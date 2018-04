NRK får bekreftet: Tor Mikkel Wara blir ny justisminister

Under et ekstraordinært statsråd på Slottet onsdag ettermiddag vil det bli gjort endringer i regjeringen.

NRK har fått bekreftet at Dagbladets kildeopplysninger om at Tor Mikkel Wara blir ny justisminister stemmer.

– Han har vært tett på partiet i mange år, som foredragsholder sentralt og i ulike fylkeslag. Han har stilt opp for partiet lenge, og er en legende som nå vender tilbake, sier en sentral regjeringskilde til NRK om Wara.

Fremskrittspartiet har med andre ord bestemt seg for hvordan deres regjeringslag skal se ut permanent etter at Sylvi Listhaug ble presset til å gå av som justisminister.

«Legende som vender tilbake»

Wara har tidligere erfaring fra politikken, og er blitt omtalt som et stort politisk talent.

Fra 1987–90 var han leder i FpU og ble senere valg inn på Stortinget fra Finnmark i 1989–93. Som 21-åring var han også rådgiver for Carl I. Hagen, og han har også vært rådgiver for Siv Jensen.

Videoen viser Wara fra 1989.

53-åringen er utdannet økonom og går nå over fra First House til regjeringen.

Har ikke glemt innvandringsdebatten

Det ble tirsdag kjent at Listhaug går inn i helse- og omsorgskomiteen når hun nå er på plass på Stortinget.

Hun sa samtidig at hun ikke kom til å gå stille i dørene i innvandringsdebatten.

«Gleder meg kjempemasse til å jobbe med helse og eldreomsorg! Til dere som tror jeg har glemt innvandring og integrering. Slapp helt av,» skrev hun i et Facebook-innlegg.

Fiskeriminister Per Sandberg har de siste ukene overtatt rollen som fungerende justis- og innvandringsminister. Han varslet før påske at han ville tilbringe høytiden i tenkeboksen, men sa samtidig at han var «rimelig sikker på» at han ville gjøre en god jobb i rollen.

Det hele startet med et annet Facebook-innlegg, hvor Listhaug skrev at: «Arbeiderpartiet mente at terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonal sikkerhet.»

Dette skapte stor debatt, og Listhaug møtte mye kritikk, spesielt fra Ap-leder Jonas Gahr Støre, som koblet innlegget til 22. juli.

– Listhaug retter en anklage mot Ap, som har vært rammet av terror, og som har stått opp for å bekjempe terror, med en påstand som er grovt urimelig, sa Støre på daværende tidspunkt.