NRKs siste måling før valget: Ap og Høyre raser nedover – MDG har aldri vært større

Samtidig som de store styringspartiene går kraftig tilbake, kan Miljøpartiet de Grønne notere seg for sin beste nasjonale måling til nå. Fem døgn før valget ser MDG tosifret.

– Dette er helt fantastisk. Jeg får frysninger langt nedover ryggen, jubler MDG-talsperson Une Bastholm i telefonen.

Da har rådgiveren hennes allerede respondert med «Fyyyyyyyyyyyttiiiii!» etter å ha fått oversendt det som er kommunevalgkampens siste nasjonale måling fra NRK og Aftenposten.

Også for andre partier med grønt i logoen er det gode tall. Både Senterpartiet og Venstre bykser frem tre prosentpoeng ifølge denne enkeltmålingen, som er tatt opp uken etter at regjeringens bompengeforlik kom i havn.

Nasjonalt kommunebarometer for september Periode 27/8–2/9. 725 intervjuer. Feilmarginer fra 0,8–3 pp. Parti Endring −5,0 AP 22,3 % −5,0 −4,6 H 18,4 % −4,6 +3,0 SP 15,2 % +3,0 +3,0 MDG 10,0 % +3,0 +0,5 FRP 7,3 % +0,5 +0,3 SV 6,4 % +0,3 +3,1 V 5,4 % +3,1 +1,3 Andre 4,8 % +1,3 +0,3 KRF 4,6 % +0,3 +0,5 R 4,3 % +0,5 −2,4 FNB 1,3 % −2,4 Kilde: Norstat for NRK og Aftenposten. Tallene er sammenliknet med kommunebarometeret for august.

Solberg mener NRK ikke har ringt velgerne

For de to største regjeringspartiene, Høyre og Frp, er valgkampens siste måling lei lesning.

18,4 prosent vil innebære at Høyre gjør sitt dårligste kommunevalg i Erna Solbergs 15 år lange partilederepoke. I 2003 fikk partiet 18,1 prosent. Før det må vi tilbake til 1971 (17,9 prosent) for et svakere resultat.

– Potensielt det nest dårligste siden 70-tallet. Hva tenker du om en slik tilbakemelding fra velgerne?

– Du, velgerne de stemmer 9. september. Det er ikke de dere har ringt til eller den veiemetoden dere har, så vi venter til tirsdag med alle sånne tabloide spørsmål. Da kan vi snakke om velgernes dom, sier Solberg til NRKs utsendte mens hun smiler.

Målingen er laget av Norstat på samme måte som alle andre partibarometre fra NRK. Da Høyre i desember 2017 ble målt større enn Ap uttalte Solberg: «Jeg tror at folk ser at vi får til politikk og at de liker den politikken vi får til».

HÅPER Å LANDE TRYGT: Erna Solberg lekte flyvertinne i Høyres eget charterfly på vei til valgkampaktiviteter i Kristiansand tirsdag. Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

Statsministeren og Høyre-lederen erkjenner uansett at partiet hennes nå må brette opp ermene de neste dagene:

– Nå er det meningsmålinger nesten hver eneste dag og noen steder gjør vi det bra og noen steder går vi litt tilbake. Vi skal brette opp ermene de neste dagene og snakke om vår politikk, slik at vi sørger for at vi ikke får masse venstrevridde kommuner som bidrar til mindre valgfrihet og dårligere kvalitet i tjenestene.

MDG-Une håper på jordskjelv

10 prosent oppslutning er ifølge Miljøpartiet de Grønnes egne tallknusere deres beste nasjonale måling noensinne, uansett byrå og mediehus. Forrige bestenotering var 9,2 prosent på NRK og Aftenpostens junimåling.

– Hvilket tall må dere se selve valgkvelden mandag for at det skal bli full jubel på MDGs valgvake?

– Vi kommer til å bli glad bare vi har fremgang (fra 4,2 % ved forrige kommunevalg i 2015 red.anm.), men det er klart at vi har sett så mange målinger over syvtallet de siste ukene at jeg håper på et tall over syv. Hvis valgresultatet begynner å ligne 10 prosent har vi skapt et jordskjelv i Norge og da kan vi faktisk utrette utrolig mye for klimaet og naturen, sier Une Bastholm til NRK.

– Du frykter ikke at alle de gode målingene skal føre til at det som egentlig ville vært et godt resultat nå i stedet kan bli opplevd som skuffende?

