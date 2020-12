Norge får minst 500.000 Pfizer-doser første kvartal

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Totalvolumet er 2,5 millioner doser. Så er det alltid litt usikkert med leveranseskjema, men minst 500.000 doser kommer i første kvartal av Pfizer, sier Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström til VG.

Det er Pfizer-vaksinen som er nærmest godkjenning i EU.

Bergström forhandler om vaksineinnkjøpsavtaler for EU, og er også den som sikrer Norge vaksiner. Innkjøpene gjøres gjennom et program som er forbeholdt EU-medlemslandene, men alle landene avgir likevel doser til Norge. Det skjer rent praktisk ved at Sverige kjøper inn disse dosene, og så videreselger dem til Norge.

Får fortsatt 2,5 millioner doser totalt

Bergstrøm har tidligere sagt til NRK at vi skulle får 2,5 millioner vaksinedoser i første kvartal.

Etter det NRK forstår får vi fortsatt 2,5 millioner vaksinedoser på nyåret. Det vi si at vi får 2 millioner vaksinedoser fra andre produsenter.

– For Norges del snakker vi om leveranse på flere hundre tusen doser i januar. Og i hvert fall mellom to, og to og en halv millioner doser i løpet av første kvartal, sa Bergstrøm til NRK i begynnelsen av desember.

Totalt er det seks vaksiner Norge kan få tilgang på gjennom EU-systemet: Kandidatene til Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Curevac, Sanofi/GSK og Johnson & Johnson.

Vil prioritere nordmenn i risikogruppen

Folkehelseinstituttet har tidligere anslått at rundt 1,3 millioner nordmenn er i risikogruppen for å utvikle alvorlig sykdom hvis de blir smittet av koronaviruset.

Et ekspertutvalg i medisinsk etikk konkluderte i november med at denne gruppen skal prioriteres i vaksineringen. Med mindre det er et voldsomt smitteutbrudd i Norge, da må helsepersonell prioriteres.