Regjeringen beholder tiltakene til andre halvdel av januar

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi forsterker tiltakene for å sikre bedre etterlevelse av karantenereglene etter jul, og derfor beholder vi og de nasjonale tiltakene fram til andre del av januar, sier helseminister Bent Høie på regjeringens pressekonferanse tirsdag.

Han sier at selv om smitteutviklingen i Norge har flatet ut, ser man en negativ smitteutvikling i nabolandene til Norge:

– Vi må være forberedt på at det samme kan skje her. At vi går inn i det nye året med økende smittetall, sier Høie.

Han oppfordrer til å følge de nasjonale rådene, for å unngå at smitten øker på nytt.

– I ukene som kommer bør alle i størst mulig grad holde seg hjemme og begrense sosial kontakt, sier Høie.

Ikke sannsynlig med førjulsvaksinering

I Oslo, som har ekstra strenge tiltak og vært hardt rammet i høst, ble det sist døgn registrert 38 færre smittetilfeller enn ukessnittet. Det viser tall fra Oslo kommune. Nasjonalt var økningen på 331 nye smittede.

En vaksine kan snart være på trappene. Tirsdag ble det kjent at møtet som skal gi råd om vaksinen er blitt fremskyndet til 21. desember. Det betyr at de første vaksineringene kan begynne i julen, får NRK opplyst.

Dette får helseministeren spørsmål om på pressekonferansen:

– Det er nok sånn som vi vurderer nå ikke veldig sannsynlig at det skjer før jul, men det kan skje raskere enn det som ble antatt for en stund siden, da vi vurderte at årsskiftet var mest sannsynlig. Men dette er ikke bekreftet enda og det er noe vi jobber med hele veien og holder oss oppdatert på, sier Høie.

Fem vaksiner er nå i fase tre av testingen, selv om enkelte har blitt hastegodkjent i blant annet USA og Storbritannia.

500.000 Pfizer-vaksiner til Norge

Tidligere har Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström uttalt til NRK at Norge kan få mellom to og to og en halv million doser i løpet av første kvartal neste år.

Tirsdag uttalte Bergström til VG at 500.000 av dosene vil komme fra vaksineprodusenten Pfizer. Det er vaksinen som er nærmest godkjenning i EU.

Etter det NRK forstår får Norge fortsatt 2,5 millioner vaksinedoser på nyåret. Det vi si at 2 millioner vaksinedoser vil komme fra andre produsenter.

På pressekonferansen tar Høie også opp karantenereglene. Han sier at både FHI og Helsedirektoratet er enig om at en negativ test på dag syv i karantene er et like godt smittefaglig som ti dagers karantene. Dette til tross:

– Men Helsedirektoratet mener likevel at vi ikke bør endre karanteneordningen nå. De viser til smittesituasjonen, hensyn til testkapastitet, som gjør at vi bør vente til hvert fall over jul. Jeg deler denne vurderingen, sier Høie.

Sender smitteutstyr til kommunene

På pressekonferansen sier assisterende helsedirektør Geir Stene-Larsen i Helsedirektoratet at det er kjøpt inn 11 millioner sprøyter og 14 millioner sprøytespisser, som skal fordeles på kommunene i Norge basert på innbyggertall.

Tirsdag har Helsedirektoratet begynt å sende ut vaksineutstyr til kommunene.

FHIs Line Vold sier de ikke blir overrasket dersom man ser en smitteøkning etter jul. Men hun forteller at smitteutviklingen har vært positiv i Norge de siste ukene.

– Det har vært en nedgang i smittetallene nasjonalt en liten stund nå, men tallene for uke 50 ser ut til å bli omtrent som for uke 49, sier FHIs Line Vold.

Tidligere på tirsdag ble det kjent at FHI og Helsedirektoratet anbefaler at nasjonale tiltak bør videreføres til over nyttår. De mener smittesituasjonen i Norge enda ikke er stabil, og at tiltak fra myndighetene ikke bør endres oftere enn nødvendig.

Det kan skape usikkerhet og redusere tilliten til myndighetene, står det i anbefalingen fra Helsedirektoratet.

Helsemyndighetene anbefalte forlengelse av tiltak

I anbefalingen har FHI noen innspill til endring av tiltak. Blant annet anbefalingen om å holde seg mest mulig hjemme:

«Dette er et inngripende råd som neppe er forholdsmessig lenger. Rådet bør vurderes endret til: Alle bør i ukene framover begrense kontakt med andre enn dem man bor med», skriver FHI i anbefalingen til regieringen.

Tidligere denne måneden la regjeringen frem sine kjøreregler for jula. Da ble det blant annet klart at man kan ha inntil ti gjester to ganger i julen, hvis man har plass til å opprettholde avstand mellom gjestene.

I tillegg endret regjeringen karantenereglene for innreise på søndag, og gjorde det mulig for dem som kan dokumentere at de har et egnet oppholdssted å slippe karantenehotell.

Totalt har 41.331 personer blitt registrert smittet i Norge, ifølge NRKs oversikt. 132 personer er innlagt på norske sykehus med covid-19.