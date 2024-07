Saken oppsummert: En meningsmåling utført av NORSTAT for NRK viser at et flertall av nordmenn ønsker å redusere eller fjerne kvoten på 18 kilo fiskefilet som turister kan ta ut av landet.

Tolletaten har varslet om en økning i ulovlig smugling fra fisketurister det siste året. En stor andel av beslagene kommer fra registrerte turistfiskecamper i Nord-Norge.

Statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet mener det er nødvendig med bedre kontroll på uttaket av fisk fra fjordene i Norge, men et totalforbud mot utførsel av fisk for turister er ikke aktuelt.

Eivind Johnny Pettersen, daglig leder i Maribell sjøbuer, mener at en reduksjon i utførselskvotene for turister kan være veien å gå, men et totalforbud vil trolig bety slutten for hans bedrift.

– Fiskerne fikk 20 prosent reduksjon i fiskekvotene i år, da er det helt rett at også turistene får en reduksjon i hva de får ta med seg hjem, sier daglig leder i Maribell sjøbuer, Eivind Johnny Pettersen.

NRK har besøkt turistfiskeanlegg han driver, som ligger i bygda i Kvaløyvågen på Kvaløya utenfor Tromsø.

Det siste halvåret har antall beslag av turistfanget fisk økt på norske flyplasser og ved grenseovergangene.

NRK har spurt folk om hva de mener om hvor mye fisk turistene bør få ta med seg hjem.

I målingen, gjennomført av Norstat, sier et flertall at de ønsker å redusere, eller fjerne, utførselskvoten på 18 kilo fiskefilet som turister kan ta med seg ut av landet.

Smugler fra turistfiskecamper

Tall fra Tolletaten, som NRK har fått innsyn i, viser at så langt i sommer er 7,6 tonn fiskefilet beslaglagt ved norske grenseoverganger og flyplasser. Dette tilsvarer over 25 tonn fisk omregnet til hel fisk.

Undersøkelser avisa iTromsø har gjort, basert på statistikk fra Tolletaten, viser at seks av syv, av beslag over 250 kilo, kommer fra registrerte turistfiskecamper i Norge.

Totalt er halvparten av alle beslag, Tolletaten har gjort de senere årene, fra lovlige registrerte anlegg.

Ved disse grenseovergangene blir flest tatt i fiskesmugling:

Ved Bjørnefjell grenseovergang er det tatt beslag i over ett tonn fiskefilet siden 2022. Lengre sør i Nordland, ved Junkerdalen tollsted, er 2,9 tonn fiskefilet tatt i beslag de siste årene. Vel Helligskogen tollsted, på grensen mellom Troms og Finland, har tollerne tatt over tre tonn fiskefilet siden 2022. Kivilimo tollsted, sør for Kautokeino, knyttet Vest-Finnmark på Finland. Her er det tatt beslag i over 4,6 tonn fiskefilet siden 2022. Ved Karigasniemi tollsted, øst for Karasjok, er det tatt over 4,8 tonn fiskefilet siden 2022.

NRK har fått oversikt over hvor mye fisk som blir beslaglagt ved norske grensestasjoner.

Det er grenseoverganger ved Karasjok og Kautokeino, mot Finland, det er beslaglagt mest smuglerfisk de tre siste årene, viser gjennomgang NRK har gjort.

Den største andelen av fisk tatt ved grensen, fra turistfiske, kommer fra fjordene i Nordland, Troms og Finnmark.

Statssekretær for fiskeri- og havministeren, Kristina Sigurdsdottir Hansen (Ap), sier til NRK at hun er overrasket over at så mange turister fra registrerte fiskecamper er blitt tatt i smugling den siste tiden.

– Vi forutsetter at registrerte turistfiskebedrifter forholder seg til regelverket, sier hun.

Ved to grenseoverganger fra Finnmark og inn i Finland er det tatt mest fisk av alle grensestasjoner, siden 2022. Fiskeri- og havminister, Marianne Sivertsen Næss (Ap), og hennes statssekretær, Kristina Sigurdsdottir Hansen (Ap), kommer begge fra Vest-Finnmark.

Støtter ikke totalforbud

Økningen i beslag av smuglerfisk fikk SVs nestleder, Torgeir Knag Fylkesnes, til å kreve forbud mot all utførsel av turistfanget fisk fra Norge.

NRKs undersøkelse viser at det er langt fra flertall i befolkningen for et slikt forslag.

Kun 17 prosent av de som har svart på NRKs undersøkelse, støtter forslaget. I Nord-Norge er det kun 15 prosent som støtter et totalforbud.

Eivind Johnny Pettersen er daglig leder ved Maribell sjøbuer utenfor Tromsø. August Hansen/NRK

På Maribell sjøbuer koster det 18.000 kroner for ei ukes opphold for en turist. I snitt blir hver turist ved anlegget i syv dager.

En fisketurist kan maksimalt ta med seg 18 kilo fiskefilet av landet. Regnes dette om til hel fisk, vil dette tilsvarer det om lag 60 kilo fisk for hver turist.

Dermed koster hvert kilo fisk, en fisker kan ta med seg hjem lovlig, minst 300 kroner per kilo. Dette flere ganger mer enn hva fisken koster hjemme i fiskedisken i Tyskland.

Pettersen mener et forbud mot utførsel av denne fisken, for turistfiskere, trolig vil bety kroken på døra for hans bedrift.

– Om det blir forbud mot utførsel av fisk for turister, må jeg trolig finne meg noe annet å gjøre. Om det ble en reduksjon til 15 kilo, kan vi leve med, sier Pettersen.

– Det har pågått alt for lenge. Skal det fortsette sånn så vet vi ikke hvor det ender. Fiskeriministeren må ha en plan for å løse dette, det er hennes jobb. Anne Marie Nordaas

Vil holde campene ansvarlig

NRK har snakket med flere på gata i Tromsø om hvordan de ser på problemet med smugling av fisk fra fiskecampene.

Anne Marie Nordaas er blant dem som mener det må kraftig lut til for å få stoppet smuglingen, og hun holder regjeringen ansvarlig for å finne løsninger.

– Fiskeriministeren må jo ha en plan for dette, det er hennes jobb. Det har pågått altfor lenge. Det er hun som har myndighet til å gjøre noe. Dette har foregått altfor lenge, sier hun til NRK.

Martin Ryssdal synes ikke det er bra at man virker å mangle kontroll over uttaket i fjordene. Han tror økt kontroll hos fisketuristanleggene er veien å gå.

– Jeg synes det å gå for langt å nekte alle turister å ta med fisk ut av landet.

Ulla-Britt Husby har ingenting mot at turister kommer til landet for å fiske.

– Jeg synes det er hyggelig at de vil komme til Norge for å fiske, men kanskje bør kontrollsystemet følge bedre opp mot turistanleggene i grensekontrollen.



Anne Marie Nordaas mener den store økningen i antall beslag den siste tiden er et faresignal som myndighetene må ta på alvor. – Fiskeriministeren må jo ha en plan for dette, det er hennes jobb. Det er hun som har myndighet til å gjøre noe. Dette har foregått altfor lenge. Mari Kristel Gederaas mener det burde være bedre kontroll på fisketurisme langs kysten.

August Hansen

– Jeg synes det er å gå for langt å nekte alle turister å ta med fisk ut av landet. August Hansen

– Vi har ikke god nok kontroll på uttaket

Fiskeri- og havministeren er på ferie hjemme i Hammerfest. Statssekretær for fiskeri- og havminister, Kristina Sigurdsdottir Hansen (Ap), mener innsatsen må settes inn på å få kontroll på hvor mye fisk som hentes ut fra fjordene i Norge.

– Vi har ikke god nok kontroll på hvor stort uttaket fra fisketuristene i Norge. Det er dette som er problemstillingen.

– Det settes jo av en kvote til turistfiske, og den må vi holde oss innenfor.

Kristina Hansen sier det ikke er aktuelt å innføre totalforbud på utførsel av fisk, for turister som kommer til Norge.

– Vi har satt ned en arbeidsgruppe som vi håper skal komme med flere gode forslag for å få stoppet smuglingen, sier hun.

Statssekretæren mener de enkelte turistfiskecamper har eget ansvar for å stoppe sine turister fra å ta med seg for mye fisk ut av landet.

– Bedriftene har ansvar for å opplyse turistene om regelverket, og de har ansvar for å rapportere inn fangstene deres. Det er heller ikke slik at bedriftene er ansvarsløse om deres turister smugler fisk over grensen, påpeker hun.

- Ingen av våre turister er, så vidt jeg vet, tatt med for mye fisk på grensa. Og blir de tatt, er de ikke velkommen hit mer, sier Eivind Johnny Pettersen.

Vil øke bøtene for smuling

Eivind Johnny Pettersen sier anlegget er tydelig til sine turister på hvor mye fisk det er lov å ta ut av landet.

– Det står i kontrakten de signerer når de kommer. Der står det minstemålet på fisk, og at de ikke har lov å ta med seg mer enn 18 kilo fisk ut av landet.

Han mener ett tiltak kan være å øke bøtene for de turistene som blir tatt:

– Vi må gjøre det så strengt at ingen tenker på å smugle fisk, sier Pettersen.

Selv vurderer han, sammen med de andre eierne, å forby turister å komme tilbake til Maribell sjøbuer, om de oppdager at noen av dem blir tatt i smugling over grensa.

– Så langt er ingen av mine turister tatt for smugling. Vi vil vurderer å forby dem å komme tilbake hit om så skjer, sier han.