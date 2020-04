NRK erfarer: Tom Hagen ble etterforsket i skjul

Milliardæren ble pågrepet og varetektsfengslet tirsdag morgen. Pågripelsen kom etter en nøye planlagt og koordinert politiaksjon. Etterforskingen av forsvinningen har pågått i 18 måneder.

Politiets første teori var at Anne-Elisabeth Hagen var bortført. Hovedteorien ble senere endret til drap, og i dag opplyste politiet at saken bærer preg av en tydelig planlagt villeding.

Etter det NRK erfarer har politiet i lang tid mistenkt at ektemannen har hatt en rolle i saken, og at flere spor har pekt mot ham.

I flere måneder har politiet derfor etterforsket Hagen i all hemmelighet.

Etter det NRK får opplyst skal den skjulte etterforskningen ha pågått siden sommeren 2019. Den hemmelige etterforskningen kom i gang etter at etterforskningsledelsen fikk rettens tillatelse, får NRK opplyst.

IKKE FUNNET: Ingen har sett eller hørt fra Anne-Elisabeth Hagen siden hun forsvant i oktober 2018. I dag ble det gjennomført nye kriminaltekniske undersøkelser på tomta til ekteparet. Foto: Ola Mjaaland / NRK

– Vi vil verken bekrefte eller avkrefte bruk av dette, sier politimester Ida Melby Øystese.

Politiet bekreftet under torsdagens pressekonferanse at det kun har blitt gjort en pågripelse i saken, og de ønsker ikke å si noe om det kan bli aktuelt å gå til pågripelse av flere.

– Vi kan ikke utelukke flere gjerningspersoner, sier Øystese.

Det var i slutten av juni 2019 at politiet offentliggjorde at hovedteorien deres var at Anne-Elisabeth Hagen var drept.

Hovedgrunnen ble opplyst til å være mangelen på livsbevis og kommunikasjon fra den antatte motparten.

Utradisjonnelle metoder

I løpet av de 18 månedene Anne-Elisabeth Hagen har vært savnet, har politiet tatt i bruk hele verktøykassen de har for å etterforske alvorlig kriminalitet.

De startet med en hemmelig etterforskning i seks uker, med krimtekniske undersøkelser i rundt to uker i huset til den savnede kvinnen.

Eksperter som ikke jobber i politiet har også vært brukt. Det ble blant annet funnet strips og en konvolutt med et løsepengebrev i huset, og disse gjenstandene har vært nøye undersøkt for å finne butikkene hvor utstyret er kjøpt, printertype brevet er skrevet ut på og ikke minst forfatteren - ved hjelp av språkeksperter.

Politiet har fått hjelp fra politi flere land. Blant annet amerikanske FBI. Politiet har også søkt ved hjelp av hunder i nærmeste vann, hus og eiendom i flere omganger. Øst politidistrikt har også fått bistand fra Sverige, som har spesialhunder for søk etter lik i vann.

Teknikere i politiet har brukt laserskanner for å lage en digital modell av åstedet der Anne-Elisabeth Hagen forsvant.

Politiet har samlet inn rundt 6000 timer med videoopptak som har vært gjennomgått i jakt etter svar.

Ikke funnet

Det siste livstegnet fra Anne-Elisabeth Hagen er den 31. oktober 2018. Hun skal da ha snakket med et familiemedlem på telefon.

Denne telefonsamtalen var klokken 09.14. Ved 14-tiden samme dag ble hun meldt savnet av ektemannen.

Hun hadde da forsvunnet fra boligen. Spor inne i huset tydet på at hun var blitt tatt bort mot sin vilje.

Politiet har beskrevet disse sporene som situasjonsspor.

Til tross for gjentatte forsøk fra familien, har de antatte bakmennene ikke gitt noen tegn på at Anne-Elisabeth Hagen er i live. Under pressekonferansen i dag opplyste politiet at søket etter henne pågår fortsatt.

– Den antatt drepte Anne-Elisabeth Hagen er fortsatt ikke funnet, sier politiinspektør Tommy Brøske. Han sier at dette er ett av de ubesvarte spørsmålene i saken.