Ropstad om abortdemonstrasjon: – Usaklig

Forrige torsdag kastet Erna Solberg (H) for alvor seg inn i diskusjonen om KrFs veivalg.

Til VG sa hun at hun er villig til å forhandle om endringer i abortloven, dersom KrF ønsker plass i hennes regjering. I dag gikk parlamentarisk leder i Høyre, Trond Helleland, ut i NRK og sa at dette er noe stortingsgruppen stiller seg bak.

Solbergs såkalte «abortfrieri» har provosert venstresiden. Mandag kveld gikk over 30 organisasjoner sammen i demonstrasjon for abortloven. Oslo Ap, SV og Senterungdommen var blant dem.

– Det er usaklig å ha en så stor abortdemonstrasjon. Det handler om kampen mot sorteringssamfunnet, altså at barn med Downs syndrom har et svakere rettsvern, sier KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad til NRK.

– Mot sorteringssamfunnet

Nestlederen viste også til demonstrasjonen da han skulle overbevise Akershus KrFs ekstraordinære årsmøte om at KrF bør gå inn i dagens regjering.

– Vi har en historisk mulighet til å endre en utdatert abortlov, som er selve definisjonen på sorteringssamfunnet. På venstresiden vet vi at disse endringene er umulige. På høyresiden er det mulig. Du kan stemme for å gripe den muligheten, eller du kan la det være, sa Ropstad i sin tale.

Også tidligere KrFU-leder Ida Lindtveit Røse viste til abortdemonstrasjonen da hun holdt sitt innlegg. Ifølge henne er abortspørsmålet og kampen mot sorteringssamfunnet grunnen til at hennes hjerte banker ekstra hardt for at KrF bør inn i dagens regjering.

– Da vi gikk inn her, gikk våre eventuelle samarbeidspartnere i demonstrasjonstog mot vårt syn. Vi har en historisk mulighet på høyresiden. Dette er et verdivalg, sa hun.

Venstre og Frp har sagt at det ikke støtter Solberg i denne saken, men Ropstad mener likevel sjansen er størst på høyresiden i norsk politikk. Han mener at KrF bør stille krav om at tvillingabort skal bli forbudt dersom de skal forhandle om regjeringsdeltakelse. Han vil også paragraf 2c i abortloven, som åpner for senabort ved alvorlig sykdom hos barnet, til livs.

I sak er KrF-leder Knut Arild Hareide helt enig. Men i motsetning til Ropstad vil han ikke si nå at dette blir et krav i eventuelle forhandlinger.

Blå side leder

Før fylkesårsmøtene i Vestfold, Akershus og Oslo skal velge til sammen 23 delegater mandag kveld, leder blå side med 84 mot 78 delegater i NRKs oversikt.

Tirsdag skal Østfold velge de siste åtte representantene til landsmøtet. Til sammen skal 190 KrF-ere avgjøre KrFs veivalg fredag, og det trengs 96 delegater for å få flertall.

27 av delegatene som er sikret plass på landsmøtet før kveldens fylkesårsmøter, ønsker helst å forbli i opposisjon. Hvis de likevel må velge, vil sju av dem støtte Hareide. 19 vil velge å gå inn i Solberg-regjeringen. Én delegat – Ingunn Karijord fra Møre og Romsdal – har sagt at hun vil stemme blankt i en slik avstemning.

Den siste tiden har flere tatt til orde for at splittelsen i partiet er så stort, at det eneste som kan holde KrF samlet er å forbli i opposisjon.

Advarer mot opposisjon

Men i sin tale til KrF-erne som var samlet i Kulturhuset Flammen i Nittedal mandag kveld, argumenterte Hareide kraftig mot dette alternativet.

– Med bakgrunn i det valget vi gjorde, og den trenden vi har sett over lang tid, er det mest utrygge for KrF å ikke gjøre et reelt veivalg, sa Hareide da han argumenterte for at KrF bør søke regjeringsmakt med Sp og Ap.

Han mener tiden er inne for å ta et valg, og pekte på at partiet har gjort dårlige valg hver gang til har fortalt velgerne at de ønsker en regjering med sentrum og Høyre.

Fylkesårsmøter KrF

De siste dagene har Hareide tatt innpå den blå ledelsen i kampen om delegatene.

På den såkalte superlørdagen fikk han blant annet med seg fem delegater fra det tradisjonelt blå KrF-fylket Møre og Romsdal, og 11 av Trøndelags delegasjon på 13 deler hans syn.

Men slik det ligger an nå, mangler tilhengerne av å gå inn i dagens regjering bare 12 stemmer for å få flertall.