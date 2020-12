Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– For Norges del snakker vi om leveranse på flere hundre tusen doser i januar. Og i hvert fall mellom to og to og en halv millioner doser i løpet av første kvartal, sier Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström til NRK.

Bergström er optimist når han møter NRK i Stockholm sentrum i dag. Det er Sverige som sørger for Norges tilgang til koronavaksiner gjennom avtalene mellom legemiddelprodusentene og EU-kommisjonen.

– Det finnes en viss grad av fleksibilitet i avtalene. Jeg får instruksjoner fra Norge om hvordan jeg skal forhandle med EU på deres vegne, forteller han

Richard Bergström er derfor det viktigste leddet mellom norske myndigheter og vaksineleverandørene.

– Det gjelder at alle forbereder seg nå, for det er nå ... «now it's happening» (nå skjer det), sier han. Og forteller at Sverige planlegger å være klare til vaksine straks nyttårshelgen er over.

Siden de vaksinene som nå er lengst fremme i utprøvingen må gis i to doser, vil det si at opp mot 1.250.000 nordmenn kan vente seg å bli vaksinert innen utgangen av mars neste år.

Nesten hele risikogruppen vaksinert før påske

PRODUKSJON: Norge kan vente seg 1,5 millioner vaksinedoser allerede første kvartal neste år. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Folkehelseinstituttet har tidligere anslått at rundt 1,3 millioner nordmenn er i risikogruppen for å utvikle alvorlig sykdom hvis de blir smittet av koronaviruset. Et ekspertutvalg i medisinsk etikk konkluderte i november med at denne gruppen skal prioriteres i vaksineringen. Med mindre det er et voldsomt smitteutbrudd i Norge, da må helsepersonell prioriteres.

Dermed kan altså nesten alle av dem som er i risikogruppen være vaksinert i løpet av første kvartal 2021.

Bergström forteller også at det ikke er slik at svenskene får vaksinen for begge land og så fordeler en viss prosentandel til Norge. Vaksinene vil bli levert direkte til Folkehelseinstituttet fra produsentene.

– Nei. Vaksinen går ikke fysisk til Sverige først, den kommer direkte fra produsenten. Vi regner med å få leveranser fra 2–3 vaksineprodusenter i januar og februar. Siden forventer vi at ytterligere to produsenter kan levere i april. Og neste halvår kommer enda flere.

Planlegger for minus 70

Det er flere usikkerhetsmomenter knyttet til de første vaksinedosene. Spesielt produsenten Pfizer-BioNTech-vaksinen som trolig må oppbevares på temperaturer så langt ned som minus 70 grader. De logistiske utfordringene er noe av det mest krevende for Bergström,

– Vaksinen som trolig kommer først, den fra Pfizer har noen utfordringer på transportsiden. Men nå har man funnet en smart løsning med en boks, som gjør at vaksinen kan transporteres over lange distanser. Dette er jo særlig en utfordring for Norge og Sverige som er langstrakte land med lange avstander. Men det handler helt enkelt om planlegging.

FØRST: Vaksinen fra Pfizer-BioNTech antas å bli den første som kommer til Norge. Utfordringene med at den på oppbevares på minus 70 grader under transport og lagring, mener Richard Bergström de har funnet. Foto: DADO RUVIC / Reuters

Og Moderna-vaksinen, som trolig kommer rett etter Pfizer er ikke er like ustabil og derfor kan den transporteres i kjøleskap. Så det må man jo ta i betraktning også når man velger hvilke vaksiner som skal brukes hvor.

– Så Pfizer-vaksinen skal kanskje brukes i storbyer og Moderna i mindre byer og tettsteder?

– Muligens. Men dette får jo de norske myndighetene ta ansvaret for.

Lovende fra Storbritannia

I dag kom også nyheten om at myndighetene i Storbritannia har hastegodkjent bruken av en koronavaksine og vil starte vaksinering allerede neste uke.

– At Storbritannia har godkjent vaksinen er lovende. Dette er jo våre tidligere kolleger som har godkjent vaksinen med samme dokumentasjon som EU bruker, så det er jo nå meget sannsynlig at EU vil fatte samme beslutning, sier Bergström.

– Men hvorfor kan Storbritannia bestemme seg raskere enn EU?

– Det er jo fordi EU er 27 land. Storbritannia kan bli enige med seg selv litt lettere. I EU er det ikke så mye debatt eller uenighet, men alle må kjenne tiltro til denne prosessen. Det får gå noen uker til.

Norge er klare

Smitteverndirektør Geir Bukholm ved Folkehelseinstituttet bekreftet allerede i midten av november at de planla å starte vaksinasjon over nyttår. Samtidig arbeides det også med en plan for i hvilken rekkefølge vaksineringen skal skje. bekrefter at de planlegger for at vaksinasjon i beste fall kan starte over nyttår.

KLARE: Smitteverndirektør ved FHI, Geir Bukholm har bekreftet at Norge vil være klare til å starte vaksinering rett over nyttår. Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

– Vi tar høyde for det. Vi skal være klare og forberedt på vaksinasjon fra januar måned, og vi skal også ha en rekkefølge for prioritering av de første dosene som kommer da, sa Bukholm til NRK 19. november

Det er også anslått at de som har størst fare for alvorlig sykdom og død vil være de som for vaksinen aller først.