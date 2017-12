Foto: Peder Bergholt / NRK

– Jeg sa «slutt». Han holdt meg fast 25 sittende kvinnelige stortingspolitikere sier til NRK at de har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet i det politiske liv.

Det er den siste kvelden etter en flere dagers lang politisk konferanse.

Det er på midten av 2000-tallet. God mat blir servert, folk drikker alkohol, prater og danser sammen. Høyre-politiker Bente Stein Mathisen (61) synes det er fint at så mange kolleger er samlet slik.

– Det er god stemning og hyggelig. Men jeg blir trøtt ganske tidlig på kvelden. Som A-menneske liker jeg ikke å være sen i seng, forteller hun.

Hotellet de bor på er under ombygging, og man må ut på gaten for å komme seg inn til hotellkorridorene. Mathisen har sett at flere ungdommer står sammen utenfor, og hun kjenner at hun gruer seg til å gå alene forbi dem.

– Jeg spør om noen av de andre har tenkt å legge seg. Da sier en partifelle at han også har tenkt å ta kvelden, sier hun.

Mannen foreslår at de kan slå følge til hotellrommet. Han kjenner til en bakvei, så de slipper å gå forbi ungdommene.

Mathisen blir lettet, og syns det er trygt at hun kan gå sammen med en fra samme parti.

– Jeg husker at vi går arm i arm bort fra de andre. Tonen er god og munter, forteller Høyre-politikeren.

18 melder om fysisk trakassering

Emneknaggkampanjen #MeToo har denne høsten blitt et globalt fenomen, og er bakgrunnen NRKs spørreundersøkelse om uønsket seksuell oppmerksomhet.

Mathisen er én av 53 kvinner på Stortinget som har svart på undersøkelsen. Totalt er det 69 kvinnelige politikere som møter fast på Stortinget.

Over halvparten av dem som svarer sier de har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet.

53 har svart på undersøkelsen 29 sier de har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet 25 av disse sier de har opplevd dette i politikken 22 sier de har opplevd uønskede seksuelle kommentarer 18 sier de har opplevd fysisk form for uønsket seksuell oppmerksomhet

Uønskede seksuelle kommentarer, ble i undersøkelsen eksemplifisert gjennom direkte bruk av kjønnede ord som «hore», kommentarer om kropp, utseende eller privatliv, samt forslag om seksuell kontakt.

Når det gjelder fysisk form for trakassering, ble dette eksemplifisert som ufrivillig klemming, kyssing, beføling av lår, bryster eller underliv, eller annen nærhet.

Jeg fikk en hånd godt opp under skjørtet som grep tak i kjønnsorganet mitt. Anonym stortingspolitiker fra undersøkelsen

Flertallet av kvinnene som svarer sier at de har opplevd den uønskede oppmerksomheten fem eller flere ganger.

Ti kvinner sier det er noen med maktposisjon i eget parti som har utsatt dem for ubehaget.

14 kvinner sier at de har forlatt et politisk arrangement på grunn av uønsket seksuell oppmerksomhet.

For mer informasjon om spørreundersøkelsen, se bunnen av artikkelen.

Jeg ble tatt på låret opp mot skrittet av æresgjesten som jeg hadde til bords. Han hvisket at han hadde lyst på meg flere ganger. Jeg måtte forlate festen rett etter middagen. Anonym stortingspolitiker fra undersøkelsen

– Du er så deilig

Tilbake til konferansen er Mathisen og partifellen på vei fra festlokalet.

– Bakveien han foreslo fører oss inn i en kronglete trappeoppgang. Jeg går foran ham opp trappene, og da begynner han å gi meg ubehagelige kommentarer. Jeg ber ham slutte og sier det er upassende.

Hun forteller at han stryker henne langs ryggen og baken og legger armene rundt henne.

– Da sier jeg igjen: «Slutt. Det er ikke greit.»

De kommer opp til hotellkorridoren. Den er tom og stille.

Han følger henne til døren til rommet hennes, og hun ber ham nok en gang om å stoppe, forteller hun.

– Da griper han tak i meg, kysser på meg og holder meg fast. Han forteller meg at: «Du er så deilig», og at han har ventet på denne situasjonen.

Dette får henne til å handle.

– Jeg dytter til ham med albuen. Hardt. Jeg sier: «Stopper du ikke nå, hyler jeg så høyt at alle hører det». Da stopper han litt opp og slipper taket i meg, sier hun.

Mathisen skynder seg inn på hotellrommet og låser døren bak seg. Hun vil aldri glemme luktene fra den kvelden.

Livredd tar hun opp telefonen og ringer mannen sin for å fortelle om det som har skjedd.

– Han var edru

Vi er nå på en annen politisk konferanse. Det er et annet tidspunkt med en annen stortingspolitiker.

