NRK-fagforening krangler med ledelsen om «metoo-undersøkelse»

#Metoo-fenomenet har den siste tiden spredt seg til Norge, godt hjulpet av radioprofilen Aleksander Schaus Twitter-tirade om norsk mediebransje.

De største medlemsorganisasjonene i norske medier sendte tirsdag ut en undersøkelse for å kartlegge omfanget av seksuell trakassering.

Richard Aune er leder for rundt 1700 medlemmer i NRKs Journalistlag.

Han sier rikskringkasteren er det eneste mediehuset der ledelsen ikke har bistått med å distribuere undersøkelsen.

– For meg er det helt uforståelig. Det skuffer oss stort. Det skulle være en undersøkelse som omfattet hele bransjen, derfor ba vi tidlig NRK om å bli med. NRK har valgt å avslå å være en del av undersøkelsen og bistå til at dette skal distribueres, sier Aune.

Om undersøkelsen Ekspandér faktaboks Medieorganisasjonene Norsk Journalistlag, Mediebedriftene, Fagpressen, Norsk Redaktørforening og Landslaget for lokalaviser sendte tirsdag ut en undersøkelse til alle medlemmer og ansatte i sine medlemsbedrifter, for å kartlegge omfanget av seksuell trakassering.

Bakgrunnen er #metoo og trakasseringssakene som er blitt kjent.

Undersøkelsen, som består av en rekke spørsmål om seksuell trakassering, sendes også til frilansere og midlertidig ansatte, og er anonym.

– Det er ikke tidligere gjennomført en så omfattende og bred undersøkelse om disse temaene, heter det i en pressemelding fra organisasjonene. Kilde: NTB

SKUFFET: NRKJ-leder Richard Aune er ikke imponert over NRK-ledelsen arbeid mot seksuell trakassering så langt. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

– Ikke imponert

I Sverige har over 4000 kvinnelige journalister tatt et oppgjør med seksuell trakassering under emneknaggen #deadline. Aune mener det er viktig å få en oversikt over omfanget i Norge også.

– Vi må vite hva vi snakker om, og hvor stort problemet er. Nå kommer vi, i samarbeid med de andre fagforeningene i NRK, til å sende dette ut til våre medlemmer og gjøre den jobben NRK burde ha gjort, sier Aune.

NRKJ-lederen påpeker at seksuell trakassering har noen kjennetegn som gjør at det må håndteres på en særskilt måte.

– Mange av dem som utsettes for dette, kommer til oss som er tillitsvalgte, ikke til ledelsen. Det kan vi mene mye om, men slik er det. Vi har sagt til NRK at de må samarbeide med oss fra første stund. Vi føler at de ikke gjør det, og det skuffer oss.

– Tar NRKs ledelse problemet på alvor?

– Jeg er ikke spesielt imponert så langt. Jeg håper det endrer seg.

Metoo-kampanjen Ekspandér faktaboks * Emneknaggen #metoo ble popularisert av den amerikanske skuespilleren Alyssa Milano på Twitter i oktober, etter at en rekke kvinner hadde stått fram og fortalt at de var blitt utsatt for seksuell trakassering eller overgrep av den berømte Hollywood-produsenten Harvey Weinstein. * Emneknaggen brukes for å identifisere brukeren som offer for seksuell trakassering og seksuelle overgrep. Målet med kampanjen er å vise hvor utbredt slike overgrep er. * Frasen «me too» («meg også») ble først brukt i denne betydningen av den amerikanske aktivisten Tarana Burke på MySpace i 2006. * Kampanjen spredde seg på sosiale medier. Kvinner over hele verden, inkludert Norge, har brukt emneknaggen, gjerne sammen med historier om hva de har vært utsatt for.

Les også: Over 4000 svenske journalister ut mot seksuell trakassering

– Ikke noe imot at den sendes ut

Olav Nyhus er direktør for Juridisk avdeling i NRK. Han sier det er riktig at NRK ble spurt om å delta i undersøkelsen og i den forbindelse fikk se et utkast til hvordan den kom til å se ut.

Olav Nyhus er direktør for NRKs juridiske avdeling. Foto: Ole Kaland / NRK

– Vi vurderte det grundig, og kom til at den ikke ville gi NRK mer konkret informasjon vi kunne bruke i vårt arbeid. Derfor vil vi heller fokusere på vårt interne arbeid for å sikre gode retningslinjer og rutiner når det gjelder oppfølgingen av konkrete saker. I tillegg mener vi det er viktig å jobbe med kulturen, for å hindre at slike saker oppstår i fremtiden.

Nyhus påpeker at NRK ikke har noen innvendinger mot undersøkelsen som sådan.

– Vi vet at den er sendt ut til store deler av NRKs redaksjonelle miljøer. De vil få anledning til å svare, og det er positivt.

– Frykter du ikke at NRKs ledelse med dette gir et unnvikende signal når det gjelder kampen mot seksuell trakassering?

– Jeg tror at vi klarer å formidle at vi arbeider med denne alvorlige problemstillingen internt i bedriften. Jeg håper og tror at vi ikke sender et slikt signal.