fra utestedet før vi gjorde.

Både den berørte kvinnen og venninnen som filmet dansen, vurderer å melde seg ut av Fagforbundet Sykehus og Helse Oslo på grunn av blant annet Sandlis håndtering av saken.

Giske: – Åpenbart en maktkamp

Giske mener innholdet i videoen har blitt blåst ut av proporsjoner.

Fredag ble det også kjent at under et avgjørende møte i valgkomiteen i Trøndelag Ap onsdag, fikk komitéleder Jorodd Asphjell en SMS, der han ble oppfordret til å be Giske trekke sitt kandidatur, eller risikere at bilder ble lekket til VG.

– Det er åpenbart en maktkamp når det sendes en SMS med trussel om at hvis jeg ikke vrakes så vil VG være interessert i en video. Så havner den samme videoen i VG, og blir en kjempesak helt uten grunn. Det vitner om at det er en plan og en maktkamp, har Giske sagt til NRK.