– Nei, vi er vant til å huske at målinger er målinger, og nå skal vi bare jobbe på spreng de siste dagene av denne valgkampen. Dette valget kan bli et generasjonsopprør og et klimaopprør, men da er vi faktisk avhengig av at alle de som sier de skal stemme MDG eller som har lyst å stemme MDG faktisk går til valglokalet og stemmer MDG. Også de unge.

VINNERDUO: MDGs fremste profiler, byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Berg og nasjonal talsperson Une Bastholm under partiets valgkampåpning i august. Foto: Cornelius Poppe

– Skal stå på hodet på valgvaken

Dersom MDG skulle få det nasjonale resultatet denne målingen tilsier, vil det etter alle solemerker også bety et høyt MDG-resultat særlig i hovedstaden, hvor de har sittet i byråd med Ap og SV siden 2015.

På NRKs lokale Oslo-måling i juni nærmet MDG seg Ap i størrelse, mens avstanden var større igjen i august.

– Det er kanskje ikke så sannsynlig, men dersom MDG skulle ende opp med å bli større enn Ap i Oslo. Skal dere da ha byrådslederen?

– Hvis vi blir større enn Arbeiderpartiet i Oslo, så skal jeg i hvert fall stå på hodet på scenen på valgvaken. Deretter skal vi se på hva vi gjør med byrådsforhandlingene. Hehe.

Støre: – Har ganske liten interesse

For Arbeiderpartiet vil et valgresultat på 22,3 prosent være det desidert dårligste noensinne. Aps til nå svakeste kommunevalg var i 2003, da de fikk 27,5 prosent.

Jonas Gahr Støre hevder nettopp det ikke interesserer ham:

– Du, nå er det under en uke igjen, og nasjonale målinger har for meg nå ganske liten interesse. Nå er det 356 målinger som teller, og de tallene kommer på mandag. Valgkampen har sitt eget liv i hver kommune, så jeg ser ikke så mye på de tallene der nå, jeg ser på hver enkelt kommune som vi driver valgkamp i og der mobiliserer vi og har troen på at vi kan gjøre et godt valg, sier Støre til NRK.

– Fem prosentpoeng ned fra augustmålingen må jo gjøre inntrykk på deg?

– Jo, men altså de nasjonale målingene brutt ned på alle disse kommunene og fylkene har ikke så veldig stor mening, for det er også kommuner som går opp og som går ned, og det er de lokale sakene som teller.

– Hvilket ansvar føler du for at oppslutningen om Arbeiderpartiet ligger an til å bli historisk lav ved dette valget?

– Ja, den diskusjonen får vi ta en annen gang. Nå kjenner jeg ansvar for å drive valgkamp helt inn, og det gjør jeg sammen med mange lag som har troen på at vi kan gjøre gode valg på mandag.

– Kommer du til å være Ap-leder videre uansett utfall på mandag?

– Det kan du være trygg på.

STÅR STØTT: Jonas Gahr Støre lover at han fortsatt skal lede Arbeiderpartiet uansett hvordan kommunevalget går. Her i Vandrehallen i forrige uke. Foto: Berit Roald

Overlegent rødgrønt på Stortinget

NRK velger i lokalvalgkampen å legge vekt på hva velgerne vil stemme i kommunevalget. Men Norstat spør også hva velgerne om hva de ville stemt om det var stortingsvalg i dag.

I stortingsmålingen gjør både Høyre og Arbeiderpartiet det noe bedre enn i kommunemålingen, mens MDG ligger på et mer «normalt» nivå til dem å være.

Målingen viser at dagens borgerlige regjeringspartier bare ville fått 62 av de 85 mandatene som kreves for flertall. Dette skyldes at både KrF og Venstre faller under sperregrensen samtidig som Høyre og Frp begge er vesentlig mindre enn ved forrige stortingsvalg.

Dette er tallene fra stortingsmålingen, sammenlignet med forrige måling i august: Arbeiderpartiet 24,8 % (+0,2), Høyre 21,2 % (-1,6), Senterpartiet 16,1 % (+1,9), Fremskrittspartiet 11,6 % (+0,7), Sosialistisk Venstreparti 6,1 % (+0,2), Miljøpartiet de Grønne 5,4 % (+0,1), Rødt 4,5 % (-1,9), Kristelig Folkeparti 3,9 % (+0,7), Venstre 3,4 % (+0,7) og andre partier 3 % (-1,1).