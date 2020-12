Slik blir julen i hovedstaden

– Julen 2020 kommer ikke til å bli som vanlig. La det ikke være noen tvil. Smittesituasjonen i Oslo er fremdeles alvorlig, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) under dagens pressekonferanse.

Byrådet har bestemt å videreføre den sosiale nedstengingen som har pågått i fire uker.

De vil likevel lette på tiltakene for noen:

Fritidsklubber kan holdes åpne for barn og unge mellom 13–19 år for inntil 20 personer av gangen.

Alternative julefeiringer rettet mot vanskeligstilte vil bli tillatt for inntil 20 personer. Det stilles krav om at en organisasjon skal stå som arrangør.

Gudstjenester og andre religiøse samlinger blir tillatt for inntil 20 personer.

– Dette håper vi kan være noen bidrag til mindre isolasjon og ensomhet i jula. Og mer samhold, sier Johansen.

I Oslo vil forbudet mot å være mer enn ti personer som samles i private sammenkomster gjelde også i jula. Reglene er derfor strengere enn de nasjonale som fastslår at man kan samles inntil 10 personer pluss husstand to ganger i løper av jula.

– Skulle vi endret Oslos forbud på grunn av regjeringens nasjonale anbefalinger måtte vi hatt en helt annen smittesituasjon i Oslo. Vi må gjøre lokale vurderinger.

Byrådet vil gjøre en ny vurdering av tiltakene 7. januar.

– Forhåpentligvis vil vi da kunne åpne for mer igjen. Vi vil særlig prioritere og åpne opp for barn og unge, sier byrådslederen.

Karl Johans gate i Oslo sentrum i november. Gaten pleier å ha tusenvis på besøk hver eneste jul. I år uteblir mange. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Frykter importsmitte

Selv om smittetrykket de siste ukene har avtatt utgjør smittetilfeller fra Oslo fortsatt hvert tredje smittetilfelle i landet. Under pressekonferansen ba Johansen alle som reiser inn og ut av Oslo om å ta ansvar.

– Jeg vil anbefale deg å ha minst mulig kontakt før og etter du reiser. Slik at du kan ta mindre smitte inn og ut av byen.

Disse tiltakene gjelder i Oslo Ekspandér faktaboks Alle sosiale samlinger utenfor private hjem forbys. Unntak er begravelser og bisettelser.

All fritidsaktivitet for voksne stenges.

Alle virksomheter der det foregår kultur- og fritidsaktiviteter stenges, med unntak av bibliotek.

Skjenkestopp med forbud mot alkoholservering i Oslo. Serveringssteder kan holde åpent uten å servere alkohol.

Rødt nivå med forsterkede smitteverntiltak og mindre grupper på VGS og ungdomsskolene.

Forbud mot alle innendørsaktiviteter for ungdommer over 13 år.

Munnbind blir påbudt i taxi på samme måte som i resten av kollektivtransporten.

Butikker, kjøpesentre og liknende må sikre at kundene kan ha to meters avstand, og sørge for nødvendig vakthold. Disse tiltakene gjelder også: Påbud om munnbind innendørs på offentlige steder der man ikke kan opprettholde minst 1 meter avstand.

Påbud om munnbind innendørs på serveringssteder for ansatte og gjester i alle situasjoner der man ikke sitter ved et bord.

Påbud om hjemmekontor og krav om at alle arbeidsgivere skal dokumentere at de ansatte har fått beskjed om at de skal ha hjemmekontor så langt det er praktisk mulig.

Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer i sosiale sammenhenger. Unntakene er de i samme husstand, barnehage- og barneskolekohorter og kolleger.

Torsdag kom byrådet i Oslo med nye tiltak for hovedstaden. Foto: Berit Roald / NTB

Byrådslederen frykter også at importsmitte fra Polen vil øke smitten i hovedstaden.

– Wizz Air har satt opp 84 avganger mellom Polen og Norge. Så mange fly fra ett land med så mange smittetall, vil gi stor avgang i importsmitte.

Forbereder seg på massevaksinering

– Vi forbereder oss på storstilt vaksinering fra januar, sier helsebyråd Robert Steen (Ap).

Så langt har over 200 000 mennesker i Oslo testet seg for covid-19.

– Vi skal og må teste flere. Vi vil gradvis trappe opp tilbudet ved mobile teststasjoner.

Helseetaten har allerede satt ned en bred arbeidsgruppe som planlegger gjennomføringen.

– Når vaksinen kommer skal Oslo være klare for å vaksinere. Da starter vi på den etterlengtede veien mot en ny normalitet der vi kan besøke og klemme hverandre igjen, sier Steen.

Nasjonale tiltak

Regjeringen la fram nasjonale smitteverntiltak for julen forrige uke.

– Vi opprettholder regelen om inntil fem gjester, men for to av dagene åpner vi for inntil ti gjester. For eksempel på Julaften og Nyttårsaften, sa statsminister Erna Solberg.

De nasjonale reglene tillater husstanden pluss 10 gjester to ganger i julen.

På pressekonferansen kom også regjeringen med råd til studenter og andre bosatt i Oslo.

Helsemyndighetene har bedt folk som reiser fra områder med mye smitte i Norge, om å være forsiktige de første ti dagene etter ankomst til områder med lite smitte.

Unødvendige reiser frarådes, men en reise hjem til jul kan være nødvendig, ifølge FHI.