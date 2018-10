– Før han la dette rådet på bordet, eller dunket dette i bordet vil jeg si, så burde vi hatt en åpnere og bredere prosess, sier Grøvan til Fædrelandsvennen.

Grøvan, som er stortingsrepresentant og parlamentarisk nestleder for partiet, sier i Politisk kvarter at han ble tatt på sengen da Hareide ga råd om å søke regjeringsmakt med Ap og Sp.

– Vi skulle avslutte denne prosessen nå i september. Da trodde vi, i hvert fall jeg, at dette skulle bli en prosess frem mot november, der landsmøtet skulle ta en endelig beslutning, sier Grøvan.

Sentrale KrF-ere håper på at en tredje vei – å stå utenfor regjering – kan redde KrF fra splittelse. Du trenger javascript for å se video. Sentrale KrF-ere håper på at en tredje vei – å stå utenfor regjering – kan redde KrF fra splittelse.

Varsler omkamp på landsmøtet

KrF skal ta stilling til samarbeidsspørsmålet på et ekstraordinært landsmøte 2. november.

Der skal delegatene etter planen først stemme over om de ønsker å gå inn i regjering, for så å stemme over hvilken regjering de eventuelt skal gå inn i.

OMKAMP: Grøvan vil forsøke å endre rammene for avstemningen på KrFs landsmøte. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

Det kan være dårlig nytt for Grøvan og andre som ønsker å bli værende utenfor regjering, siden delegatene vil kan føle seg tvunget til å velge side i runde to. Andre har ønsket én avstemning med tre alternativer: Borgerlig regjering, Ap-regjering eller opposisjon.

– Vil du gå inn for å stemme over alle tre alternativene på en gang?

– Absolutt. Og det tror jeg også blir løsningen til slutt, svarer Grøvan.

Vil stå utenfor

Før valget sa KrF at de ønsket Erna Solberg (H) som statsminister, og en blågrønn regjering med Høyre og Venstre.

Da valgresultatet ikke ga grunnlag for en slik regjering, valgte KrF å bli værende i opposisjon, uten å felle Solberg. Det mener Grøvan at partiet bør fortsette å gjøre.

– Når en blågrønn regjering ikke ble en realitet, må vi ta konsekvensen av det. Vi har fått store gjennomslag i opposisjon så langt. Hvis vi tydeliggjør rollen som et ikke-sosialistisk, kristendemokratisk sentrumsparti, kan vi også bli tydeligere overfor velgerne, sier han.

– Legger Hareide opp til et løftebrudd?

– Det han peker på er ikke i tråd med forventningene vi skapte hos velgerne før valget. Vi har ikke spurt velgerne om en Ap-regjering med støtte fra SV. Velgerne hadde grunn til å tro at Erna ville bli sittende, selv om vårt primære ønske ikke ble oppfylt, svarer Grøvan.

Hareide: – Har vært full åpenhet

KrF-leder Knut Arild Hareide mener Grøvan ikke har noen grunn til å være overrasket over at han nå kommer med et råd om veien videre.

ÅPENHET: Partileder Knut Arild Hareide mener han har vært åpen og tydelig. Foto: Odin Norum Kvistad/NRK

– Det har vært full åpenhet om at denne avklaringen ville komme høsten 2018, noe partiet har vært helt enig om. Et samlet Medie-Norge har pekt på det, og jeg har vært tydelig på at jeg vil gi mitt råd til partiets øverste organ mellom landsmøtene, som er landsstyret, sier Hareide til NTB.

– Veldig mange har bedt om at jeg skal komme med mitt råd, veldig lenge. Mange har ment at jeg har ventet for lenge med å gi det. Jeg valgte likevel å være ryddig og ga mitt råd 28. september til landsstyret. Nå er det en åpen, demokratisk debatt i hele partiet, sier han.