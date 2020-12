Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) sier til NRK at det viktigste med karantenereglene er at folk som kommer til Norge fra et rødt land, skal oppholde seg ti dager i karantene.

– Hovedregelen er at den skal gjennomføres på hotell, men hvis man eier eller leier bolig, eller disponerer annet egnet sted, så kan man gjennomføre karantenen der, sier Mæland.

For at det sted skal regnes som «egnet» må du ha:

Enerom

Tilgang til eget toalett

Tilgang til eget kjøkken eller matservering

Tilpassingen skjer med tilbakevirkende kraft. Det vil si at de som allerede sitter på et karantenehotell, men oppfyller kravene til egnet sted, kan forlate karantenehotellet og gjennomføre resten av karantenen et annet sted fra klokken 17.

Årsaken er at du skal unngå nærkontakt med andre personer de ti dagene du må være i karantene.

Personer i samme husstand som reiser sammen til Norge kan være i karantene på samme oppholdssted

De eller den som skal tilbringe karantene på et annet sted enn hotell, må skrive under på et skjema der de bekrefter at karantenestedet er «egnet»

Dersom karantenereglene ikke følges, risikerer man en bot

Mæland sier årsaken til at endringene kommer nå, er at regjeringen har vunnet erfaring gjennom de siste ukene.

– En god del har fremført kritikk fordi man har hatt egnet oppholdssted, en hytte eller en sokkelleilighet, og da gjør vi nødvendige tilpasninger nå, slik at de som kan unngå hotell men har gode nok oppholdssteder kan benytte disse.

Statsråden sier hun forstår kritikken som har kommet, blant annet fordi det har vært krevende og inngripende tiltak.

– Men det var helt nødvendig. Vi måtte gjøre det raskt og på en måte som traff flest mulig. Nå gjør vi noen tilpasninger, sier Mæland.

Hun sier man må belage seg på en del køer på blant annet flyplasser, særlig det første døgnet. De som ankommer Norge i dag, vil være ferdig med sin karantene på lille julaften. Hvis du påbegynner karantene innen klokken 17.00 mandag, vil karantenen være over i tid til å høre Sølvguttene synge julen inn på julaften.

Omstridt karantenehotell

Ifølge justisminister Monica Mæland (H) er hovedregelen fortsatt karantenehotell for personer som reiser inn til Norge fra land med høyt smittetrykk. Foto: Jil Yngland / NTB

Reglene for karantenehotell har satt sinnene i kok. Flere har stilt spørsmål ved om reglene har vært for strenge.

Frem til nå har alle som ikke er bosatt i Norge, eller eier bolig i Norge, vært nødt til å tilbringe karantenetida på hotell, med noen få unntak.

Det har blant annet ført til at nordmenn som er folkeregistrert i andre land ikke får lov til å være i karantene i ei leilighet de leier i Norge.

Nå åpner justisdepartementet for at både nordmenn og andre tilreisende kan tilbringe karantenen utenfor hotell, så lenge de har et sted som oppfyller smittevernkravene.

Hovedregelen skal fortsatt være at de som ankommer Norge fra røde land må oppholde seg på karantenehotell.

Kaos og overfylte hoteller

Fredag var det kaotiske tilstander på Oslo lufthavn Gardermoen, da det kom mange tilreisende som skulle på karantenehotell samtidig.

Gunnhild Grimstad-Kirkeby, kommunaldirektør i Ullensaker kommune har ansvaret for karantenehotell for de som ankommer Norges hovedflyplass, Gardermoen. Foto: Ullensaker kommune

Dette førte til mange timers venting, overfylte karantenehoteller og tilfeller der fremmede måtte dele samme rom.

– At folk som ikke er i samme kohort ble lagt på samme hotellrom er en glipp som ikke skal skje. Det ser ut som misforståelser om at de var i en kohort. De er på enkeltrom nå. Men det skulle selvfølgelig ikke ha skjedd, sier Gunnhild Grimstad-Kirkeby, kommunaldirektør i Ullensaker kommune til NRK.

Hun sier personene er registrert i tilfelle det skulle være behov for sporing ved smittespredning. Ifølge kommunaldirektøren var det rundt ti personer som ikke fikk et godt botilbud fredag.

– Ekstraordinær situasjon

Grimstad-Kirkeby var det som skjedde en «ekstraordinær situasjon» med flere reisende enn tidligere.

– Vi vet ikke om antallet som skal på karantenehotell før de passerer grensa, og vi var ikke dimensjonert for et så stort antall. Men da vi så dette, sendte vi dem videre til Oslo.

– Burde dere ikke vite at de fleste som skal i karantene kommer denne helga, 10-12 dager før Julaften?

– Vi får ikke de opplysningene på antall reisende. Vi forventet en økning og dimensjonerte for det, blant annet ved å gjøre avtale med Oslo om avlastning fra dem, men vi kan ikke forutse antallet.

– Kan dere garantere at det ikke blir problemer fremover?

– Vi jobber fortløpende for å ta imot alle på en god og forsvarlig måte, svarer kommunaldirektøren.

– Tullete

Irene Fjøsne Tausvik har foreldre i Norge som venter på henne med en tom sokkelleilighet. Isteden må hun tilbringe ti dager på karantenehotell. Foto: NRK

Irene Fjøsne Tausvik landet på Gardermoen lørdag.

– Det var veldig magne fortvilte mennesker, som ikke visste hvor de kom til å bli sendt. Lange køer og mye ventetid, forteller hun til NRK.

Tausvik arbeider i London og er folkeregistrert i England. Det gjør at hun ikke kan dra rett hjem til foreldrenes tomme sokkelelilighet som venter på henne. Isteden er hun på karantenehotell på flyplassen.

– Det synes jeg er helt tullete. Hvis det skal være noen unntak må det baseres på noe annet enn om du eier eller leier. Jeg forventer at reglene endres til at det skal være et egnet sted, separat fra husstanden, sier Tausvik.

Mæland har fått med seg kritikken, og gir følgende kommentar:

– Det skal være trygt å oppholde seg på karantenehotell. Man skal være trygg på at man ikke smitter andre og at man selv ikke blir smittet hvis man kan unngå det. Så skjer det feil som sagt. Det tror jeg vi må leve med, men det er i alle fall ryddet opp i og det er veldig bra.