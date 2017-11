«Greia er altså denne: Vi vet hvem dere er. Vi har snakket sammen. Vi vet hvem som har utført handlingene og vi vet fryktelig godt hvilke ledere og mellomledere som har skjøvet dette under teppet i alle disse årene. Nå er deres tid forhåpentligvis over. Vinteren kommer.»

En lørdagskveld tidligere i november, var dette én av 24 meldinger som dukket opp på medieprofil Aleksander Schaus Twitter-konto.

Alle meldingene handlet om episoder med seksuell trakassering og overgrep i norsk mediebransje.

– Da jeg sendte den første av de 24 meldingene tenkte jeg: «Here we go, nå er det ingen vei tilbake». Det var det heller ikke, sier Schau til NRK under intervju i Ukeslutt.

I løpet av dagene som fulgte dukket den ene trakasseringssaken opp etter den andre, og listen ser ut til å vokse.

Blant annet er TV 2 Sporten kritisert for å ikke ha behandlet meldte saker, tilfeller er blitt avdekket i NRK, VG kjente til trakasseringssak og ga journalisten jobb, og skuespillere og musikere har gått sammen i et opprop om tilstandene.

Selv sier Schau at han er overrasket over omfanget i ettertid.

– Jeg visste det ville bli reaksjoner, men så massivt? Det visste jeg ikke da jeg trykket «send» på nummer 24. Jeg visste ikke det var så bunnløst alvorlig.

Bilde av familiekveld

Schau har tidligere jobbet seks år i TV 2, der han blant annet var programleder for fotballprogrammet FC Fotball. Nå er han programleder for NRK Sporten, og er også kjent fra P3 med radioprogrammet «Karate».

Gjennom lengre tid har han vært vitne til flere tilfeller av seksuell trakassering, og han skal ha varslet flere sjefer som aldri tok tak.

Dette fikk han nok av.

– Jeg hadde ikke lenger samvittighet til å ikke si ifra. Du kan si at det var en boble som sprakk eller en dråpe som fikk begeret til å renne over, men det hadde gnagd veldig lenge. Folk skal ikke ha det sånn i arbeidslivet eller på daglig basis, sier han.

FLERE ÅRSAKER: Schau sier det var flere hendelser som hadde gnagd over lengre tid som gjorde at han sendte de 24 twittermeldingene. Foto: Truls Antonsen / NRK

Akkurat hva som var utløsende årsak til at Schau publiserte meldingene den lørdagskvelden syns han er vanskelig å si, men da en kompis av ham sendte et bilde av døtrene under en familiekveld, begynte han å tenke.

– Om tolv år skal hun ene ut i arbeidslivet. Trekker man pendelen tolv år tilbake til 2006 er ikke dette lenge siden, og ingenting positivt er gjort siden den gang. Det er ikke lenge til tolv om år, og hva vil skje når disse jentene da skal ut i arbeidslivet og møte disse folkene? spør han.

Vil ikke det skal handle om ham

Siden novemberkvelden er det flere journalister som har forsøkt å komme i kontakt med Schau, inkludert NRK. Ingen av dem lyktes i å få store uttalelser fra medieprofilen som hadde trukket seg helt tilbake.

Schau sier det var en grunn til dette.

– Jeg har ikke stilt opp på noe før nå, fordi jeg ikke ville ødelegge for dem det faktisk handler om. Jeg vil ikke dette skal være en klikksak om «han med twittermeldingene som kommer med sleivete kommentarer». Jeg vil dette skal handle om dem som har hatt det helt jævlig og at vi forhåpentligvis får gjort noe med svineriet, sier Schau.

Fra første melding ble sendt til tiden etterpå, har flere kontaktet ham med historiene sine.

– Det er alt fra noen som har én opplevelse, til andre som er blitt terrorisert gjennom ti år. Dette er bransjen vi jobber i og som vi liker å underholde oss med. Det er et mørke, sier han.

Hvordan vet du at historiene du har publisert er sanne?

– Det er fristende å komme med samme politikersvar som mediehusene, om at jeg ikke kan gå inn i enkeltsaker. Men for å si det sånn – jeg har ingen grunn til å betvile historiene. Bevisene er så store. Ofte skjer dette ute i redaksjonslokalet hvor flere er til stede, så finnes det også fysiske bevis.

– Man må tåle mistenkeliggjøring

Schau tror at flere enn man tror driver med seksuell trakassering.

Han nevner også at han har fått vite om kvinner som har gjort det.

– Alle har vel møtt en eller annen som oppfører seg som et svin. Det er ikke sånn at alle i bransjen er søppel, men det er nok flere enn man tror, og vi må få stoppet disse. Det handler om kjønnsrollemønster og samfunnsutvikling, men selvfølgelig finnes det også elendige kvinner der ute, sier han.

FEM SAKER FRA TV 2: Organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV 2 Sarah Willand har tidligere sagt til NRK at fem av Schaus historier er fra TV 2. Foto: Alex Iversen, TV 2

Når NRK spør om han tror MeToo-debatten kan ha skapt en gapestokkmentalitet, svarer han at dette er noe man må gjennom.

– Man blir jo litt mistenksom, men jeg tror at når man får ryddet opp og lagt inn standarder for hva som er normal menneskelig oppførsel, så vil dette går over. Sier for eksempel en tv-fotograf at han føler seg mistenkeliggjort, tenker jeg at han kan by på dette i noen uker. Tenk heller på hun som ble voldtatt på arbeidsplassen og flere år etterpå sliter med å få livet tilbake, sier han.

– Flere folk har begynt å klage over at de ikke kan flørte lenger. Da tenker jeg du må ta en runde med deg selv. Dette er jo elementær folkeskikk, legger han til.

Tror det vil bli bedre

Selv om en fullstendig slutt på problemet kan virke fjernt, tror Schau på bedre tider.

– Ingenting ville vært bedre enn at vi kunne si at: «Høsten 2017, da tok verden grep takket være en fornuftig MeToo-melding som startet det hele.» Man bli aldri kvitt svineriet på samme måte som man aldri oppnår null trafikkdød eller krefttilfeller, men målet må være null. Da vil kampen aldri slutte, sier han.

Til tross for flere saker som allerede har vært fremme i media og flere uttalelser om det er nulltoleranse for det i arbeidslivet, tror Schau at kampen er langt ifra over.

– Kampen er ikke i nærheten av over, og det kommer den ikke til å være på mange år. Jeg kan skrive under på at vinteren kommer, for det gjør den noe så voldsomt for et par mennesker.

Hva betyr det?

– Mennesker som har holdt på med dette i lang tid kommer til å slutte med det. Hadde det vært meg hadde jeg vært livredd, sier han uten å ville utdype ytterligere.