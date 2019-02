Kvinnen som danset med Giske: – Det ser verre ut enn det var

Nestleder i Fagforbundet Sykehus og Helse, Knut Sandli, forklarer overfor VG at han skrev bekymringsmeldingen som en reaksjon på en video, som skal ha blitt tatt opp natt til søndag på utestedet Bar Vulkan på Grünerløkka i Oslo.

Bekymringsmeldingen er ikke sendt på vegne av kvinnene, og Sandli innhentet heller ikke deres samtykke på forhånd. Sandli forteller at han ble varslet av en annet tillitsvalgt, og dermed sendte en e-post til Arbeiderpartiet.

Videoen viser at Giske står tett inntil en ung kvinne på dansegulvet, med hendene rundt henne.

NRK har vært i kontakt med kvinnen på videoen, og hun avdramatiserer hendelsen.

– Videoen ser verre ut enn det var. Det var ikke noe mer enn en dans. Det var vi som tok kontakt med han, ikke omvendt. Det var ikke noe annet enn hyggelig tone. Vi opplevde det som uproblematisk og greit, og han gikk vel fra utestedet før vi gjorde, sier hun til NRK.

Også venninnen hennes, som filmet videosnutten, tegner dette bildet av situasjonen. Trond Giske kommenterer saken slik torsdag kveld:

– Dette stemmer med min oppfatning, og både familien min og jeg er veldig takknemlig for at kvinnene har valgt å si så tydelig ifra. Jeg håper dette fører til en diskusjon om denne typen journalistikk, sier Giske.

Godkjente artikkel

VGs sjefredaktør Gard Steiro svarer følgende:

– Kjernen i saken er en bekymringsmelding. Den er gjengitt fordi den har offentlig interesse mens det pågår en strid knyttet til Giskes posisjon i partiet. VG ga en presis og kortfattet beskrivelse av hva videoen viser, men valgte av hensyn til de involverte ikke å publisere den. I tillegg kontaktet VG kvinnen på videoen. Det skjedde onsdag ettermiddag. VG hadde flere samtaler med henne torsdag. Hennes opplevelse var – som både VG og NRK skriver – at de danset og hadde det hyggelig, så føyde hun til «så ble det litt for mye, så jeg og venninnen min gikk derfra». Kvinnen godkjente dette sitatet. Hun ønsket ikke bli sitert på noe annet, sier Steiro.

– Kvinnen fikk lest opp VGs artikkel i sin helhet før publisering. Hun hadde ingen innvendinger. I dette tilfellet har altså ikke VG gjort annet enn å viderebringe presise gjengivelser og forhåndsgodkjente sitater fra de involverte parter. Giske valgte å ikke uttale seg. Om det som skjedde i baren er problematisk eller ikke, regner VG med at Arbeiderpartiet tar stilling til, sier Steiro.

– Tillitsvalgt på heltid

«Som mangeårig tillitsvalgt i en stor fagforening som nå skal inn i en valgkamp, finner jeg en slik oppførsel uforenlig med arbeiderbevegelsens verdier», siterer VG fra bekymringsmeldingen, som skal ha blitt sendt partisekretær i Ap, Kjersti Stenseng, onsdag.

– Jeg syns det var veldig ugreit. Trond Giske er tillitsvalgt, og det bør han være på heltid. Det er han tydeligvis ikke, sier Sandli til NRK.

NRK har spurt Giske om det er å utvise god dømmekraft å la seg avbilde i en slik setting samtidig som han kjemper for å gjenvinne tillit, og står i en prosess hvor han søker nye verv, men har ikke fått svar.

Fagforeningslederen har ikke tatt kontakt med kvinnen i videoen, og sier at han syns videoen taler for seg selv.

– Jeg syns at når sånne ting er i ferd med å komme ut i sosiale medier, er det min plikt å ta kontakt med Arbeiderpartiet.

Sandli forteller at han i ettermiddag fikk en telefon fra partisekretær Kjersti Stenseng, som han mener var mer opptatt av om at dette var et partiarrangement, enn hun var villig til å ta affære.

– Har ikke Giske lov til å gå på byen å ha det gøy?

– Det går an å ha det gøy uten å tafse på unge jenter.

Kjersti Stenseng ønsker ikke å kommentere hvordan Ap stiller seg til bekymringsmeldingen.

– Jeg har fått en e-post og blitt gjort oppmerksom på en video. Utover det har jeg ingen kommentar, sier hun.

Varslingssaker

Vinteren 2017/18 behandlet Arbeiderpartiet til sammen et tjuetalls varslingssaker om seksuell trakassering og upassende oppførsel mot ulike personer i partiet. Flere av varslene omhandlet Giske, og saken endte med at han 7. januar i fjor trakk seg fra nestledervervet.

7. februar i år avsluttet Arbeiderpartiet saken mot Trond Giske, som ønsket å få saken gjenopptatt. Konklusjonen om at han hadde brutt partiets retningslinjer ble stående. Samtidig åpnet Kjersti Stenseng og partileder Jonas Gahr Støre for at Giske kunne gjøre comeback i politikken.

Onsdag bestemte en enstemmig valgkomité i Trøndelag Ap at Giske ikke blir innstilt som nestleder i fylkespartiet, men at han blir medlem av styret og arbeidsutvalget.