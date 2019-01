Partilederdebatt: – Hvis du klarer å bære fram ett barn, klarer du to også

De borgerlige partiene har blitt enige og Norge vil få en historisk regjering bestående av Høyre, Venstre, KrF og Frp. Dette er den første ikke-sosialistiske flertallsregjeringen siden 1985. Partilederne fra den nye regjeringen og opposisjonen møttes torsdag kveld til debatt om plattformen som forener de borgerlige partiene.

– Jeg har laget en veldig god regjeringsplattform for fire partier, sier statsminister Erna Solberg i Debatten på NRK.

Hun sier at dette er en plattform som tar tak i de store utfordringene Norge står overfor.

– Jeg håper denne regjeringen vil bli husket for å ta fremtiden på alvor.

Forhandlingsleder for KrF, Kjell Ingolf Ropstad, sier han er stolt av erklæringen de fire partiene har fremforhandlet.

KrF har fått gjennomslag for sitt krav om en barnereform, og for å øke barnetrygden med 7200 kroner for barn fra 0 til fylte 6 år i løpet av regjeringsperioden.

– Det er det jeg er mest fornøyd med, sier Ropstad.

– En trist dag for norske kvinner

Jonas Gahr Støre mener at KrF og Venstre har sikret at Fremskrittspartiet og Høyre ytterligere gjennomslag.

TRIST DAG: Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre mener endringen i abortloven innskrenker kvinners selvbestemmelsesrett. Foto: Gunhild Hjermundrud/NRK

– Det betyr at vi får mer Høyre og Frp politikk: En usosial skattepolitikk og mindre til å investere i felles velferd.

Den nye regjeringen innskrenker retten til fosterreduksjon av friske fostre – såkalt tvillingabort. Den nye regjeringen blir dermed den første siden abortloven ble innført i 1976 som reduserer norske kvinners rett til selvbestemmelse.

– Dette er starten på innstramminger i abortloven, en trist dag for Norges kvinner og menn, sier Støre.

Statsminister Erna Solberg mener derimot at fosterreduksjon av friske fostre har store etiske problemer ved seg.

– Vi er det eneste partiet i Europa som har åpning for at du før uke 12 kan abortere ett av tvillingene, hvis fosteret er friskt. Det jeg synes er spesielt, for i de fleste land er det forbudt fordi det har noen store etiske problemer ved seg.

Støre om Venstre og KrF: - De har fullbyrdet Solbergs drøm Du trenger javascript for å se video.

– Han har lurt sitt parti inn i regjeringen

Partileder i SV, Audun Lysbakken, sier at partiet vil gå imot alle innskrenkninger i abortloven.

– Det som har skjedd er et spektakulært nederlag for Ropstad som lovet endringer i paragraf 2C i abortloven. Han har lurt sitt parti inn i regjeringen på grunn av et løfte han ikke kunne holde.

Kjell Ingolf Ropstad sier han er lei seg for at det har blitt en så hard abortdebatt, men mener at endringen har vært et skritt i riktig retning for Krfs kamp for likeverd og mangfold.

Støre påpeker at den nye innskrenkingen vil føre til flere aborter, fordi kvinner som av ulike årsaker ikke klarer å bære frem to barn vil måtte abortere begge.

– Hvis du klarer å bære fram ett, klarer du å bære fram to også, svarer Ropstad

Rødt-leder Bjørnar Moxnes varsler historiske markeringer på kvinnedagen.

– Ropstad må grue seg til 8. mars. Det vil bli historisk store markeringer for å stanse svekkelsen av kvinners rettigheter, gjennom en mobilisering av hele Norge.

Lysbakken: - Vi går mot alle innskrenkinger i loven Du trenger javascript for å se video.

Frp-seier på innvandring

Partileder Siv Jensen i Frp er fornøyd med gjennomslagene på innvandringspolitikken i den nye erklæringen.

– Vi viderefører innstrammingene Frp har fått gjennomslag for gjennom fem år. Vi har nå også fått et tak på 3000 kvoteflyktninger og derfra kan det bare gå ned.

Une Bastholm fra Miljøpartiet De Grønne reagerer på innstrammingene.

– Det er tragisk å ha en regjering som vil at Norge skal ta så lite ansvar nå som verden har så mange flyktninger.

Ropstad sier han gjerne skulle ønsket seg et høyere tak på kvoteflyktninger.

– Jeg skulle ønske vi kunne ta imot 5000, som FNs høykommissær ber om. Men de store partiene har ikke vært i front for å ta imot flere flyktninger.

Mener flertallet verner klima

Selv med Venstre i regjering, mener MDGs Une Bastholm at regjeringsplattformen ikke leverer på klima og miljø.

– Helheten på klimapolitikken er dårlig, sier Bastholm.

Det er Venstre-leder Trine Skei Grande uenig i.

– En flertallsregjering har nå en bedre oljepolitikk enn med for eksempel Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet i regjeringen. Vi sørger for at Lofoten og Vesterålen blir skjermet for oljeboring, det vil ikke Støre, sier Grande.

FLERTALL: Den nye regjeringen blir en koalisjonsregjering med Høyre, Venstre, KrF og Frp Foto: Gunhild Gjermundrød / NRK

Gir opp taxfreekvote

Både Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad var forkjempere for at KrF skull gå inn i Solberg-regjeringen. Men i november sørget de for flertall til taxfree-forslaget, som skapte sterke reaksjoner i Frp. I erklæringen blir forslaget reversert.

– Jeg opplever det mest som en gest fra KrF i forhold til at vi hadde konflikt før vi satte oss til sonderingene, sier Siv Jensen.

Ropstad mener at det ikke var et stort tap for KrF.

– Noen kamper taper du og noen vinner du. Dette var ikke den verste å tape, selv om jeg synes at 4 flasker er mer enn nok hvis du handler i taxfreen, sier Ropstad.

Støre mener denne saken illustrere godt hva de små partiene må gi opp i den nye regjeringen.

– Dette er en sak hvor jeg mener Stortinget gjorde et fornuftig vedtak da KrF var i fri posisjon. De gir den opp i regjering, sier Støre.