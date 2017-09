– Umulig for Venstre å degradere Listhaug

Flere stemmer i Venstre har øynet håp om at partiet kan få innvandrings- og integreringsministeren i et eventuelt regjeringssamarbeid med Frp og Høyre, og dermed kaste Sylvi Listhaug (Frp) ut av sin nåværende posisjon.

– Her virker politikken ofte omvendt. Jo mer Venstre maser om at Sylvi Listhaug må fjernes, jo mer umulig blir det for Frp å godta det kravet, sier Tor Mikkel Wara i Politisk kvarter.

Som tidligere stortingsrepresentant og rådgiver for Siv Jensen kjenner han partiet godt. I dag jobber han som kommunikasjonsrådgiver i First House.

Debatt i Venstre

Både Venstre og KrF gikk til valg på en regjering sammen med Høyre, men uten Frp. Statsminister Erna Solberg (H) står imidlertid fast på at hun ønsker seg en løsning der alle de fire borgerlige partiene er involvert.

VIL INN: Eivind Brenna mener Venstre bør gå inn i regjering for å få mer gjennomslag og mindre støy enn i forrige periode. Foto: Ole Martin Sponberg

Nå går debatten i Venstre om hvorvidt partiet likevel bør gå inn i regjering med Frp.

– Nå er vi med på vinnerlaget. Da må vi søke makt og endre politikken i vår retning. Det gjør vi ved å få gode posisjoner i ny regjering, innenfor flyktningpolitikk, distriktspolitikk og klima, mener Eivind Brenna, som er Venstres ordfører i Vestre-Slidre.

SKEPSIS: Leif Gøran Wasskog i Finnmark Venstre sier skepsisen til å gå inn i regjering med Frp, er stor. Foto: VENSTRE

Leif Gøran Wasskog, som leder Finnmark Venstre, mener et slikt regjeringssamarbeid bør være uaktuelt.

– Samarbeidet med Frp har splittet partiet. Det er veldig vanskelig for oss i Finnmark å kunne anbefale å gå inn i regjering. Det skyldes også statsråder som har vært ganske ekstreme, som Listhaug, Anundsen og til dels Sandberg, mener han.

– Kan bare oppgraderes

Flere i partiet har antydet at å ta over jobben til Listhaug, kan rettferdiggjøre å gå inn i regjering. Wara tror den eneste løsningen Frp da vil gå med på, er å gjøre den kontroversielle statsråden enda mer synlig.

– Hvis Sylvi Listhaug ønsker seg en enda mer fremtredende posisjon, så tror jeg det kan være en mulighet, sier han.

FRP-STJERNE: I valgkampen fikk Sylvi Listhaug mer medieomtale enn sin egen partileder Siv Jensen. Wara sier Frp aldri vil gå med på å degradere henne. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

I tillegg til innvandrings- og integreringsministeren tror han Frp vil prioritere å beholde kontrollen over Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet i neste periode.

– Det normale er å forhandle om politikk. Så fordeler man departementer, og så lar man partiene selv velge hvem man skal ha i de ulike departementene. Skal man være rasjonell og ordentlig, så gjør man det denne gangen også. Det er ikke vanlig å legge ned veto mot andre partiers statsråder, sier Wara.