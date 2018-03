Sylvi Listhaug (Frp) går av som justisminister

– Jeg er glad for at Siv og hele partiet var villig til å legge regjeringsdeltagelsen til side for å støtte meg som justisminister. Men jeg kan ikke tillate at min avgang åpner for at Frp mister makt og gjennomslag, skriver Listhaug i et innlegg som også blir postet på Facebook-sidene hennes.

Ifølge Listhaug går hun av frivillig.

– Det har vært helt opp til meg selv om jeg skulle stå hele veien ut, eller om jeg skulle trekke meg, skriver Listhaug.

Hun skriver videre at den siste uken har vært «helt surrealistisk».

– Et facebookinnlegg, som overhodet ikke hadde noe med 22. juli å gjøre, og som jeg har beklaget at ble lagt ut, har omgjort norsk politikk til en barnehage. Da mener jeg det er mitt ansvar å opptre voksent, sier Listhaug.

Listhaug mener seg også utsatt for en «heksejakt».

– Jeg har opplevd dette som en ren heksejakt, hvor hensikten til Jonas Gahr Støre tydeligvis har vært å kneble ytringsfriheten på et tema som er noe av det viktigste vi må diskutere for Norges framtid, skriver hun.

– Skal ikke gå stille i dørene

Hun vil nå gå tilbake som stortingsrepresentant, og slår fast at det ikke vil bli stille.

– Når jeg nå går av lover jeg å ikke gå stille i dørene på Stortinget. Nå kommer jeg til å konsentrere meg hundre prosent om å fronte Frps politikk sammen med mine gode stortingskolleger, sier Listhaug.

Facebook-innlegget ble publisert klokken 8 tirsdag morgen, bare to timer før mistillitsforslaget mot Listhaug skulle behandles i Stortinget.

Flere stortingsrepresentanter var tydelig overrasket over nyheten da de kom på jobb i dag tidlig.

KrF satt i et langt møte mandag, der de konkluderte med at de ikke har tillit til justisministeren. De ville imidlertid ikke avsløre om de kom til å stemme for mistillitsforslaget som ble fremmet av Rødt.

KrF kunne gitt forslaget flertall, noe som trolig ville ført til at Erna Solberg ville tatt med seg regjeringen og gått av.

Representanter for de tre regjeringspartiene satt mandag kveld i krisemøte i statsministerboligen. Ifølge NRKs kilder ba verken Solberg eller Siv Jensen Listhaug om å trekke seg.

– Overraskende, men riktig

– Dette var en overrraskende nyhet, men det er helt riktig av henne å velge denne løsningen. Det er det eneste mulige utfallet på denne saken, sier politisk kommentator i Aftenposten, Trine Eilertsen.

Hun sier at Listhaug nå setter regjeringen foran seg selv, og gjentar at dette var eneste mulige løsning på denne saken.

– Hun har altså ikke Stortingets tillit, og da er det eneste naturlige at hun trekker seg, sier NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand.