Konvolutt funnet sammen med løsepengebrevet

Anne-Elisabeth Hagen har vært savnet i åtte måneder. Fortsatt gjøres det omfattende undersøkelser av A4-arkene hvor løsepengekrav og trusler ble fremsatt.

Politiet mener de vet hvor papiret, som brevet er skrevet på, ble kjøpt. De utelukker ikke at det er i Norge.

Etter det NRK får opplyst er det gjort omfattende undersøkelser for å finne hvor konvolutten er produsert og solgt.

Politiets etterforskningsledelse ønsker ikke å uttale seg om opplysningene, eller om konvolutten i dag er en del av puslespillet i saken.

INFORMERER: Politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt på pressekonferanse onsdag 26. juni på Lillestrøm. Foto: Anders Fehn / NRk

– Vi har per nå ikke noen kommentarer knyttet til funn på åstedet, skriver politiinspektør Tommy Brøske i en tekstmelding til NRK.

Konvolutt i første etasje

Lenge var 69-åringen antatt bortført, men i forrige uke gikk politiet ut med en ny hovedteori. De mener nå det er mer sannsynlig at kidnappingen er fingert for å skjule et drap.

Vendingen i saken setter løsepengebrevet i et annet lys, men fortsatt må etterforskerne finne ut hvem som har forfattet brevet, får NRK opplyst.

ÅSTED: Huset der Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober i fjor. Foto: Thomas Martinsen / NRK

Alarmen i politiet gikk da de fikk se et løsepengebrev på forsvinningsdagen. Da Tom Hagen kom hjem fra jobb 31. oktober i fjor, skal han ha funnet brevet og ringt politiet. Etter det NRK forstår skal brevet ha ligget i første etasje i ekteparets enebolig.

NRK har tidligere skrevet at språket er analysert og at politiets språkekspert jobber med å avsløre hvem som kan ha skrevet brevet.

Løsepengebrevet ble, ifølge NRKs opplysninger, funnet i eller like ved konvolutten.

– Kan oppklare en straffesak

På flere maskinskrevne A4-sider blir det i brevet blant annet fremsatt trusler og krav om løsepenger.

– Jeg har bevisst valgt å si at vi har gode holdepunkter for å si hvor papiret kan være solgt, og vi utelukker ikke at det kan være i Norge, sa politiinspektør Brøske til NRK etter pressekonferansen i forrige uke.

Hagen-familiens bistandsadvokat, Svein Holden, sa i forrige uke at de nye opplysningene om hvor papiret er produsert er svært interessante.

– Dette er den typen bevis som kan oppklare en straffesak, sa Holden til NRK.