Derfor vendte fire røde KrF-ere Hareide ryggen og sikret Ernas drømmeregjering

I et dramatisk landsstyremøte i KrF snudde fire røde KrF-medlemmer ryggen til partileder Knut Arild Hareide og sikret Erna Solbergs drøm om en firepartiregjering.

KrF godkjente plattformen med 19 mot 17 stemmer – altså et knappest mulig flertall.

De fire røde KrF-erne som stemte for en borgerlig firepartiregjering var:

Stortingsrepresentant Tore Storehaug fra Sogn og Fjordane

Fylkesleder Ingelin Noresjø fra Nordland

Fylkesleder Espen Hasle fra Oslo

KrFU-nestleder Edel-Marie Haukland

Tore Storehaug var blant de ivrigste delegatene på rød side under landsmøtet i fjor, og han har reist land og strand rundt for å overbevise partifeller om å følge Knut Arild Hareide sitt ønske om å gå til venstre i politikken.

I går gjorde han helomvending og sikret en borgerlig firepartiregjering.

Stortingsrepresentant Tore Storehaug fra Sogn og Fjordane har vært en viktig støttespiller for Knut Arild Hareide. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Retningsvalget var allerede tatt og avtalen var god ut ifra vedtaket vårt på landsmøtet, sier Storehaug til NRK i dag.

Ifølge NTB tok han avgjørelsen i siste liten.

– Det vi sa, var at KrF skulle ta et tydelig retningsvalg. Det var det jeg la til grunn. Jeg sto på Knut Arild Hareides side og mente retningsvalget skulle være sentrum-venstre, sier Storehaug.

Han forklarer deretter hvorfor han likevel valgte å støtte plattformen:

– Landsmøtet mente at KrF kunne få større gjennomslag en annen vei. Når vi nå er der, står jeg for det, at vi må ta et tydelig retningsvalg. Det ble utslagsgivende.

– Førstevalget ble borte

Fylkesleder fra Oslo, Espen Hasle understreker at førstevalget hans om å følge Knut Arild Hareide inn i en rød regjering ikke lenger var et alternativ.

– Det valget tok landsmøtet vårt den 2. november. Mitt andre valg var å gå inn i regjering for KrF sine kampsaker. Det er ved å ha regjeringsmakt at vi får til KrF-politikk.

Fylkesleder fra Oslo, Espen Hasle sier han fortsatt står på rød side i KrF, men mener det er viktig å søke politisk makt. Foto: Marion Klaseie / NRK

Han sier valget var vanskelig.

– Knut Arild hadde sagt han skulle gå av hvis vi gikk i regjering. Han er en fabelaktig leder og politiker. Det er det tunge oppi det her. Resten gav seg egentlig av seg selv.

– Har du snakket med Hareide?

– Ja, vi har en forent forståelse av hva som skjedde og en god tone.

– Men du har jo sagt at du skulle følge Hareide. Hva skjedde?

– Å gå inn i regjering er det beste for KrF og det beste for landet. Valget sto mellom opposisjon eller en blå regjering. Jeg er fortsatt på rød side, men mener politiske partier bør søke makt, og den fremforhandlede plattformen er godt innenfor det vi kan leve med.

– Vi er et parti med en oppslutning på fire prosent, og vi har fått gjennom mye mer enn den prosenten tilsier.

Vedgår valgløftebrudd

I oktober skrev fylkesleder fra Nordland Ingelin Noresjø følgende: «Frp er for langt fra det jeg setter høyest i KrF og i politikken generelt». I går stemte hun for å gå i regjering med det samme partiet.

– Når jeg leste gjennom plattformen i går, så jeg spor av KrF i alle kapittel i plattformen.

Fylkesleder Ingelin Noresjø fra Nordland vedgår at KrF bryter et valgløfte ved å gå inn i regjering med Frp. Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

Man får litt blandede reaksjoner både fra folk i partiet og utenfor, men nå går vi inn i regjering og jeg tenker at plattformen var så bra at jeg kunne gå for det.

– Et svik mot velgerne?

– Det er helt klart et valgløfte vi bryter når vi nå går inn i regjering sammen med Frp, men nå har vi levert på politikken og skal gjøre det best vi kan fremover

– Surrealistisk avgjørelse

Nestleder i KrFU, KrF sitt ungdomsparti, Edel-Marie Haukland mener regjeringsplattformen var for god til å si nei:

– Jeg kom til landsstyremøtet med mandatet mitt som KrFU-nestleder. Det var så mye KrF- og

2. Nestleder i KrFU Edel-Marie Haukland sier det er surrealistisk å stemme KrF inn i en borgerlig regjering når hun selv ønsker et KrF til venstre. Foto: Astrid-Therese Theisen / Privat

KrFU-politikk i plattformen at jeg stemte for.

– Jeg ser ikke på dette som et svik mot noen. Jeg ønsker KrF i en annen retning, men man må innse når man har tapt. Det opplevdes surrealistisk å stemme KrF inn i en borgerlig regjering, men jeg mener likevel det var det riktige. Hovedgrunnen er at plattformen er så god at jeg ikke kunne si nei. Det er viktig å ha KrF i regjering, og noe av det viktigste vi har fått gjennom er at barns beste alltid skal prioriteres, sier Haukland.