NRK avslører: Støre har fond som investerer i privat eldreomsorg

Arbeiderpartiet går til valg på at kommunene skal ha hovedansvaret for eldreomsorgen, og skriver på sine nettsider at de vil «si nei til kommersialisering av omsorgen, der store selskaper dumper ansattes lønn, pensjon og bemanning for å ta ut profitt».

I en tale til Aps landsstyremøte før valgkampen startet utropte Støre velferdspolitikken til valgkampsak nummer èn og sa:

– Vi skal ikke gi internasjonale store kjeder et sugerør inn i vår statskasse, kjeder som tar ut hundretalls millioner skattekroner i profitt.

I dag kan NRK fortelle at Arbeiderpartiets leder selv har investert i DNB-fond som - via andre fond og selskaper - er på eiersiden av Norges største private omsorgskonsern Stendi (tidligere Aleris Omsorg).

Det innebærer at Støre - for å bruke hans egen retorikk - selv kan ha profittert på kommunale velferdskroner.

– Det DNB sier til meg er at det kan være snakk om noen hundrelapper. Det er veldig, veldig lite. Men det er nok for meg til at jeg nå sier jeg vil gå ut av det, sier Støre til NRK.

– Lite eller mye – du kan ha tjent penger på private velferdsaktører?

– Ja, bekrefter partilederen.

Avkastning på 288.000 kroner

NRK bad denne uken Støre fremlegge hvilke fond han har plassert sin formue i, og har fått innsyn i en komplett oversikt over Ap-lederens fondsinvesteringer.

Gjennom sitt familieselskap Femstø AS hadde Støre ved årsskiftet over 82 millioner kroner investert i fond hos bankene DNB og Danske Bank. Blant disse finner vi fondene DNB Private Equity Retail B.

Etter at NRK begynte arbeidet med denne saken, har Støre valgt å selge seg ut av dette fondet.

I dette fondet alene har Støre 1.334.000 kroner stående når han nå selger seg ut. Avkastningen i løpet av de to årene han har investert i det skal være på 288.000 kroner, opplyser Støres rådgivere til NRK.

Fondet investerer i en rekke oppkjøpsfond, blant annet KKR, som styres av to amerikanske multimilliardærer. KKR eier igjen Ambea, som er store på kommersiell omsorg i Norden. Ambea eier igjen Stendi (tidligere Aleris Omsorg), som driver stort innen hjemmetjenester og bo- og omsorgstjenester.

Gjennom et rentefond i Danske Bank var Støre frem til høsten 2017 også inne i fondet Nordisk Kredittobligasjon. Dette fondet er igjen med på å låne ut penger blant annet til velferdsselskapet Norlandia Care Group, en av Norges største kommersielle aktører innen eldreomsorg, hjemmetjenester, medisinske klinikker og barnehager.

Viktigste valgkampsak

Denne uken publiserte Arbeiderpartiet en animert valgkampvideo på Facebook, hvor de kommer med flere påstander mot private aktører som tjener penger på norsk velferd.

– Barnehager, skoler, sykehjem og helsetjenester er til for å gjøre samfunnet vårt, ikke for å gjøre de rike rikere, er budskapet.

Også i valgkampens første partilederdebatt på NRK var Støre krystallklar på hva Ap mener om private selskaper som tjener penger på velferd:

– Det er veldig galt når penger som foreldre betaler i barnehagen går til noe annet enn barnehage. Det skal ikke gå til å ta ut profitt. Det skal gå til barn. Heller ikke i omsorgssektoren skal vi ha markedstenking og profitt, sa Støre da.

Særlig hardt gikk Støre ut mot internasjonale oppkjøpsfond som investerer i og tjener penger på norsk velferd.

– Private oppkjøpsfond fra Malta kan kanskje mye om Malta, men de kan ikke mye om å drive barnehager i Oslo. De tjener penger på lav løn og pensjon til ansatte, og jeg vil ikke at disse fondene skal tjene penger på det.

Nå selger altså Støre seg ut av ett av de elleve DNB-fondene han har investert i, fordi fondet - og dermed Støre selv - gjennom nettopp et internasjonalt oppkjøpsfond har investert penger i norsk velferd.

– Det håper jeg inderlig ikke

– Dette er en kjernesak for Arbeiderpartiet. Vi ønsker offentlig velferd. Jeg mener at hvis du får inn markedstenking i eldreomsorg og barnehager, så vil de hente ut penger basert på lønn, pensjoner fra de som jobber der og det kommer en annen logikk. Jeg har sagt at jeg vil ha best mulig eldreomsorg, ikke billigst mulig.

– Kan du personlig ha tjent penger nettopp på at ansatte har fått dårligere lønns- og pensjonsvilkår?

– Det håper jeg inderlig ikke. Da jeg i dag fikk greie på at det kan ha vært eierskap i et sånt selskap, så ba jeg banken gå ut av det. Banken har ikke informert meg om at jeg har tjent penger på det. Det kan ha vært snakk om noen hundrelapper eller noe slikt noe, sier Støre.

Under stortingsvalgkampen for to år siden var også Støres økonomiske investeringer et stort tema. Den gang valgte Støre å selge seg ut det eksklusive, London-baserte fondet Egerton og flyttet mye av pengene til DNB.

– Jeg gikk grundig til verks. Jeg har en arv, det vet Arbeiderpartiets velgere, som jeg må ta vare på på en ansvarlig måte. Jeg driver med politikk, jeg driver ikke med finans. Jeg mener det da er ansvarlig å sette de pengene til investeringer gjennom bank. Da gikk jeg til Norges ledende bank og snakket med deres ledende folk, ba dem følge prinsippene som vårt oljefond gjør, strenge etiske regler. Jeg sa vi skal ha et langsiktig perspektiv, og vi skal ta en moderat risiko. Det var så langt jeg mente det var riktig å gå.

Vil ikke legge dem under en madrass

– Det kan jo hende at det sitter Ap-velgere der ute som tenker: «Hvorfor kan han ikke bare sette pengene på en sparekonto?»

– Det forstår jeg. Men altså, jeg har en arv på flere millioner kroner. Det er ikke verdier jeg har skapt, de er skapt fra min bestefar. Jeg mener at sparepenger på den måten, de skal man sette i arbeid for de som har ansvar for sånn. Det er derfor banker driver med investeringer. Å sette dem på konto er helt passivt.

– Handler dette om at du ønsker en større avkastning?

– Jeg ønsker en ansvarlig forvaltning. Jeg tenker at alle som har en arv har et ansvar for å forvalte den på en ansvarlig måte.

– Er målet at arven skal vokse?

– Den skal i hvert fall være ansvarlig tatt vare på. Min bestefar var en industrimann, som skapte verdier. Jeg har valgt en annen retning i mitt liv. Men jeg tror det ville være i tråd med hans tenkning at de pengene ikke ble lagt under en madrass eller satt bort på denne måten. Jeg har satt dem til arbeid hos Norges mest seriøse aktør på dette, og det er DNB svarer Jonas Gahr Støre.

Stendi (tidligere Aleris Omsorg) og Ambea skriver følgende til NRK:

«Stendi er forelagt saken av NRK. Stendi ved daglig leder Ingvild Kristiansen ønsker ikke å kommentere saken. Men vi kan opplyse om at Stendi har tariffavtale gjennom NHO, pensjon i Storebrand på 5,54% og 87% heltidsansatte. Ambeas svenske selskaper har også tariffavtaler»