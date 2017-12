Rapport: Seksuell trakassering utbredt blant ungdom

Forsker Kari Stefansen sier til Klassekampen at klåing, hetsing og voldtekt er utbredt blant norsk ungdom og legger til at unge fra fattige familier er spesielt utsatt.

Forsker Kari Stefansen. Foto: NOVA

Problemet er særlig utbredt blant ungdom i videregående skole.

– Vi konkluderer med at fysiske seksuelle krenkelser er et ganske stabilt fenomen blant ungdom, sier forskeren ved Nova/Høgskolen i Oslo og Akershus.

Jenter mer utsatt

Rapporten viser også at hver femte jente har opplevd å bli kalt hore eller andre ord med seksualisert innhold det siste året. 12 prosent av guttene har opplevd verbal seksuell trakassering det siste året.

Stefansen sier det er noen mønstre i hvem som er mest utsatt for seksuelle krenkelser.

– Jenter er mer utsatt enn gutter. Og alle typer vold og overgrep rammer sosialt skjevt. Vi finner en sammenheng mellom oppvekst i dårlige levevilkår, både når det gjelder økonomi, rusbruk og ulike problemer i familien, og risiko for å oppleve seksuell vold. Ungdom fra familier med lav inntekt har to og en halv gang større risiko for å bli utsatt for seksuell vold, sier hun.

#Metoo

Seksuell trakassering i den vestlige verden har for alvor blitt satt på dagsorden den siste tiden, i kjølvannet av #Metoo-kampanjen. Personene bak kampanjen oppfordret ofre for trakassering til å bruke emneknaggen til å fortelle om sine egne opplevelser.

Her hjemme fikk kampanjen for alvorlig vind i seilene da radioprofilen Aleksander Schau tok et oppgjør med seksuell trakassering i mediebransjen, i en rekke Twitter-meldinger.

De siste undersøkelsene har det blitt gjennomført opprop og undersøkelser om seksuell trakassering i utelivsbransjen, eiendomsbransjen, blant skuespillere og i mediebransjen.

NRK kunne tidligere denne måneden fortelle at 25 kvinnelige stortingspolitikere sier de har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet i løpet av sitt politiske liv.

Nylig kåret Time Magazine de opprinnelige stemmene bak #Metoo-kampanjen til «Årets person».