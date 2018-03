Medlemstallene til Frp gikk i været under Listhaug-bråket

– Jeg tror dette må være ny rekord for Fremskrittspartiet, og det er veldig gledelig, sier Frp-leder Siv Jensen til NRK onsdag.

Debatten etter at daværende justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) la ut et omstridt Facebook-innlegg, og senere Listhaugs avgang som statsråd, har satt fyr på Frps sympatisører.

Tall NRK har fått av Frp viser at rundt 1500 personer har meldt seg inn i partiet i den drøye uka debatten har rast.

– Det viser at det at Frp er tydelig, tør der andre tier og ønsker politisk debatt, og ikke bare debatt om debatten, skaper engasjement i befolkningen, sier Jensen.

Bare den siste uka har partiet hatt en medlemsvekst på mer enn 10 prosent.

Økt siden nyttår

Tirsdag, samme dag som Listhaug trakk seg som statsråd, fikk Frp mer enn 800 nye medlemmer.

Til sammen har medlemsmassen økt fra 14.585 medlemmer nyttårsaften, til mer enn 16.200 medlemmer.

På spørsmål om medlemsveksten kommer med en bismak, ettersom både statsminister Erna Solberg (H) og Listhaug selv har måttet beklage innlegget, svarer Jensen nei.

– Jeg tror folk søker til Frp nettopp fordi vi er tydelige i talen. De har fått med seg som har skjedd. De har fått med seg at det er beklaget, at Listhaug trakk seg fordi hun ønsket at Frp skulle fortsette i regjering, fortsetter Jensen.

Så langt har 90 personer meldt seg ut av partiet i år, 14 av dem forrige uke.

Trakk seg

Da Listhaug 9. mars la ut et Facebook-innlegg der hun beskyldte Arbeiderpartiet for å være mer bekymret for terroristers rettssikkerhet enn Norges sikkerhet, tok debatten fyr. Innlegget ble senere slettet.

Dette Facebook-innlegget felte Sylvi Listhaug (Frp). Foto: NRK

Etter en drøy uke med intens debatt der statsminister Erna Solberg (H) ble presset fra skanse til skanse, valgte Sylvi Listhaug å trekke seg som statsråd.

I den forbindelse fyrte hun av en real bredside mot norske medier, Arbeiderpartiet og KrF.

Sylvi Listhaug (Frp) har følt seg utsatt for en heksejakt og et forsøk på knebling. Du trenger javascript for å se video. Sylvi Listhaug (Frp) har følt seg utsatt for en heksejakt og et forsøk på knebling.

– Tar debatten

Frp-lederen mener en av årsakene til medlemsveksten er at partiet snakker om politikk, der opposisjonen fortsatt «snakker om debatt om debatten.»

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre mener saken handler om mye mer enn det omstridte Facebook-innlegget.

– Det stortingsflertallet nå har sagt fra om, er at vi ikke lenger aksepterer den dobbeltkommunikasjonen vi har sett fra statsråder i Fremskrittspartiet i lang tid, har Støre sagt.