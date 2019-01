FBI bistår i etterforskningen av Fjellhamar-saken

Saken etterforskes som en bortføringssak.

– Det stemmer at FBI har vært involvert i etterforskningen av saken. Det er naturlig i en slik sak, men vi kan ikke gå konkret inn på hva dette består i, opplyser politiet til NRK.

FBI er en føderal etat for etterforskning av kriminalitet underlagtet amerikanske justisdepartementet. Etaten har også flere kontorer i verden utenfor USA.

Store ressurser

Anne-Elisabeth Hagen forsvant sporløst fra sitt hjem på Fjellhamar 31. oktober i fjor. Politiet etterforsket saken i skjul i 10 uker før de gikk ut offentlig. De antatte kidnapperne etterlot seg et tettskrevet brev med trusler og krav om løsepenger.

Politiet har satt inn store ressurser i etterforskningen. Øst politidistrikt koordinerer og får bistand fra Kripos, Økokrim, Nasjonal beredskapsenhet, Europol og Interpol.

Foto: Politiet

Da saken ble kjent 9. januar sa politiinspektør Tommy Brøske at det var en unik sak i Norge:

– Slik vi kjenner saken er det ikke meg bekjent at vi hatt tilsvarende saker i Norge. Det er heller ikke kjent for meg at vi har hatt tilsvarende saker i utlandet med de faktum vi her står overfor, sa Brøske.

Tidligere denne uken gikk etterlysningen ut internasjonalt.

1000 tips

Norsk politi har etter at de gikk ut med saken for åtte dager siden fått nesten 1000 tips.

– Vi får inn alt av tips som vi har bedt om og det er et bredt spekter. Det kan handle om mistenkelige personer og biler eller folk som har vært i området uten nødvendigvis å ha sett noe, sier politioverbetjent Christian Berge i Øst politidistrikt