Erna Solberg: Nå har jeg lagt frem en endelig skisse

SISTE: Venstre-leder Trine Skei Grande møter pressen klokken 23.00.

Solberg møtte pressen i statsministerboligen fredag kveld etter en svært hektisk dag.

Alle partilederne i regjeringen hadde i løpet av dagen vært inne på Statsministerens kontor i minst to runder, men noen enighet kom de ikke fram til. Dermed måtte statsministeren skjære igjennom.

– Jeg har nå lagt frem en ny skisse. Samtalene kan ikke fortsette inn i det uendelige. I kveld har jeg lagt fram en endelig skisse, som de tre andre partiene må ta stillingen til i løpet av helgen, sier Solberg.

– Det er et kompromiss som tar hensyn til hovedtrekkene til alle partiene, men som også er min og Høyres skisse. Vi mener det er viktig å avklare dette spørsmålet nå, også med hensyn til den pågående valgkampen, sier Solberg.

Erna Solbergs endelige skisse i bompengesaken Ekspandér faktaboks Regjeringen vil tilby kommunene å øke det statlige bidraget til 66 prosent i prosjektene som i dag finansieres 50/50. For kommunene som takker ja, vil halvparten av det økte tilskuddet på anslagsvis 8 mrd. kroner øremerkes reduserte bompenger og halvparten bedre kollektivtilbud i byene etter lokal prioritering. Økningen fra 50 til 66 prosent utbetales fordelt på hele avtaleperioden for byvekstavtalen uavhengig av fremdrift. Avtalen legger nullvekstmålet til grunn. Forutsetning for tildeling av midler, er at dette målet nås. Regjeringen signaliserer at i byområder med byvekstavtaler der staten har lagt frem tilbud, vil tilbudet målt i kroner stå ved lag også dersom kostnader i den samlede prosjektporteføljen reduseres. Slik kan statens bidrag reelt bli over 50/66 prosent i prosjektene. Det forutsettes en fylkeskommunal/kommunal egenandel på 20 prosent i nye bypakker med investeringer på fylkeskommunale eller kommunale prosjekter. Prosjektene nevnt i punkt 1 over holdes utenfor beregningen. Egenandelen kan ikke finansieres med bompenger. Utformingen av egenandelsordningen utredes nærmere, men kommer til anvendelse før nye bypakker legges frem. Årlig tilskudd til reduksjon av bompenger utenfor byområdene økes til om lag 1,4 mrd. kroner. Følgende prosjekt vil være prioritert for reduksjon av bompenger: E8 Ramsfjorden i Vestre alternativ blir bomfri.

E136 Vågstrandstunellen (fjerning av bom).

Rv 3/25, (kutt på 200 mill. I tråd med føring fra de fire partiene i Stortinget).

E18 Arendal-Tvedestrand (takstredusksjon).

E16 Bjørgum-Skaret (fjerning av bom).

E6 Hålogalandsbrua (takstreduksjon eller fjerning av bom på omkjøringsveg).

Fv 7/Rv 13 Hardangerbrua (takstreduksjon).

Utover dette prioriteres bom på sidevei. I statsbudsjettet for 2020 kommer regjeringen tilbake til en styrking av rassikring og utbygging av bredbånd i distriktene. Det bevilges 300 mill. kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk i de store byene. Det bevilges 50 mill. kroner til styrking av Enovas arbeid med næringstransport. Det bevilges 250 mill. kroner til bedret kollektivtrafikk, fortrinnsvis utenfor de store byene. Hele skissen: Statsministerens forslag til enighet mellom de fire regjeringspartiene

FERDIG SNAKKA: Siv Jensen på vei ut etter fredagens andre møte på Statsministerens kontor. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Nullvekstmål

Solberg sier avtalen i hennes skisse har som bunnplanke at de skal nå nullvekstmålet i trafikken.

– Kan du garantere at denne skissen ikke vil føre til økt trafikk i byene? spør NRK.

– Det grunnleggende i denne skissen er at du får ikke penger til å redusere bompengene i de store byene eller til å satse mer på kollektiv, hvis ikke du klarer å nå nullvekstmålet, sier Solberg.

Vil bruke 2 milliarder mer

Avtalen innebærer en økning på 2 milliarder kroner i årlige kostnader.

– Hvor kommer pengene fra?

– Noe av dette lå allerede i det vi forhandlet om på Granavolden. Jeg mener vi må satse på god kollektivtrafikk uansett. Jeg vet omtrent hvor vi skal ta det fra i neste års budsjett. Dette er en investering i vår fremtid. Det er mange av disse målene som er bra for utviklingen, svarer Solberg.

– Hvis et eller flere sier nei, hva skjer da?

– Dette er min skisse. Den er lagt ut til alle. De har bedt om at jeg skal skjære gjennom en skisse som de må si ja eller nei til. Jeg har sagt jeg skal legge fram en skisse. Det er viktig at de nå har statsministerens skisse til grunn. Det kan godt tenktes at det er behov for å snakke sammen og lufte etterpå, sier Solberg.