Senterparti-politiker Åslaug Sem-Jacobsen (46) er i ferd med å oppleve noe ubehagelig.

– Når jeg er på vei inn i salen snur en mann seg rundt, tar meg på puppene og gliser. Jeg blir helt perpleks og dytter ham bort, forteller hun NRK.

SINT: Sp-politiker Åslaug Sem-Jacobsen kjente kinnene brenne av sinne da partifellen tok henne på puppene. Foto: Tobias Prosch Simonsen / NRK

Likevel tillater han seg å gjøre det én gang til, forteller hun. Sem-Jacobsen fryser til, og flere følelser raser gjennom henne.

Sinne. Flauhet. Skam.

De står midt blant folk, det er midt på dagen og partifellen er edru.

Hun spør seg selv hvorfor han gjør dette mot henne.

Er hun så lite verdt at han bare kan beføle hennes intime kroppsdeler?

– Under konferansen klarer jeg ikke å følge med på det som skjer. Jeg sitter bare og er kjempesint, forteller hun.

– Han er som en hund som skammer seg

For Sem-Jacobsen fantes det ikke tvil – hun gikk rett til lokallagslederen og ga beskjed.

– Jeg hadde ikke behov for at det fikk andre konsekvenser enn at vi tok det opp. Han fikk en skjennepreken og la seg flat. Han sa det var ment som en spøk, forteller hun.

For Bente Stein Mathisen var det annerledes. Hun fortalte det som skjedde til to partikolleger dagen etter, men den gangen mener hun det ikke var kultur for å ta opp slike hendelser. Hun varslet ikke partiledelsen.

KONFRONTERTE IKKE: Mathisen har aldri konfrontert mannen med hendelsen. Foto: Peder Bergholt / NRK

– Jeg begynte å stille spørsmål ved om jeg hadde oppført meg på en måte som ga ham grunn til å tro at jeg ville tilbringe natten med ham. Det hadde jeg ikke gjort. Hadde det vært i dag hadde jeg meldt fra, sier Mathisen.

Høyre-politikeren har aldri snakket med mannen om det, men de har flere ganger møtt hverandre i jobbsammenheng.

– Han skjønner hva jeg tenker ut ifra blikkene jeg sender. Han er som en hund som skammer seg, og sånn får det bare være, sier hun.

Elleve anonyme historier

I NRKs undersøkelse ble det åpnet opp for at stortingspolitikerne kunne dele eksempler på historier de har opplevd fra politikken.

Her er elleve av kommentarene:

