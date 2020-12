Juleråd fra statsministeren: – For to av dagene åpner vi for inntil ti gjester

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Statsministeren sier myndighetene har jobbet for å finne den rette balansen mellom å hindre mer smitte og at nordmenn også i år skal få feire høytiden.

Regjeringen anbefaler at man kan ha inntil ti gjester to ganger i julen, hvis en har plass til å opprettholde avstand mellom gjestene.

– Vi opprettholder regelen om inntil fem gjester, men for to av dagene åpner vi for inntil ti gjester. For eksempel på Julaften og Nyttårsaften eller to andre dager, sier statsminister Erna Solberg (H).

Solberg understreker at dette er de nasjonale anbefalingene og at det kan være enkelte kommuner som har strengere regler for antall gjester i julen.

Statsministeren minner også om å begrense antall totale nærkontakter i julen.

– Det bør altså ikke være sånn at man har fem nye gjester hver dag og ti nye og forskjellige på Julaften og Nyttårsaften.

Én meters avstand rundt bordet

NRK møter flere folk på gata på Mysen i Indre Østfold kommune. De fikk akkurat nyheten om reglene for jula.

VIL ROPE: Bjørn Olsen på Mysen på Østlandet. Foto: Trond Øyvind Karterud

– Det høres bra ut, for da kan man feire både jul og nyttår. Vi blir ti stykker, seks fra samme hushold og fire utenom. Vi har god plass med 180 kvadratmeter i huset, og vi kan sitte og rope til hverandre, sier Bjørn Olsen.

FORNØYD: Christina Sæbø utenfor et kjøpesenter på Mysen. Foto: Trond Øyvind Karterud

Ti gjester holder også for Christina Sæbø på Mysen.

– Det holder for min del. Det blir julaften og dagen etter. Nyttårsaften er lugn, den er det ikke så farlig med, sier Christina Sæbø.

Hun skal invitere mormor, tre barn – og tante fra Madrid som må belage seg på karantene siden hun kommer fra Spania.

Statsministeren sier karantenereglene fortsatt gjelder. For eksempel skal alle i ti dagers karantene etter å ha vært i et rødt land. Avstandsreglene er også de samme.

– Vi må fortsatt ha en meter avstand. Det gjelder også i juleselskapet. Fra gløggen serveres, til man setter seg til bords, til vi åpner julegavene. Hovedregelen er fortsatt å begrense menneskene du har kontakt med gjennom hele julen. Også under førjulstiden og julehandelen, sier Solberg.

Hensyn til ensomhet

En av årsakene til at regjeringen og helsemyndighetene åpner opp for flere gjester er for å hindre at isolerte skal bli ekstra ensomme på grunn av smittevernregler.

Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet. Foto: Lise Åserud / Lise Åserud

– Det er en av hovedgrunnene til at vi i vår anbefaling har vektlagt at man bør utvide litt antall gjester som man tar høyde for at man kan invitere i julen. Slik at ingen faller utenfor eller ikke blir invitert på grunn av en litt rigid grense, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.

334 har dødd av covid-19 her i landet siden pandemien brøt ut. 128 personer er i dag innlagt på sykehus i Norge.

For å holde tallet lavest mulig, er smittevern og avstand viktigste hjelpemiddel inntil befolkningen er vaksinert.

– Julen er en tid for nærhet, og ikke en tid for avstand. Men vi er bekymret for at julefeiringen skal føre til mer smitte i samfunnet. Vi ønsker ikke å starte året med stigende smittetall, sier Solberg.

Vet ikke at de er smittet

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) sier at det er mange i samfunnet som er smittet, og flertallet vet ikke selv at de er det. Han mener det er lys i enden av tunnelen om befolkningen følger rådene.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

– Tallene tyder på at vi sammen kan klare det igjen. Fordi antall smittede går ned igjen. Det er takket være innsats fra befolkningen, igjen. Men denne positive utviklingen må ikke føre til at vi senker skuldrene igjen, sier Høie.

Hjem fra Oslo?

Smittetrykket er fortsatt mye høyere i Oslo enn i resten av landet, selv om smitten i hovedstaden har gått noe ned de siste dagene.

JULEFRED: Karl Johans gate i Oslo sentrum i november. Gaten pleier å ha tusenvis på besøk hver eneste jul. I år uteblir mange. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Mange av dem som skal hjem til jul er studenter i Oslo og Bergen. Smittetallene er på vei nedover, men storbyene har hatt mest smitte blant unge voksne i høst.

Helsemyndighetene har bedt folk som reiser fra områder med mye smitte i Norge, om å være forsiktige de første ti dagene etter ankomst til områder med lite smitte. Unødvendige reiser frarådes, men en reise hjem til jul kan være nødvendig, har FHI sagt.