– Reduksjon i bompenger

Statsministeren sier det er lagt opp til at regjeringen årlig, i statsbudsjettet, skal ha en reduksjon i bompenger.

Det legges inn 300 millioner kroner til reduserte kollektivbillettpriser i de store byene. Og 250 millioner kroner til bedre kollektivtrafikk, fortrinnsvis utenfor de store byene.

Hun sier de vil øke det statlige bidraget til 66 prosent i 50/50-prosjektene. Dette er prosjekter der halvparten av pengene skal gå til kollektivtrafikk og den andre halvparten til bompengenedsettelser – etter en lokal vurdering. (Les mer om skissen i faktaboks)

– Vil du stille kabinettsspørsmål på dette? Hva skjer hvis ett eller flere partier sier nei?

– De sakene tar jeg stilling til når vi tar det et skritt videre. Statsviterne kan sikkert finne terminologien rundt dette, svarer Solberg.

Frp-ja

Frps Siv Jensen sier hun kan stille seg bak skissen.

– Frp kan stille seg bak avtalen Erna Solberg har presentert i kveld. Det er en avtale som gir ytterligere kutt i bompengene, sier Siv Jensen til NRK.

– Sammenlignet med avtalen som ble behandlet i vårt landsstyre gir denne avtalen ytterligere bomkutt for bilistene. Derfor kan Frp stille seg bak Solbergs avtale. Hadde det vært opp til Frp ville kuttene vært enda større, men dette beveger seg i vår retning. Det er viktig å kutte kostnadene for norske bilister, sier Jensen.

Frp-nestor Carl I Hagen skriver i en SMS til NRK at han mener forslaget fra Erna er en forbedring i forhold til det landsstyret sa ja til.

KrF godtar også skissen.

– Jeg syns det er en veldig god skisse. Jeg er glad for at KRFs landsstyre har sluttet seg til den. Den tar virkelig utfordringene i byene på alvorlig ved å bygge ut ny kollektivtrafikk, sier KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad.

– Dette kan løse det slik at man får bygd ut bybanen i Bergen, kanskje ny T-banetunnel i Oslo, fire milliarder ekstra til kollektiv er viktig. Samtidig som man også tar utfordringen med vel høye bompengetakster enkelte steder i landet på alvor. Jeg er spesielt glad for at KRFs forslag om en tre timers frekvens, så for eksempel foreldre som leverer på fritidstilbud skal slippe unne bompenger i den perioden. Så dette syns jeg er en god balansert løsning som jeg håper alle kan slutte seg til, sier Ropstad.

Dermed er Venstre det eneste regjeringspartiet som ikke har sagt at de støtter skissen. Partiet sitter i et gruppemøte fredag kveld, skriver VG.

Støre: Mer for Frp enn miljøet

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier det er en «oppsiktsvekkende illustrasjon på indre strid i en regjering når statsministeren må stille ultimatum».

– Vi vil gå grundig gjennom de enkelte punkter, men vi merker oss at Frp umiddelbart sa seg mer fornøyd med denne skissen enn den forrige. Inntrykket er at dette er en skisse der det gjøres mer for at FrP skal få en bomseier enn for miljøet og kollektivtrafikken, sier Støre.

– Arbeiderpartiet er særlig kritisk til at regjeringen sender en ekstraregning til kommunene – midt i kommunevalgkampen, uten å ha konsultert dem. Dette er nye utgifter som vil gå utover tilbudet til barn, unge og eldre, sier Ap-lederen.

Opposisjonen er ikke uventet svært kritisk til bompengeforslaget fra Erna.

– Hvis Venstre og KrF går med på dette, svikter de klimaet, miljøet i byene og velferden, sier SV-leder Audun Lysbakken om statsministerens skisse til bompengeløsning.

– Dette forslaget fra Erna Solberg overkjører byene og setter dem i en umulig situasjon. I beste fall ender det nå med en enighet om målet om å ikke få mer biltrafikk, men som samtidig svekker det viktigste virkemiddelet som vi vet fungerer, nemlig bompenger. Regjeringen fraskriver seg altså alt ansvar, sier MDGs nasjonale talsperson Une Bastholm.

HOLDT PRESSEKONFERANSE FREDAG KVELD: Se hele pressekonferansen med statsminister Erna Solberg. Du trenger javascript for å se video. HOLDT PRESSEKONFERANSE FREDAG KVELD: Se hele pressekonferansen med statsminister Erna Solberg.

Krav fra Venstre

Siv Jensen og Frp har gjentatte ganger understreket at partiet er ferdige med å forhandle i denne saken, og at det ikke er aktuelt å strekke seg lenger enn de gjorde da de i landsstyret vedtok en skisse til løsning forrige uke.

Venstre har på sin side kommet med nye krav til de andre regjeringspartiene. For Venstre er det viktig at biltrafikken i byene ikke går opp, for Frp er det viktig at det blir billigere å kjøre bil gjennom bomringene.