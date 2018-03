– Jeg tror ikke en slåsskamp på et nachspiel i 1996 vil hindre meg i å gjøre gode vurderinger som justisminister, sa Sandberg da han gjestet Politisk Kvarter i dag.

Episoden Sandberg refererer til skjedde hjemme hos ham selv. På et nachspiel kom Sandberg i krangel med en asylsøker fra det tidligere Jugoslavia. Krangelen endte i håndgemeng, og Sandberg ble året etter dømt for å ha slått og skallet asylsøkeren. For dette fikk han en bot på 3.000 kroner.

– Hva synes du om at dette slagsmålet blir tema nok en gang?, ville programleder Astrid Randen vite.

– Jeg er vant til det, det dukker opp med jevne mellomrom, så det må man bare akseptere, svarte Sandberg.

Han la til at det også var irriterende, særlig for barna som leser om episoden på nettet.

– Men det må jeg leve med. Det er andre ting jeg angrer mye mer på enn denne slåsskampen fra 1996.

Per Sandberg om voldsdommen fra 1997 Du trenger javascript for å se video.

Bekrefter kandidatur

Sandberg ble konstituert justisminister da Sylvi Listhaug trakk seg for tre dager siden. De siste dagene har det vært spekulert i at Sandberg er en het kandidat til å ta over jobben på permanent basis.

– Jeg er i tenkeboksen, sier Sandberg.

Samtidig avviser han at han allerede nå er spurt av statsminister Erna Solberg om å overta posten permanent.

– Det er slik at vi (Fremskrittspartiet) setter sammen statsrådskabalen selv, og så er det statsministeren som avgjør. Men jeg er glad for at hun, uavhengig av hva jeg måtte velge, har gitt meg den tilliten.

Han legger til at han er «rimelig sikker på» at han kunne gjort en god jobb som justisminister.

Bestemmer seg trolig før påske

På spørsmål om når han bestemmer seg for om han har lyst på jobben som justis– og beredskapsminister permanent, svarer Sandberg slik:

– Det kan ikke være sånn at jobben som justisminister står vakant, så raskest mulig vil jeg si.

– Så rett over påske, altså?

– Eller like før, svarer Sandberg.