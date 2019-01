Partitopper bekymret for KrF-splittelse: – Uklokt av Ropstad

Et knapt flertall, 19 mot 17 stemmer, sikret KrF en plass i regjeringen etter forhandlingene på Granavolden tidligere denne uken.

Fylkesleder Oluf Maurud i Hedmark KrF mener stemmegivningen i sentralstyret gjenspeiler splittelsen i partiet.

– Det er klart at det ikke er positivt å være så delt når man skal inn i regjering. Nå er det om å gjøre å samle partiet og få frem politikken som er forhandlet frem.

Fylkesleder Oluf Maurud i Hedmark KrF sier han er overbevist om at partiet ville ha fått like mange gjennomslag i et regjeringssamarbeid med Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Foto: Jorun Vang / NRK

Samtidig tror han partiet ville ha fått like mange gjennomslag i et regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

– Uklokt å fronte abortsaken

Da nestleder Kjell Ingolf Ropstad før KrFs retningsvalg i fjor høst prøvde å overtale partiet til å gå inn i et blått regjeringssamarbeid, snakket han om «en historisk mulighet» til å endre abortlovens paragraf 2c.

Dette er abortlovens paragraf 2c Ekspandér faktaboks Etter utgangen av tolvte svangerskapsuke kan svangerskapsavbrudd skje når det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet Kilde: Lovdata

Under forhandlingene ble det imidlertid klart at dette ikke var noe partiet ville få gjennomslag for.

Maurud mener en endring i paragraf 2c var urealistisk, og tror mange føler seg lurt.

– Jeg synes det var uklokt av Ropstad å fronte det som en viktig sak i forhandlingene og kalle det en historisk mulighet. Det er mange som mener det ikke burde ha vært gjort på den måten.

– Har Ropstad mistet tillit hos mange i KrF nå?

– Jeg tror ikke han har mistet tillit, men det var nok litt svekkelse i forbindelse med abortutspillet. Det er det ingen tvil om.

– Hvem mener du bør bli ny partileder?

– Jeg har hatt en knapp på Hans Olav Syversen, som kunne vært en mer samlende person. Men jeg ser at mange og løfter frem Ropstad. Begge er gode kandidater.

NRK har kontaktet KrFs kommunikasjonsavdeling og spurt om de ønsker å svare på kritikken mot Ropstad. De har foreløpig ikke svart.

Bekymret for kommunevalget

Flere KrF-politikere har varslet at de kom til å melde seg ut av partiet, dersom resultatet ble et regjeringssamarbeid med Høyre, Frp og Venstre.

Fylkesleder Maurud er bekymret over hvordan det kan påvirke høstens kommunevalg.

– Det er bekymringsfullt hvis mange melder seg ut. Vi er et lite parti, og det er utfordrende hvis folk ikke vil stå på kandidatlistene på grunn av retningsvalget og regjeringsdeltakelsen.

– En veldig stor utfordring

Splittelsen i KrF bekymrer også andre partitopper, som stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan.

Han er ikke fornøyd med prosessen avtroppende partileder Knut Arild Hareide satte i gang 28. september 2018, som førte til at partiet ble nødt til å ta et politisk veivalg. Prosessen pågikk hele vinteren og rev KrF i filler.

– Knut Arild Hareide har følt at prosessen har vært riktig. Han får gjøre sine egne vurderinger. Slik jeg ser det har den ført til et delt parti som jeg opplever som en veldig stor utfordring.

Hans Fredrik Grøvan (KrF) mener splittelsen i KrF er en veldig stor utfordring. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Stortingsrepresentanten fortviler over avgrunnen som har åpnet seg mellom fløyene i eget parti.

– Vi har alle visst at medlemmene i KrF har forskjellige sympatier med hensyn til om vi skal samarbeide mot høyre eller venstre. Vi kjenner oss igjen i sentrum av norsk politikk, men denne prosessen har ført til at folk nærmest har fått fargekoder i panna, sier KrF-nestoren.

Presset frem veivalget som splittet KrF

Knut Arild Hareide (KrF) tapte kampen om partiets retningsvalg. Foto: GUNHILD HJELMUNDRUD / NRK

«Sirkus KrF» ble utløst da Hareide 28. september rådet sitt eget landsstyre om å velge en rød retning. Han ville undersøke muligheten for et regjeringssamarbeid med KrF, Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Han mente det var mer fornuftig enn å søke samarbeid med sittende regjering.

Hareide ville ha en åpen prosess i partiet, som skulle kulminere i at et ekstraordinært landsmøte skulle avgjøre veivalget. Da startet rabalderet.

Begge nestlederne i partiet mente nemlig at veivalget var helt feil. De ville heller ha en blå vei gjennom samarbeid med H, Frp og Venstre.

I tillegg ble det full krangel om selve prosessen og hvordan avstemminger i lokal- og fylkeslag skulle håndteres.

På toppen av det hele lanserte Grøvan en tredje, gul, vei. Å forbli i opposisjon og ikke søke regjeringsmakt.

Hareide gikk på et sviende tap og varslet at han ville trekke seg som partileder.

Prosessen kulminerte torsdag denne uken. Da ga KrFs sentralstyre sin støtte til regjeringsplattformen med knappest mulig flertall. Der stemte 17 delegater mot plattformen, mens 19 stemte for.

Grøvan: – Splittende prosess

Grøvan mener partiet ikke burde gjort sitt retningsvalg før neste stortingsvalg om to og et halvt år.

– Denne prosessen har virket splittende på partiet. Jeg har ikke vært fornøyd med måten dette er gjort på, at det har vært gjort over kort tid, og at det ikke har vært i tråd med valgløftene vi ga ved forrige valg.

Grøvan sier han ikke tror hverken Hareide eller Ropstad fullt ut har sett rekkevidden av den prosessen de har ført partiet gjennom.

– Situasjonen er såpass alvorlig at vi kommer til å trenge gode tiltak fremover for å bygge laget igjen. Da blir det viktig å kunne levere på politikken som står nedfelt i plattformen.

Mener stridsøksen må begraves

Fylkestingsrepresentant Beate Husa i KrF Hordaland frykter at KrF kan bli ytterligere svekket. For å unngå det, mener hun at alle i partiet må bidra til en begeistring rundt mulighetene i det nye regjeringssamarbeidet.

Fylkestingsrepresentant Beate Husa i KrF Hordaland synes Kjell Ingolf Ropstad har fått mange gode gjennomslag for partiet i den nye regjeringsplattformen. Foto: Bergit Sønsteby Svendseid / NRK

– Jeg vil advare mot å hausse opp mer av denne striden. Nå må vi legge bak oss det som har vært, ikke fokusere på personer, og slå ring om Ropstad og det vi har fått til i regjeringsplattformen.

Husa synes KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad er den beste kandidaten til å bli ny partileder, og understreker at det er en fordel at den nye lederen også sitter på Stortinget.

– Jeg tror han er en person som klarer å se begge sider i partiet og sette vår politikk på dagsorden. Han er også en dyktig politiker, og hvis vi sporer tilbake til veivalgsdebatten ble han fremstilt som kronprinsen i KrF.