Sylvi Listhaug blir helsepolitiker på Stortinget

Det bekrefter Fremskrittspartiet.

Tirsdag var Sylvi Listhaugs (40) første dag som stortingsrepresentant etter at hun trakk seg som justis-, beredskaps- og innvandringsminister for to uker siden.

– Jeg gleder meg til å jobbe sammen med Bård Hoksrud i helse- og omsorgskomiteen og ser frem til å fronte Frps helse- og eldreomsorgspolitikk, sier Listhaug i en pressemelding.

Ønsket seg til helse- og omsorgskomiteen

Valgkomiteens innstilling om hvilken rolle Listhaug skal ha for Frp på Stortinget, ble klar i dag og skal formelt vedtas i morgen.

Valgkomiteens leder Morten Wold sier at det var et enkelt valg, og peker på at Listhaug selv ønsket seg til nettopp helse- og omsorgskomiteen.

– Sylvi Listhaug og Bård Hoksrud vil sammen gjøre at partiet tar enda større eierskap på helseområdet, mener Wold.

Listhaug har tidligere vært eldrebyråd i Oslo. Hun var byråd for velferd og sosiale tjenester i 2006–2010 og byråd for helse og eldreomsorg i 2010–2011.

Etter å ha vært PR-rådgiver i First House i 2012-2013, gikk hun inn i Høyre-Frp-regjeringen som landbruks- og matminister etter den borgerlige valgseieren høsten 2013.

I Landbruksdepartementet ble hun sittende i to år, frem til hun i 2015 fikk en nyopprettet statsrådsstilling som innvandrings- og integreringsminister. I januar i år ble integreringsansvaret flyttet til kunnskapsministeren, mens Listhaug fikk ansvaret for hele Justisdepartementet.

Lovet å «ikke gå stille» på Stortinget

Da Listhaug gikk av som justis- og innvandringsminister 20. mars, gjorde hun det samtidig klart at ikke kom til å legge noen demper på seg.

– Det er viktig for meg å være meg selv, og det kan jeg tydeligvis ikke være i Justisdepartementet, så derfor velger jeg å gå tilbake til Stortinget. Der har jeg tenkt å være veldig aktiv, sa Listhaug og lovet:

– Jeg skal ikke gå stille i dørene.