1 av 11 Jeg fikk en hånd godt opp under skjørtet som grep tak i kjønnsorganet mitt. Jeg fikk en hånd godt opp under skjørtet som grep tak i kjønnsorganet mitt. 2 av 11 Jeg ble tatt på låret opp mot skrittet av æresgjesten som jeg hadde til bords. Han hvisket at han hadde lyst på meg flere ganger. Jeg måtte forlate festen rett etter middagen. En annen som var dritings tvangskysset meg og kom med eksplisitte seksuelle ønsker. Jeg ser også hvordan mannlige kollegaer av meg misbruker makten sin til å ligge med yngre kvinner eller kvinner de står i et sjefsforhold til. Jeg ble tatt på låret opp mot skrittet av æresgjesten som jeg hadde til bords. Han hvisket at han hadde lyst på meg flere ganger. Jeg måtte forlate festen rett etter middagen. En annen som var dritings tvangskysset meg og kom med eksplisitte seksuelle ønsker. Jeg ser også hvordan mannlige kollegaer av meg misbruker makten sin til å ligge med yngre kvinner eller kvinner de står i et sjefsforhold til. 3 av 11 Tidligere var det godt kjent at eldre partimedlemmer kom med seksuelle kommentarer i partisammenheng, og de ga legitimitet til en kultur der yngre kvinnelige medlemmer skulle bli med dem på hotellrommet. Tidligere var det godt kjent at eldre partimedlemmer kom med seksuelle kommentarer i partisammenheng, og de ga legitimitet til en kultur der yngre kvinnelige medlemmer skulle bli med dem på hotellrommet. 4 av 11 Jeg har mottatt flere seksualiserte tekstmeldinger og blitt befølt på lårene og puppene. Vedkommende har arrangert møter, som viste seg å ikke være møter… Jeg har mottatt flere seksualiserte tekstmeldinger og blitt befølt på lårene og puppene. Vedkommende har arrangert møter, som viste seg å ikke være møter… 5 av 11 Under et møte med en ambassade på Stortinget, ble en betatt og forelsket i meg. Problemet er at det aldri ser ut til å gå over, der jeg jevnlig får meldinger, selv om jeg har sagt at jeg ikke føler det samme. Dette har pågått i mange år. Under et møte med en ambassade på Stortinget, ble en betatt og forelsket i meg. Problemet er at det aldri ser ut til å gå over, der jeg jevnlig får meldinger, selv om jeg har sagt at jeg ikke føler det samme. Dette har pågått i mange år. 6 av 11 Jeg har ved to anledninger blitt tatt på brystene under politiske samlinger av samme mann. Har ellers blitt kalt hore av velgere som ikke sympatiserer med mitt parti, og fått uønsket seksuell oppmerksomhet flere ganger fra menn i andre partier i forbindelse med politiske festligheter. Flere kommer med kommentarer og historier om damer i mitt nærvær. De kaller meg «Jenta si». Jeg må markere meg unødvendig mye for å få profesjonell oppmerksomhet. Jeg har ved to anledninger blitt tatt på brystene under politiske samlinger av samme mann. Har ellers blitt kalt hore av velgere som ikke sympatiserer med mitt parti, og fått uønsket seksuell oppmerksomhet flere ganger fra menn i andre partier i forbindelse med politiske festligheter. Flere kommer med kommentarer og historier om damer i mitt nærvær. De kaller meg «Jenta si». Jeg må markere meg unødvendig mye for å få profesjonell oppmerksomhet. 7 av 11 Jeg mottok tekstmeldinger med ganske grovt seksualisert innhold fra mannlige partikolleger som var på «guttetur». Da vet man at man har vært i sentrum for en lite flatterende samtale, noe som i seg selv er krenkende. Jeg mottok tekstmeldinger med ganske grovt seksualisert innhold fra mannlige partikolleger som var på «guttetur». Da vet man at man har vært i sentrum for en lite flatterende samtale, noe som i seg selv er krenkende. 8 av 11 Jeg har fått flørtende tekstmeldinger med uønsket seksuelt innhold, opplevd overdreven «klemming», klyping i siden og kommentarer på utseende. Får også kommentarer som «Jenta mi», istedenfor å bruke navnet mitt. Har fått beskjed om at jeg er «for mye» og «for høylytt» og at jeg er søtere når jeg bare smiler. Har også fått kommentarer på vekten min, og at jeg hadde vært søtere med en annen frisyre. Jeg har fått flørtende tekstmeldinger med uønsket seksuelt innhold, opplevd overdreven «klemming», klyping i siden og kommentarer på utseende. Får også kommentarer som «Jenta mi», istedenfor å bruke navnet mitt. Har fått beskjed om at jeg er «for mye» og «for høylytt» og at jeg er søtere når jeg bare smiler. Har også fått kommentarer på vekten min, og at jeg hadde vært søtere med en annen frisyre. 9 av 11 Jeg har opplevd at avvisning av fysisk tilnærming ikke ble akseptert, der vedkommende prøvde å trenge seg inn på hotellrommet mitt. En skremmende opplevelse som jeg heldigvis håndterte ved å «smelle til fyren». Jeg kom meg i sikkerhet. Dette skjedde på en stor politisk konferanse, og det sitter fortsatt i meg som en ekkel opplevelse. Jeg har opplevd at avvisning av fysisk tilnærming ikke ble akseptert, der vedkommende prøvde å trenge seg inn på hotellrommet mitt. En skremmende opplevelse som jeg heldigvis håndterte ved å «smelle til fyren». Jeg kom meg i sikkerhet. Dette skjedde på en stor politisk konferanse, og det sitter fortsatt i meg som en ekkel opplevelse. 10 av 11 Jeg har opplevd tafsing, forsøk på beføling ved pardans, forsøk på kyssing og klyping i rumpen. Jeg har opplevd tafsing, forsøk på beføling ved pardans, forsøk på kyssing og klyping i rumpen. 11 av 11 En rådgiver for et annet parti tok hånden inn under kjolen min mens vi satt rundt et bord og diskuterte en viktig sak med journalister. Jeg frøs helt. Jeg ville ikke si ifra fordi jeg ville delta i samtalen og unngå å lage dårlig stemning. Det endte med at en av journalistene grep inn og inviterte meg til å sette meg på andre siden av bordet. En rådgiver for et annet parti tok hånden inn under kjolen min mens vi satt rundt et bord og diskuterte en viktig sak med journalister. Jeg frøs helt. Jeg ville ikke si ifra fordi jeg ville delta i samtalen og unngå å lage dårlig stemning. Det endte med at en av journalistene grep inn og inviterte meg til å sette meg på andre siden av bordet.

Forsker: – Mest vanlig at kolleger krenker

– Det er ikke slik at politikken er et enestående sted, sier Bente Træen.

Hun er professor i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo, og har forsket på menneskers seksualvaner. Hun har også utført spørreundersøkelser om seksuell uønsket oppmerksomhet.

LEDEROPPLÆRING: – Å vite hvordan man forvalter makt på jobb og hvordan maktubalanse mellom folk på arbeidsplassen fungerer, er noe som burde vært et eget tema under lederopplæring, sier seksualvaneforsker Bente Træen. Foto: Christer Pedersen

Træen mener tallene i NRKs spørreundersøkelsen er høye, men ikke uventede.

