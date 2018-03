– For Frp er det viktig at det er ein tydeleg justisminister. Sandberg appellerer til grasrota i partiet og snakkar tydeleg til veljarane, seier stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde. Han peikar likevel på at Frp har mange gode kandidatar, og at det er statsministeren og ikkje han som avgjer.

Tysdag gjekk Sylvi Listhaug (Frp) av som justis-, beredskap- og innvandringsminister etter hennar mykje omtalte innlegg om Arbeidarpartiet og terror. Same dag vart det klart at Per Sandberg tek over som fungerande justisminister, det er derimot ikkje bekrefta om dette vert ei permanent løysing for regjeringa.

– Feilgrep om justisministeren blir «politisk korrekt»

I Stortinget har Ap utfordra statsministeren på om ho forstår alvoret i saka mot Listhaug, medan statsministeren oppfordra til anstendigheit i debatten.

Sjølv om Listhaug måtte gå av, fordi eit fleirtal på Stortinget meiner retorikken hennar ikkje er kan sameinast med å vere landets justisminister, åtvarar Tybring-Gjedde mot at hennar etterfølgjer ikkje blir mildare i retorikken.

– Det ville vere eit stort feilgrep dersom regjeringa utnemner ein justisminister som er politisk korrekt og ikkje tek på alvor dei bekymringane som folk flest har. Som fokuserer på dei fridomsverdiane vi set høgt, og reduksjon av innvandring frå islamdominerte land, seier han.

– Men var det ikkje ein slik retorikk som førte til at Listhaug måtte gå?

– Retorikken frå Listhaug får ho står for sjølv. Men samanliknar du derimot med andre

Himanshu Gulati er ein av dei håpar Sandberg får plassen permanent. Foto: Fremskrittspartiet

parlament i Europa, som for eksempel i Storbritannia og Italia der ein ropar og skrik til kvarandre, er ikkje anstendigheitsnivået noko høgare. Eg trur derfor vi skal vere varsame med å dømme Listhaug og andre.

Håper Sandberg får behalde justisministerposten

Han får støtte frå fleire stortingsrepresentantar frå eige parti.

– Eg trur våre veljarar forventar klar tale frå Frp i innvandringssaker, seier stortingsrepresentant Ulf Leirstein som håper Sandberg får halde på justisministerposten.

Himanshu Gulati er einig og har ingenting imot om det er Sandberg som får plassen permanent.

Erna Solberg sa i gå at det ikkje er nokon grunn til at Per Sandberg ikkje skal kunne bli justisminister permanent. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Sandberg er ein utmerka kandidat, og har tidlegare både vikariert som innvandringsminister og jobba med innvandring på Stortinget. Eg er sikker på at kven enn leiinga vel som ny statsråd, vil det vere nokon som kjemper hardt og frontar innvandringsfeltet tydeleg i media, seier han.

Erna: – Kan bli fast justisminister

Statsminister Erna Solberg sa i går at Per Sandberg fungerte utmerkt godt som innvandrings- og integreringsminister i fjor, og at han er ein kvalifisert og flink fiskeriminister. Ho utelukkar ikkje at han kan fortsette i den nye stillinga permanent.

– Men eg går ikkje inn i diskusjonen om kven som skal vere fast statsråd nå, for det skal eg diskutere med Frp. Det er ikkje nokon grunn til at Sandberg ikkje kan bli det på permanent basis, men det handlar om ein disponering av mannskapet som vi må diskutere, sa ho.

Liv Gustavsen vil ha ein tydeleg minister på innvandringsfeltet. Foto: Edin Babic

Også fleire fylkesleiarar er tydeleg på at det ikkje er aktuelt å endre på tonen.

– Vi har heilt klart sett at det har vore viktig å ha ein tydeleg og klar minister på innvandringsfeltet, seier Liv Gustavsen, fylkesleiar i Akershus Frp.

– Det må køyrast klare linjer, men å vere tydeleg er noko folk ynskjer og vil ha. Men vi har beklaga det utspelet det har vore støy om, og slikt må unngåast, seier Odd Eilert Persen, fylkesleiar Finnmark Frp.

Han meiner partiet har mange gode kandidatar til å ta over som justisminister, eller fiskeriminister dersom Sandberg byter post permanent.

– Det er eir luksusproblem med mange gode kandidatar, seier han.