– Mange har et misforstått syn på at vi er med på festen

Det hippeste du kan drikke under årets julebordssesong er et stort glass med vann.

Det er iallfall håpet til disse bartenderne. Sammen med Arbeidstilsynet, NHO, Virke, Fellesforbundet og Parat har de lansert kampanjen «The Saviour», eller redningsmannen på norsk.

– Mange kan kjenne på et alkoholpress

– Det vi kan gjøre er å gjøre det mer attraktivt å ha lyst på et glass vann. Jeg tror mange kan kjenne på et alkoholpress, et drikkepress fra både venner og kolleger, kanskje særlig nå i julebordssesongen, forteller bartender Anne Maurseth.

Hun mener det burde være lettere å få tak i vann uten å måtte stå i kø for det, og tenker vanndrinkene som de nå har designet kan være inspirasjonskilde til å gjøre det litt kulere å ta et glass vann innimellom alkoholinntaket.

– Vi har brukt ingredienser man finner i de fleste barer som serverer cocktails, og det skal ikke så mye mer til enn en liten kvast mynte og en limeskive i et glass vann, før det ser ut som en drink, smaker litt mer og er morsommere å drikke underveis.

Kampanjen består av plakater som skal henges opp på utesteder rundt om i landet, og brikker til bordet med påskriften: «Sammen mot seksuell trakassering».

– De som står på jobb er edru

Maurseth tror mange har et misforstått syn på at også de er på fest hver dag de er på jobb.

Bartender Anne Maurseth fronter kampanjen «The Saviour» sammen med kollega Jesper Høst. Bak kampanjen står NHO, Virke, Parat, Fellesforbundet og Arbeidstilsynet som alle vil bekjempe seksuell trakassering i utelivsbransjen. Foto: Kristin Granbo / NRK

– Sånn er det jo ikke for oss. De som står på jobb er edru, og de er ansvarlige for sine gjester og medansatte. Det er et stort ansvar når det er alkohol som inntas.

Men Maurseth vil ikke være med på å «gi fylla skylda».

– Man ser jo at seksuell trakassering også forekommer i andre yrkesgrupper, så det har ikke nødvendigvis noe med alkoholinntaket å gjøre. Jeg tror en bevisstgjøring rundt hvem man er og hvordan man vil bli oppfattet er det viktigste.

Hun mener alle bør være med på å ta et ansvar.

– Det gjelder venner som er ute sammen og de som er på jobb på utestedene.

NHO: – Logisk at de topper statistikken

Kristin Krohn Devold er administrerende direktør i NHO Reiseliv, som representerer mange av de ansatte i hotell- og restaurantbransjen. Foto: Per Sollerman / NHO Reiseliv

Administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, er ikke overrasket over at ansatte i servicenæringen, de som jobber på hoteller, i restauranter og barer opplever mest trakassering blant norske arbeidstakere.

Ifølge en Fafo-rapport fra mars i år, svarer 21 prosent i hotell- og restaurantbransjen at de har vært utsatt for seksuell trakassering i jobbsammenheng i løpet av de siste tre årene.

– Det er i grunnen ganske logisk. Våre ansatte må håndtere kunder som har drukket alkohol, og flere av kundene våre har uakseptabel oppførsel, enn kundene i en bokhandel. Men det er ingen grunn til at våre ansatte skal finne seg i noe mer enn ansatte i en hvilken som helst kontorjobb, sier hun.

– Ung, uerfaren og et «lett» offer

Mange ansatte innenfor servicenæringen er unge. Ifølge tall fra SSB er nærmere 40 prosent av de ansatte innenfor overnatting- og servicenæringen mellom 15 og 24 år gamle.

Maurseth sier unge og uerfarne ansatte kanskje sees på som «lette» ofre.

– Men til gjengjeld får man fort litt skinn på nesa og klarer å opparbeide seg rutiner og mekanismer for å takle det på en riktig måte.

Men de ansatte skal ikke være nødt til å stå i det alene, uansett alder, understreker Devold.

– Det viktigste er at ledelsen i hele reiselivet og ikke minst kollegaer har en helt krystallklar holdning til at seksuell trakassering av våre ansatte – det har vi nulltoleranse for. Man skal være tidlig ute og bite seg merke i om noen blir utsatt for noe, og hvis en ansatt rapporterer så skal det tas alvorlig.

Maurseth, som selv driver en bar i Oslo, tror ikke det vil bli et økonomisk problem at gjestene ber om et gratis glass vann, isteden for alkohol.

– Jeg vil jo si at for meg å få en gjest over bardisken som ber om et glass vann er utelukkende positivt. Det handler om at vedkommende tar ansvar for seg selv, kanskje tar ansvar for en venn. Det gjør kvelden veldig mye hyggeligere, både for gjester og de som er på jobb.