– Det stemmer ganske bra med tidligere forskning, sier hun.

– Men man skulle kanskje tro at de som styrer landet vet bedre enn å oppføre seg på denne måten?

– De er jo folk de også. Jeg tror at en del av dem som utfører krenkende handlinger ikke ser sin egen innflytelse på andre mennesker eller arbeidsplassen. Det er ikke gitt at det er en intensjon om å krenke noen, sier hun.

Seksualvaneforskeren trekker derfor frem hvor viktig det er med grundig opplæring av dem som skal tiltre lederroller.

Til tross for dette er det ifølge henne vanligere med krenkende oppførsel mellom kolleger, enn mellom leder og arbeidstaker.

– De som presser kvinner til sex er i hovedsak jevnaldrende menn. En kollega kan også lettere bagatellisere handlingen med humor. Det foreligger her flere maktfaktorer som attraktivhet, nettverk eller alder, påpeker hun.

Huitfeldt: – Vi er litt skremmende

– Jeg synes det er forferdelig trist, men jeg er ikke overrasket, sier kvinnepolitisk talsperson i Høyre, Tina Bru, om funnene i NRK-undersøkelsen.

– Man skulle tro at terskelen for å gjøre noe sånt overfor en kvinne i en maktposisjon burde vært høyere. Man bærer risiko for å bli tatt for det, men det virker som at det ikke er noen hindring, sier hun.

UANSETT YRKE: – Det virker som dette er noe som rammer kvinner nesten uavhengig av hva man jobber med, sier Tina Bru, kvinnepolitisk talsperson i Høyre. (Arkivbilde) Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Anniken Huitfeldt, kvinnepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, tror menn har en høyere terskel for å trakassere kvinnelige stortingspolitikere enn andre kvinner.

– Dette fordi vi i utgangspunktet er litt skremmende. Det skal litt mer til for å tørre å trakassere oss. Men vi ser at tallene er høye også for politikere, sier hun.

EKKELT: – Det er ekkelt, og spesielt hvis det er en overordna som gjør det. For da kan du ikke be vedkommende pelle seg vekk på samme måte, sier Anniken Huitfeldt, kvinnepolitisk talsperson i Ap. (Arkivbilde). Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Blant alle norske kvinner over 17 år, har 43 prosent opplevd krenkende eller plagsom seksuell oppmerksomhet, ifølge en Ipsos-undersøkelse omtalt av NTB.

Huitfeldt mener seksuell trakassering er uakseptabelt, også i politikken. Hun tror imidlertid ikke at det er mer trakassering i politikken enn på andre arenaer i samfunnet, og oppfordrer kvinner til å søke politisk makt.

– Nå må vi stå sammen og ta ansvar for å hindre seksuell trakassering. Det er ikke bare kvinnenes ansvar, men alles ansvar, sier hun.

– Jeg hadde ledd det bort

Mange tilfeller av seksuell trakassering blir ikke varslet.

Åslaug Sem-Jacobsen varslet om hendelsen, men tror hun ville holdt munnen lukket om hun hadde vært ti år yngre.

– Tenk hvis du er ung, vil markere deg og ikke har noen posisjon. Jeg ville nok ikke sagt ifra. Jeg hadde ledd det bort, sier hun.

Sp-politikeren er i dag permittert fra en fast stilling i NRK. Tidligere i yrkeslivet har hun også vært innom både musikk, utelivs- og mediebransjen.

– Samtlige av disse bransjene har vært verre når det kommer til tafsing og uanstendige forslag. I lignende saker i politikken føler jeg at varsling har fått konsekvenser. Jeg håper og tror at unge jenter i politikken vet hvor de skal henvende seg hvis noe skjer, sier Åslaug Sem-Jacobsen.

Hovedfunn fra spørreundersøkelsen Ekspandér faktaboks Totalt har 53 stortingsrepresentanter svart på undersøkelsen. Dette utgjør en svarprosent på 77. Dette ble deltakerne spurt om: «Er du blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet av seksuell karakter?» Her svarte over halvparten av dem «ja» (54,7 prosent, á 29 kvinner). «Har dette skjedd i forbindelse med politisk arbeid, på arrangementer du har deltatt på i kraft av dine politiske verv, eller på annen måte i politisk sammenheng?» Her svarte 86 prosent (25 kvinner) «ja». «Kan du anslå hvor mange ganger du har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet i politisk sammenheng?» Her oppgir 13 av dem at de har opplevd dette fem eller flere ganger. Andre opplysninger: 22 sier de har blitt utsatt for verbale uttrykk

18 sier de har opplevd fysiske former for trakassering

Ti av stortingsrepresentantene sier de har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet fra noen med maktposisjon i eget parti