Sandra Lindsay fikk den første koronavaksinen i New York

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det melder nyhetsbyrået Reuters. Ifølge The New York Times (NYTimes) skjedde den historiske vaksinasjonen rett etter klokken ni om morningen lokal tid på Long Island Jewish Medical Center i Queens i New York.

Vaksinen ble satt mens TV-kameraene kringkastet det historiske stikket på direkten.

– Det føles ikke noe annerledes enn å ta en annen vaksine, sa Lindsay etter å ha fått vaksinen.

– Jeg føler meg bra, jeg er lettet. Jeg håper dette markerer begynnelsen på slutten for denne veldig smertefulle perioden i vår historie. Jeg vil berolige befolkningen med å si at vaksinen er trygg. VI er i en pandemi, og alle må gjøre sin del, sa hun.

Ifølge guvernør Andrew Cuomo i New York, kan Lindsay være den første i hele USA som får vaksine.

Hastegodkjent vaksine

Vaksinasjonen skjedde etter at myndighetene i USA hastegodkjente den såkalte Pfizer-BioNTech-vaksinen fredag kveld. Søndag begynte uttransporteringen av vaksinedoser med lastebiler og fly for å starte massevaksinering av befolkningen.

Det er forventet at rundt 145 lokasjoner vil motta vaksiner på mandag.

Rundt to minutter etter at Lindsay hadde fått sin vaksine, kom det også en gratulasjon fra avtroppende president Donald Trump.

Han valgte å gratulere verden. I meldingen skriver han:

«Første vaksine satt. Gratulerer USA! Gratulerer VERDEN!»

New York hardt rammet

New York er en av statene i USA som har blitt hardt rammet av koronapandemien. Ifølge en opptelling NYTimes har gjort, har det samlede antall døde i hele USA kommet opp i nær 300.000 døde.

Bare i New York har pandemien kostet mer enn 35.000 innbyggere livet.

Helsearbeidere som står i førstelinjen i kampen mot pandemien blir prioritert når vaksinen skal settes i New York. Deretter vil nabolag som er hardt rammet av pandemien bli prioritert.

– Vi er ubøyelige på at vi ikke vil distribuere denne vaksinen etter hvem som har den største velstanden, de største privilegiene eller som er mest kjent. Vi kommer til å distribuere den ut fra hvilke deler av byen som trenger det mest. Vi skal spre denne vaksinen hurtig til alle som trenger den, sier Bill de Blasio, borgermesteren i byen, til ABC7.

Tre tidligere presidenter vil ta vaksinen

Blant dem som allerede har signalisert at de kommer til å ta vaksinen, er de tidligere presidentene Barack Obama, George W. Bush og Bill Clinton. Det meldte CNN tidligere denne måneden.

De har meldt seg frivillig til å motta en koronavaksine på direktesendt fjernsyn.

Det gjøres for å skape tillit i befolkningen om at vaksinen er trygg.

De tre forhenværende presidentene håper en holdningskampanje vil sende et viktige budskap samtidig som amerikanske helsemyndigheter prøver å overbevise folk om at de bør ta vaksinen når den er tilgjengelig.