Krisemåling for Venstre og Frp

Frp og Venstre har hatt et elendig halvår på meningsmålingene. Likevel er augustmålingen den verste så langt i år for begge parter.

Norstat har spurt velgerne om hva de ville stemt dersom det var kommunevalg nå.

Frp får en oppslutning på 6,8 prosent og Venstre på 2,3 prosent i en meningsmåling Norstat har gjort for NRK og Aftenposten i august. Det er en nedgang på henholdsvis 0,4 og 0,7 prosentpoeng i forhold til tilsvarende måling i juni. Endringene er innenfor feilmargin.

Grande: – Kjipe tall

Målingen kan ikke oppsummeres som annet enn en krisemåling for de to partiene, og spesielt for Venstre som med dette resultatet er desidert minst av partiene som sitter på Stortinget. De har sågar dårligere oppslutning enn kategorien Andre.

– Dette er kjipe tall å få, men vi har også hatt noen gode målinger både lokalt og sentralt i det siste, så jeg håper vi får til et løft frem mot valget, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

– Var det klokt å gå inn i regjering?

– Det er bare det siste halvåret vi har sett disse tallene, og jeg tror det var lurt for landet. De klima- og miljøseirene vi har kommer til å bli klarere, sier Grande.

Tidligere har høy oppslutning om FNB, kjent som bompengepartiet, vært én av forklaringene på Frps fall, men på denne målingen faller også FNB uten at Frp klarer å øke sin oppslutning tilsvarende.

Meningsmåling Periode 6/8–12/8. undefined intervjuer. Feilmarginer fra 1,1–3,3 pp. Parti Endring +0,8 AP 27,3 % +0,8 +1,9 H 23,0 % +1,9 +0,7 SP 12,2 % +0,7 −2,2 MDG 7,0 % −2,2 −0,4 FRP 6,8 % −0,4 +1,4 SV 6,1 % +1,4 +0,0 KRF 4,3 % +0,0 −0,6 R 3,8 % −0,6 −1,1 FNB 3,7 % −1,1 +0,3 Andre 3,5 % +0,3 −0,7 V 2,3 % −0,7 Kilde: Norstat

Nestleder Terje Søviknes i Frp er ikke fornøyd med dagens måling. Foto: NRK

– Dette er et for lavt resultat, det er ikke noe tvil om det. Vi må opp i oppslutning valgdagen 9, september, sier Frps nestleder Terje Søviknes.

Han sier mange av Frps velgere har satt seg på gjerdet blant annet på grunn av bompengeopprøret. På spørsmål om partiet har mistet troverdighet på kjernesaken bompenger, sier Søviknes:

– Det er klart at våre velgere er veldig utålmodige på resultatene av forhandlingene i regjeringen. Der vil vi gi velgerne en tydelig melding om at vi fortsatt er bilistenes parti, som fortsatt kjemper for lavere skatter og avgifter, sier Søviknes.

Ved forrige kommunevalg i 2015 fikk Venstre en oppslutning på 5,5 prosent. Den gang fikk Frp 9,5 prosent. Dersom dagens måling hadde blitt resultatet, ville Venstre blitt mer enn halvert i norske kommune- og fylkesstyrer i forhold til det de har i dag. Nedgangen for Frp ville vært på 2,7 prosentpoeng.

Ap, SV, Sp og Høyre frem

Vinnerne i denne månedens måling er Arbeiderpartiet (+0,8), SV (+1,4), Sp (+0,7) og Høyre (+1,9), også dette innenfor feilmargin.

Partiet som går mest frem, Høyre, er godt fornøyd med fremgangen.

– Jeg tror noe av grunnen til at vi går frem er at folk lokalt vet at folk fra Høyre kan styre. Helhet og ansvarlighet har nok gått litt av moten. Vi vet at vi har noen velgere på gjerdet, og de skal vi konsentrere oss om å snakke om og med, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har mest grunn til å være fornøyd med en fremgang på 3,7 prosentpoeng i forhold til valgresultatet i 2015, til 12,2 prosents oppslutning på augustmålingen. Samtidig er partiet han leder nå nær dobbelt så store som Frp.

Trygve Slagsvold Vedum og Sp har all grunn til å smile etter siste tids sterke målinger. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Jeg tror det skyldes at Frp har stått for en veldig sentraliseringspolitikk. Det er en uro i politiet, ambulansetjenesten og rundt tvangssammenslåing. Vi har vært den tydeligste røsten på at vi ønsker nærhet til tjenestene og å ha en god lokal beredskap, sier Vedum.

Han tror Sps sterke tall skyldes at partiet har vært svært tydelige og konsistente på budskapet sitt over tid.