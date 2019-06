Bom-sjokk på fersk NRK-måling: Frp er mindre enn MDG

I fjor ble Fremskrittspartiet forbigått av Senterpartiet. Nå må det som i 2009 var landets største parti på målingene også se seg slått av MDG for første gang.

Kommunebarometer juni 2019 Periode 28/5–3/6. 951 intervjuer. Feilmarginer fra 1,3–3,3 pp. Parti Endring +0,1 R 4,4 % +0,1 −0,5 SV 4,7 % −0,5 −2,4 AP 26,5 % −2,4 +0,9 SP 11,5 % +0,9 +2,8 MDG 9,2 % +2,8 +1,0 KRF 4,3 % +1,0 −1,5 V 3,0 % −1,5 −3,2 H 21,1 % −3,2 −0,5 FRP 7,2 % −0,5 +3,1 Andre 8,0 % +3,1 Kilde: Norstat for NRK og Aftenposten. Grafen "andre" innebærer 4,8% til FNB og 3,2% til andre partier.

Frp går riktignok bare 0,5 prosentpoeng tilbake på denne målingen sammenliknet med NRKs mai-måling, noe som er trygt innenfor feilmarginen. Likevel mister partiet posisjonen som Kommune-Norges fjerde største parti til MDG, som går frem 2,8 prosentpoeng siden sist.

Samtidig pustes Frp i nakken av FNB (Folkeaksjonen nei til mer bompenger), som for første gang denne måneden blir målt på partimålingene Norstat gjør for NRK og Aftenposten.

FNB får alene 4,8 prosent oppslutning i denne nasjonale målingen, men inngår i blokken «andre» i grafikken over sammen med ulike bygdelister og andre småpartier.

FNB i Norstats junimåling Ekspandér faktaboks Kommunebarometeret beregner samlet oppslutning i Norge om ulike partier dersom det var kommunevalg nå.

Velgere som blir oppringt av Norstat får ikke partialternativer, men et åpent spørsmål om partivalg.

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) er tidligere ikke målt i Norstats målinger.

I maimålingen var det flere som svarte FNB, men Norstat beregnet da ikke et samlet FNB-resultat.

FNB stiller liste i noen store byer og kommuner rundt disse, rundt 15 kommuner.

Siden FNB stiller i få kommuner, betyr resultatet at de gjør det langt bedre enn 4,8 prosent i flere kommuner.

Jensen: – Ikke fornøyd

I Fremskrittspartiet blir målingen mottatt med alt annet enn begeistring.

Siv Jensen har trolig nok å tenke på fra før. Onsdag ettermiddag skal landsstyret i partiet samles til ekstraordinært møte om bompengeopprøret som rir partiet. Flere fylkesledere har tatt til orde for at partiet må vurdere å gå ut av regjering.

KRYMPER: Siv Jensen leder et Frp som stadig rykker nedover på listen over landets største partier. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

NRK har stilt Frp-leder Siv Jensen følgende spørsmål i en e-post:

– Hvis denne målingen blir valgresultatet har du ledet Frp til å bli mindre enn Miljøpartiet de Grønne. Hvordan synes du selv det går?

– Dette er selvsagt en måling vi ikke er fornøyde med. Men målinger er ikke valgresultat. Vi skal stå på hver eneste dag frem mot valget, som for vår del vil handle om kamp mot eiendomsskatt og bompenger, valgfrihet i eldreomsorgen og bedre integrering av innvandrere.

– Hva tenker du om en nasjonal oppslutning på 7,2 prosent for Frp, så vidt foran FNB som kun stiller liste i 14 kommuner?

Dette spørsmålet forble ubesvart fra Siv Jensen.

MDG-Une: – Får frysninger

Når NRK ringer MDG-kontoret på Stortinget for å formidle det – for deres del – glade budskap, står jubelen i taket:

– Det her er helt fantastisk. Vi har aldri ligget så høyt. Uff, jeg får helt frysninger på vegner av alle våre lokale helter og folkevalgte rundt om i landet som representerer den grønne bølgen inn i lokalpolitikken, utbryter Une Bastholm.

Hun er partiets eneste stortingsrepresentant, og deler på jobben som nasjonal talsperson med vikarierende Oslo-byråd Arild Hermstad.

– Dette er jo en del av en grønn bølge som vi ser i hele Europa nå. Grønne partier går frem over hele Europa og tar mer og mer plassen til de etablerte partiene. Det at vi er fjerde størst på denne målingen viser at det er det også potensial for i Norge. Jeg tror vi begynner å se slutten på tiden hvor grønne partier kun er et korreks til de store partiene, men at grønne partier i stedet blir normen, sier Bastholm.

– Hva tenker du om at dere for første gang måles større enn Frp på en nasjonal måling?

– Hehe. Det gjør det jo åpenbart ekstra gøy. I Europa er grønne partier den tydeligste motkraften til høyrepopulismen. Hvis valgresultatet her hjemme blir at vi får større innflytelse i Kommune-Norge enn Frp så vil vi generelt være veldig fornøyde med det, selv om vi faktisk også har samarbeid med Frp i et par kommuner.

VOKSER: Une Bastholm leder et MDG i voldsom fremgang. Her fotografert sammen med et tre. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

MDGs frontfigur er ikke i tvil om at partiets fremgang på denne målingen må sees i sammenheng med og som en motreaksjon på at bompenger har vært det store politiske temaet de siste ukene:

– Bompengedebatten som går nå er noe som er veldig viktig for en liten del av befolkningen i en bitte liten parentes av menneskehetens historie. Mens klimakrisen er så vanvittig mye mer, større og viktigere. Den er helt avgjørende for velferden og friheten til fremtidige generasjoner i mange tiår fremover, sier Une Bastholm.

Bompenge-Trym: – Mange er uenig med Bastholm

Den oppfatningen deles ikke akkurat helt og holden av FNBs toppkandidat i Bergen, Trym Aafløy.

– Bastholm har glemt at hun på Stortinget representerer hele befolkningen. Det er svært mange som er helt uenig i det hun sier, og lever i en helt annen hverdag enn det hun gjør på Stortinget, sier han.

Leder for Folkeaksjonen nei til mer bompenger i Bergen, Trym Aafløy, ser at partiet hans ville vært det sjette største i landet om det var valg i morgen. Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Han mener det er formidabelt at de nå er større enn flere av de etablerte stortingspartiene, og at det er på høy tid at de får komme til.

– Vi er et nytt parti, vi har ingen meritter, derfor så har vi heller ingen løfter vi har gått fra etter valg. Jeg tror det er mange som mener det er på tide at vi får lov til å prøve oss, og at våre løsninger neppe kan være dårligere enn de løsningene som regjeringspartiene kommer med i dag.