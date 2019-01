KrF én stemme unna å velte Ernas drøm

Nyttårsfeiringen var knapt unnagjort før KrF satte seg ned for å forhandle om de skulle gå inn i regjering med H, Frp og Venstre. Nå er forhandlingene ferdig, og resultatet er forelagt de fire partienes landsstyrer som har stemt ja eller nei til avtalen.

– Erklæringen er godkjent av alle partier. Det er en historisk dag.

Det sa statsminister Erna Solberg (H) da hun møtte pressen etter at landsstyrene til H, KrF, Frp og V hadde godkjent regjeringserklæringen.

Èn stemme skilte seier og fiasko.

I KrF stemte 17 delegater mot regjeringsplattformen, mens 19 stemte mot. Dersom resultatet hadde blitt stemmelikhet, sier partiets vedtekter at partilederens dobbeltstemme avgjør.

Under avstemmingen var Knut Arild Hareide fortsatt partileder, men han gjorde som lovet, og trakk seg som leder når det ble klart at KrF skulle gå i regjering med H, Frp og V.

Venstre-leder Trine Skei Grande klarte heller ikke å få flertall i sitt parti for plattformen. Etter det NRK erfarer stemte syv av landsstyrets 38 medlemmer mot erklæringen.

Regjeringens fire stolper

Den dramatikken sa statsminister Erna Solberg ingenting om da de fire forhandlingslederne møtte pressen. Hun sa at erklæringen hviler på fire hovedpunkter:

Klima

Bærekraftig velferdssamfunn gjennom omstilling av økonomien.

Skape et samfunn med sosial bærekraft.

Sørge for større sikkerhet.

– Ny kriminalitet skaper utrygghet. derfor vil vi fullføre politireformen, styrke politiets kompetanse for å slå ned på datakriminalitet og fortsette å styrke Norges forsvarsevne, sa Solberg.

Hun sa også at partiene er enige om å fjerne muligheten for abort av friske tvillingfostre.

– Utover dette gjøres det ikke endringer i abortloven, sa statsministeren.

Siv: – Bedre enn Jeløya-plattformen

Siv Jensen ledet forhandlingene for Frp. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Frps Siv Jensen mener dagens plattform er bedre for Frp enn Jeløya-plattformen som ligger til grunn for dagens regjering.

Hun sa at Frp gikk inn i forhandlingene med tre klare krav. Det var:

gjennomslag for lavere skatter og avgifter.

forsterke satsing på samferdsel og ta vare på bilistenes interesser.

videreføre en restriktiv rettssikker og ansvararlig innvandringspolitikk.

– Med denne plattformen gjør vi det, sa Jensen.

Hun sa at Frp har sikret at det ikke blir noen økning i antall kvoteflyktninger, og at partiet har sikret at antall kvoteflyktninger går ned hvis antall asylsøkere øker.

– Taket er satt, sa Jensen.

Hun var også opptatt av gjennomslag for å senke eiendomsskatten, og bompenger.

– I kampen for bompenger har vi fått større gjennomslag enn på noe annet område. Bompengene kuttes med en milliard årlig og drivstoffavgiftene skal ikke øke, sa Jensen.

Trine Skei Grande: – Skal kutte utslipp med 45 prosent

Trine Skei Grande ledet forhandlingene for Venstre. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Venstres partileder Trine Skei Grande sa at hennes drivkraft før forhandlingene var kampen for klima og miljø, og et samfunn med små forskjeller som bygger på tillit mellom mennesker.

– Vi har satt oss et ambisiøst mål om å kutte 45 prosent av utslippene i ikke-kvotepliktig sektor innen 2030, sa Grande.

Hun lovet satsing på kollektivtrafikk og grønn skipsfart.

Grande sa også at partiet får beholde mange av de seriene de fikk da de forhandlet frem Jeløya-plattformen.

– Blant annet freding av Lofoten, Vesterålen og Senja, en viktig rusreform og vi skal fortsatt avvikle pelsdyrnæringen, sa Grande.

Ropstad: – Barnereform største gjennomslag

Kjell Ingolf Ropstad var forhandlingsleder for KrF. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

KrFs forhandlingsleder Kjell Ingolf Ropstad sa han var stolt og glad over gjennomslagene partiet hans har fått innen barnereform, likeverdsfreform, engasjement for klima, og for verdens fattigste. Han innrømmet imidlertid at han ikke klarte å få gjennomslag når det gjelder abortloven.

– Jeg er lei meg for at vi ikke greide å endre 2C. Men det var to ting jeg tok opp. Vi leverer på tvilllingabort, og vi har oppnådd en vetorett i bioteknologiloven. Jeg er stolt av helheten, sa Ropstad.

Han kom også med et løfte:

– Eggdonasjon kommer ikke til å bli godkjent i denne perioden.

Har drømt om flertallsregjering siden 2004

Erna Solberg har drømt om flertallsregjering siden hun ble enstemmig valgt til Høyre-leder 9. mai 2004. Foto: Morten Holm / NTB scanpix

Helt siden Erna Solberg ble leder i Høyre for 15 år siden, i 2004, har en borgerlig samlingsregjering vært hennes og partiets langsiktige mål.

Etter valget i 2013 gikk Høyre og Frp i regjering, med støtte fra Venstre og KrF. I januar 2017 ble Venstre en del av regjeringen mens KrF forble støtteparti.

I dag kan også KrF vedta å gå inn i regjeringen, som da vil ha rent flertall i Stortinget og kunne gjennomføre alt den måtte ønske.

Forhandlingene frem mot det resultatet som foreligger har ikke vært udramatiske.

Venstre forlot forhandlingene i frustrasjon

Alle partiene gikk inn i forhandlingene med et ønske om blanke politiske seire som de kan selge til egne velgere. I mange saker har slike seire vært umulig uten samtidig å påføre ett eller flere av de andre partiene i forhandlingene et tilsvarende tap.

For Venstre skal gjennomslag på miljøfeltet vært viktig. Etter det NRK kjenner til skal blant annet partileder Trine Skei Grande ha forlatt forhandlingene med sin delegasjon på grunn av manglende gjennomslag.

Andre hjertesaker partiene har forhandlet om er: