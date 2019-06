Ny måling: MDG og bompengemotstanderne fosser fram i Oslo

MDG gjør tidenes måling i hovedstaden og har 16,7 prosent av velgerne i ryggen på målingen som Norstat har gjort for NRK og Aftenposten. Dermed puster MDG-topp Lan Marie Berg byrådsleder Raymond Johansen i ryggen.

Målingen viser også at Folkeaksjonen nei til mer bompenger kan få makt i Oslo.

Ap under 20

Arbeiderpartiet mister over en tredjedel av velgerne fra forrige kommunevalg og faller under 20-tallet.

Her er velgerbevegelsene i forhold til aprilmålingen:

Meningsmåling Periode 6/6–12/6. 989 intervjuer. Feilmarginer fra 0,9–3,3 pp. Parti Endring −0,3 R 7,1 % −0,3 −3,4 SV 5,8 % −3,4 −7,9 AP 19,9 % −7,9 −1,2 SP 1,4 % −1,2 +7,1 MDG 16,7 % +7,1 +0,1 KRF 2,0 % +0,1 −0,2 V 4,3 % −0,2 −3,4 H 27,5 % −3,4 −0,5 FRP 5,2 % −0,5 +7,9 FNB 7,9 % +7,9 +1,8 Andre 2,1 % +1,8 Kilde: Norstat

– Dette er en veldig god måling og en dobling fra valget i 2014. Det er gledelig, sier Lan Marie Berg.

– Når vi snakker med folk i gatene, så er de fornøyd med at vi gjør lufta reinere, at skole- og sykkelveiene blir tryggere og at kollektivtilbudet blir bedre. Det kommer alle til gode i byen vår.

Grønn bølge i Europa

MDGs frontfigur i Oslo legger ikke skjul på at partiet vinner på den polariserte debatten om «klimakrise» kontra «bompengekrise».

– Det gjør jo at politikken blir tydeligere, men samtidig ser vi at grønne partier går fram over hele Europa. Det viser at potensialet vårt er enda større, selv om vi ikke kan ta noen ting for gitt, sier Lan Marie Berg.

MDGs rekordmåling til tross; det rødgrønne flertallet i Oslo kan være i ferd med å glippe. Her er mandatfordelingen:

Mandatfordeling fylkes – og kommunevalg Mandatfordeling er gjort med Pollofpolls mandatberegningsprogram. PARTI ENDRING AP 12 -8 } H 17 -2 } Frp 3 -1 } SV 3 0 } Sp 1 +1 } KrF 1 0 } V 3 -1 } MDG 10 +5 } Rødt 4 +1 } Andre 0 0 } FNB 5 +5 }

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger fosser inn i bystyret med fem mandater. Regner vi med FNB på høyresiden, er stillingen 29-29 med Senterpartiets ene mandat på vippen.

Les også: Knallmåling for Senterpartiet i Oslo

Knallharde krav

– Helt fantastisk, sier FNBs listetopp i Oslo, Bjørn Revil. Han varsler at de vil selge seg dyrt hvis de blir tungen på vektskålen.

FEM I BYSTYRET: FNB-topp Bjørn Revil ville ha ledet en bystyregruppe på fem hvis dagens måling hadde vært valg. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

– Vi kommer til å stille knallharde krav om våre kjernesaker. Vi kan ikke ha den bompenge- og parkeringspolitikken som fungerer i dag. Altfor mange vanlige mennesker rammes av det.

Bjørn Revil bedyrer at partiet er blokkuavhengig, men er ikke overbegeistret for dagens byråd.

– Det er ikke noen hemmelighet at vi ikke synes det sittende byrådet gjør en spesielt god jobb.

Vil snakke med FNB

Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg gleder seg over at hans parti er byens desidert største og at maktovertagelse er innen rekkevidde.

Men i så fall må han forholde seg til bompengemotstanderne på en eller annen måte.

– Det er store forskjeller på Høyre og FNB. Vi mener for eksempel at det er veldig viktig å satse på utbygging av kollektivtrafikken framover.

– Men vi er interessert i å snakke med alle partier som er interessert i å bytte ut dagens byråd, sier Lae Solberg, som ikke ser et byrådssamarbeid med FNB som aktuelt.

UENIGE OM FNB: Eirik Lae Solberg (H) vil snakke med bompengepartiet. Det vil ikke Hallstein Bjercke (V). Foto: Olav Juven / NRK

Venstre vil ikke snakke

Men Høyre og Lae Solbergs nærmeste allierte i Oslo-politikken vil ikke engang snakke med bompenge-motstanderne.

– Jeg ser ikke nå noe grunnlag for samtaler mellom Venstre og FNB, sier Venstres listetopp Hallstein Bjercke (V).

– Venstre har vært arkitekten bak den storstilte satsingen på kollektivtilbudet som de siste tjue årene har gjort Oslo til en bedre by for alle. Bompenger er en viktig del av satsingen.

– Vi vil selvsagt ikke gi fløypartier som Bompengelisten mulighet til å stoppe dette, sier Bjercke.

Men hvis dere skal overta byrådsmakten, er dere vel avhengig av FNB slik det ser ut i dag?

–Hvis du vil ha maktskifte i Oslo, vil jeg anbefale seg å stemme Venstre, alternativt Høyre eller KrF, sier Hallstein Bjercke.

Ap lekker

Den store taperen er Arbeiderpartiet, som lekker velgere i begge retninger, mest til Miljøpartiet og FNB.

INGEN GRUNN TIL Å SMILE: Den store taperen er byrådsleder Raymond Johansen. Hans parti, Arbeiderpartiet, lekker velgere i begge retninger. Mest til Miljøpartiet og FNB. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

– Denne meningsmålingen er en stemningsrapport om synet på bompenger. Valget i Oslo handler ikke om bompenger, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

– Og for å gjøre det helt klart: Vi er for bompenger. Vi vil ikke tilbake til en by preget av kø, kork og kaos.

Hva vil dere gjøre for å vinne velgerne tilbake?

– Være ærlige. Hvis du stemmer Arbeiderpartiet, vil du fortsette utviklingen av et Oslo preget av renere luft, mindre kø, som er bra for barnefamilier, bra for næringslivet, og hvor vi satser på barnehager og eldreomsorg, sier Johansen.

Lurer du på hva du skal stemme til høsten? Prøv NRKs valgomat.