De første kan bli vaksinert i Norge i julen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Tidligere har det blitt opplyst at den første koronavaksinen ligger an til å bli anbefalt for bruk i EU og Norge kort tid etter et rådgivingsmøte den 29. desember.

Nå ser det ut til at den første vaksinen kan komme til Norge kort tid etter 21. desember. Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) vil etter det NRK får opplyst fremskynde rådgivingsmøtet til den datoen.

Etter det NRK får opplyst, er det Tyskland som har presset på for å få fremskyndet møtet som skal gi råd om godkjenning. Bildt Zeitung melder at en betinget godkjennelse kan komme 23. desember.

Det er vaksinen til Biontech/Pfizer som ligger nærmest å få en begrenset godkjenning i EU. FHI har tidligere sagt at det er mulig å få doser av denne til Norge i januar.

Til jul

Etter det NRK får opplyst kan dette bety at vaksinering kan begynne i Norge så tidlig som julaften.

– Det er ikke veldig sannsynlig at det kan skje før jul, men det kan skje raskere enn det vi antok for bare kort tid siden. Dette er ikke bekreftet ennå, og det er noe vi holder oss oppdatert på, sier helseminister Bent Høie.

Vaksinen klar

Store mengder av vaksinen er allerede produsert i Europa. Etter det NRK får opplyst er det bare snakk om tiden det tar å sende de første dosene til Norge som avgjør når vaksinering kan begynne.

– Vi har allerede forhåndsprodusert vaksine for EU. Så snart vi får grønt lys fra EMA og EU-kommisjonen, kan vi begynne å laste og levere vaksinedosene til vaksinasjonssentrene, sier en talskvinne fra selskapet Biontech til Bild Zeitung.

Systemet i Norge skal stå klart for å ta imot vaksinen og få dem inn i armen til de første.

Det er ventet at EU vil gi en betinget godkjennelse kort tid etter vaksinemøtet. Ifølge opplysninger fra Bildt Zeitung vil det kunne skje lille julaften.

Det vil si dersom EU blir rådet til å ta vaksinen i bruk. Det er ikke sikkert.

De eldste først

NRK har tidligere fortalt at vi ligger an til å få 2,5 millioner vaksinedoser innen april. VG melder i dag at 500.000 vaksinedoser fra Pfizer vil komme til Norge rett etter nyttår.

Folkehelseinstituttet har tidligere anslått at rundt 1,3 millioner nordmenn er i risikogruppen for å utvikle alvorlig sykdom hvis de blir smittet av koronaviruset.

Et ekspertutvalg i medisinsk etikk konkluderte i november med at nordmenn i risikogruppen skal prioriteres i vaksineringen. Med mindre det er et voldsomt smitteutbrudd i Norge, da må helsepersonell prioriteres.

Helsedirektoratet starter i dag utsending av sprøyter og annet utstyr til kommunene, slik at de skal være klare når den første koronavaksinen kommer.