Oslofolk vil fortsatt ha rødgrønt styre

Mens junimålingen viste dødt løp mellom rødgrønn og borgerlig side, med Senterpartiets ene mandat på vippen, viser den nye meningsmålingen for Oslo at dagens byråd hadde blitt sittende dersom det var valg i dag.

Det rødgrønne byrådet, med støtte fra Rødt, får ytterligere ett mandat enn de har i dag.

Dermed vil de fire partiene til sammen besette 32 av bystyrets 59 seter, og den borgerlige fløyen må forberede seg på ytterligere fire år i opposisjon.

Det viser den ferske meningsmålingen Norstat har utført for NRK og Aftenposten.

– Dette er en skikkelig vitamininnsprøytning, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Oslo-måling for august sammenlignet med måling i juni Periode 15/8–20/8. 1000 intervjuer. Feilmarginer fra 8–33 pp. Parti Endring −0,1 R 7,0 % −0,1 +1,6 SV 7,4 % +1,6 +4,6 AP 24,5 % +4,6 −0,4 SP 1,0 % −0,4 −3,5 MDG 13,2 % −3,5 −0,2 KRF 1,8 % −0,2 +1,2 V 5,5 % +1,2 −0,5 H 27,0 % −0,5 −0,5 FRP 4,7 % −0,5 −1,6 FNB 6,3 % −1,6 −0,5 Andre 1,6 % −0,5 Kilde: Norstat

Ap bykser frem

Arbeiderpartiet bykser frem hele 4,6 prosentpoeng siden juni, og er det partiet som har økt oppslutningen mest i løpet av sommeren.

BLIR SITTENDE: Byrådslederkontoret på rådhuset kan bli Raymond Johansens arbeidsplass i nye fire år. Foto: Nadir Alam / NRK

Sammenlignet med valgresultat i 2015, taper imidlertid Arbeiderpartiet fem mandater i bystyret. Men siden samarbeidspartiene på den rødgrønne siden øker mer enn det Arbeiderpartiet krymper, blir det ikke maktskifte i hovedstaden.

– Folk ser at det skjer noe i Oslo. De er fornøyde med at det blir renere luft og at trikken og T-banen går oftere enn noen gang, at det er lettere å komme inn i barnehage og flere lærere i skolen, så det er en veldig positiv stemning. Det merker vi når vi nå går rundt, sier byrådslederen.

Partiet som går mest tilbake når man sammenligner de to siste målingene er Miljøpartiet De Grønne, med 3,5 prosentpoeng tilbakegang. Den forrige målingen var imidlertid historisk høy for partiet i Oslo, og dagens oppslutning er langt høyere enn ved valget for fire år siden. Dermed er miljøbyråd Lan Marie Berg strålende fornøyd.

– Dette er en kjempemåling for oss. Vi får tre mandater mer enn i 2015 og det viser at folk vil ha mer grønn politikk, sier hun.

– Hvordan vil innbyggerne i Oslo merke et enda grønnere byråd?

– Vi vil kjempe for at Oslo blir verdens første utslippsfrie by, i tillegg til å bygge 100 kilometer nye sykkelveier og fjerne cruisebåtene fra sentrum.

Hun legger til at partiet har et mål om å nå 15 prosent oppslutning i Oslo.

Ingen døgnflue

Nykommeren Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) har blitt pekt på som en mulig døgnflue. På tross av en liten nedgang siden juni er partiet likevel inne med fire mandater i bystyret.

– Det er helt fantastisk at vi som et så nystartet parti er inn med fire mandater. Det viser at vi har en voldsom tilslutning fra folk, også fra dem som er opptatt av andre ting enn bare bompenger, sier førstekandidat Bjørn Revil.

Han tror partiet vil stige ytterligere dersom den pågående konflikten mellom den nasjonale styret i FNB og interimstyret Oslo løses.

Striden står om hvem som skal lede FNB i Oslo.

Mandatfordeling hvis målingen var valget Grafikken viser fordelingen av de 59 plassene i Oslo bystyre dersom denne meningsmålingen var kommunevalg. Antall representanter er sammenliknet med situasjonen i dagens bystyre. PARTI ENDRING Høyre 16 -3 } Ap 15 -5 } MDG 8 +3 } FNB 4 +4 } Rødt 4 +1 } SV 5 +2 } FrP 3 -1 } V 3 -1 } KrF 1 0 } Sp 0 0 } Andre 0 0 } Norstat

Størst, men uten byrådsleder

Høyre er Oslo største parti ifølge den ferske målingen. Men fordi de andre borgerlige partiene er så små, også om man inkluderer FNB på borgerlig side, ser det ikke ut til at Høyres Eirik Lae Solberg blir ny byrådsleder.

TAPER: Høyres byrådslederkandidat ligger an til å tape kampen om byrådslederstolen, ifølge NRKs måling: Dersom hvis tre mandaters blir snudd, kan det bli borgerlig flertall. Foto: Nadir Alam / NRK

– Det er ganske jevnt i Oslo og jeg tror en borgerlig seier i september er innen rekkevidde. Det er bare tre bystyreseter som skiller det vi har nå og flertall, sier Lae Solberg.

– Dere går ned et halvt prosentpoeng siden juni. Får dere ingen effekt av valgkampen?

– Jo, men det har vært diskusjoner nasjonalt som påvirker disse tallene. Jeg synes vi bedre har lykkes med å vise frem vår miljøprofil blant annet gjennom vår alternative T-banetunnel som vil nå hundre tusen flere innbyggere enn byrådets trasévalg. Så vi har et godt utgangspunkt til den siste sluttspurten, sier han.

