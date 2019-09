Politiet bekrefter: Har funnet strips hjemme hos Hagen

Etter det NRK har fått opplyst ble det låsbare plastbåndet funnet inne på det sentrale åstedet etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober i fjor.

Politiet undersøker om stripsene kan ha blitt brukt da hun forsvant.

– Jeg kan bekrefte NRKs opplysninger om at det ble funnet strips på åstedet. Jeg kan også bekrefte at det på åstedet ble funnet personlige eiendeler til Anne-Elisabeth Hagen, sier politiinspektør Tommy Brøske.

Politiinspektør Tommy Brøske.

Han vil ikke kommentere de personlige eiendelene utover at de er relevante, ettersom de er funnet på et sted i huset som er sentralt for det som har skjedd.

Disse eiendelene omtales også som situasjonsspor.

– De personlige eiendelene ligger på det sentrale åstedet, og det gjør det også interessant for politiet å se det i sammenheng med at hun fortsatt er forsvunnet, sier Brøske.

Ifølge Brøske mener politiet at de vet hvilken butikkjede stripsen er kjøpt i.

– Vi vurderer det som et mulig situasjonsspor. Stripsen er funnet på det politiet karakteriserer som det sentrale åstedet. Vi har naturlig nok gjort en rekke undersøkelser. Vi har gjort undersøkelser om antatte utsalgssteder, og der vi er nå er det grunn til å tro at det kan være solgt fra kjeden Biltema, sier Brøske.

– Kan være svært skadelig

Politiet vil ikke gi flere detaljer av hensyn til den pågående etterforskningen.

– Det vil etter vår oppfatning være svært skadelig hvis ytterligere detaljer rundt dette skulle komme ut. Disse detaljene ønsker vi først og fremst å kunne forelegge en eller flere gjerningsmenn, sier Brøske.

Brøske opplyser at begge hypotesene til politiet fortsatt gjelder.

– Vi har tidligere hatt to ulike hypoteser. Hypotesen om drap står fortsatt som vår hovedhypotese, men vi utelukker fortsatt ikke en bortføring med økonomisk motiv, og i så henseende kan jo denne stripsen være interessant for begge forholdene, sier Brøske.

Monica Videm, pressekontakt i Biltema, bekrefter overfor NRK at politiet har tatt kontakt med dem.

Biltema har butikker over hele landet og selger en rekke forskjellige stripstyper. Videm ønsker ikke å kommentere når politiet tok kontakt eller hva slags undersøkelser som har blitt gjort.

– Politiet kontaktet oss og det er politiet som må uttale seg om saken, sier hun til NRK.

Har sikret skoavtrykk

Stripsene er et av flere spor som har blitt funnet inne på åstedet.

Skoavtrykket ble funnet flere steder inne på åstedet. Politiet jakter nå den ukjente personen som har vært inne i huset og avsatt skotrykket. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

I slutten av august gikk politiet ut med en liste over 24 Spar Kjøp-butikker som solgte en skotype med avtrykk av samme type som ble funnet inne i Hagen-familiens hus.

En av butikkene ligger bare 500 meter i luftlinje fra åstedet i Sloraveien. Politiet etterlyste personer som hadde kjøpt den aktuelle skotypen i størrelse 44, 45 og 46 i perioden august 2016 til mai 2019 og betalt kontant.

Politiet har også funnet en konvolutt sammen med løsepengebrevet. Begge deler har vært til analyse, men politiet har ikke villet uttale seg om undersøkelsene utover at språket i brevet er analysert, og at de mener de vet hvor papiret er kjøpt.

Brøske sier brevet fortsatt undersøkes, og kaller det «et levende etterforskningsskritt».

Vet ikke om Hagen er i live

Tom Hagen skal ha betalt i overkant av ti millioner kroner for å få bevis på at kona lever, uten å få svar, skrev VG i august.

Politiet opplyste på en pressekonferanse i slutten av juni at de hadde endret sin hovedhypotese, og mener at kidnappingen av Hagen kan ha vært fingert for å skjule et drap.

8. juli tok den antatte motparten kontakt med familien, og ifølge bistandsadvokat Svein Holden ble det kommunisert «klart og tydelig» at Hagen var i live.

Kommunikasjonen mellom familien og den antatte motparten foregikk på norsk.