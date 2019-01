Kl. 09.14 i dag er det tre måneder siden siste livstegn fra Anne-Elisabeth Hagen

Politiets hovedteori er at 68-åringen ble bortført fra sitt hjem i Sloraveien på Fjellhamar morgenen den 31. oktober.

NRK møter naboene Rolf Letvik og Tore Skansen. De har bodd innerst i blindgata, side om side med Tom og Anne-Elisabeth Hagen siden husene deres ble bygd i 1980.

– En menneskelig side

Naboene i grenda ser på hverandre som venner, og barna deres har vokst opp sammen.

KJENNER FAMILIEN: Tore Skansen og Rolf Letvik har bodd side om side med familien Hagen i flere tiår. – Vi holder fast ved håpet, at det er en kidnappingssak og at det Anne-Elisabeth skal komme tilbake i god behold, sier Letvik til NRK. Foto: Ola Mjaaland / NRK

– Fra å være et fredelig og stille nabolag, er det nå nesten okkupert av media. Vi har forståelse for det, men det er først og fremst den tragiske situasjonen vi er opptatt av og tenker på. Vi vil stille opp for å gi dekningen en menneskelig side, for saken drukner fort i detaljer som for eksempel kryptovaluta, sier Rolf Letvik til NRK.

Fra stuevinduet kan man se rett over til huset der politiet mener Anne-Elisabeth kan ha blitt bortført fra.

De to naboene sier at de har prøvd å stille opp for Tom Hagen (68) og familien siden forsvinningen ble kjent. De har hjulpet til med brøyting av oppkjørselen og slått av en prat med Tom Hagen og ekteparets voksen barn når de har truffet på dem i nabolaget.

– Vi holder fast ved håpet, at dette er en kidnappingssak og at Anne-Elisabeth skal komme tilbake i god behold, sier Letvik til NRK.

Over 100 politifolk fra Øst politidistrikt, med bistand fra politiet i Oslo, Kripos og PST har jobbet med forsvinningen.

SISTE LIVSTEGN: Politiet mener at Anne-Elisabeth ble bortført fra huset i Sloraveien den 31. oktober. Det siste livstegnet var kl. 09.14 på morgenen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Først ble saken etterforsket i skjul i frykt for 68-åringens sikkerhet. For tre uker siden gikk politiet ut med informasjon om den dramatisk forsvinningen, og ba publikum om hjelp.

Verken politiet eller familien vet om Anne-Elisabeth Hagen er i live, hvem som kan ha tatt henne, eller om hun befinner seg i Norge eller i utlandet.

– Situasjonen er tragisk. Vi vet ingenting, sier Tore Skansen.

Vil ha kontakt med Anne-Elisabeth

Hagen forsvant fra sitt hjem 31. oktober i fjor. Ingen har hørt fra henne siden klokken 09.14 den dagen.

68-åringen skal da ha vært i telefonkontakt med et familiemedlem.

Da politiet kalte inn til pressekonferanse den 9. januar og fortalte om den omfattende etterforskningen, opplyste de at det ikke hadde vært noen muntlig kontakt mellom de antatte kidnapperne og familien eller politiet.

Politioverbetjent Tommy Brøske i Øst politidistrikt Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

De mulige gjerningspersonene hadde valgt en digital betalingsplattform som var lite egnet til kommunikasjon.

– Det har i denne perioden ikke kommet livstegn fra savnede, men heller ikke tegn på at hun ikke er i live, uttalte politiinspektør Tommy Brøske den 9. januar.

Familiens bistandsadvokat, Svein Holden, uttalte den samme dagen at familien ønsket å komme i kontakt med de mulige gjerningsmennene og at de ville ha en bekreftelse på at Anne-Elisabeth var i live.

Den 16. januar, én uke etter at saken ble offentlig kjent, mottok familien en melding via den samme digitale kommunikasjonsplattformen.

Bistandsadvokat: Familien har gjennom sin bistandsadvokat, Svein Holden, sagt at de er interessert i en løsning. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Holden sier at de vurderer det slik at det er de samme personene som står bak meldingen, men ville ikke kommentere hva innholdet var.

– Budskapet som vi mottok var ikke et bevis på liv, og heller ikke et bevis på at avsender har Anne-Elisabeth Hagen i dag. Men vi oppfatter det som positivt og som et tegn på at hun fortsatt lever, uttalte bistandsadvokat Svein Holden 24. januar.

Bistandsadvokat Svein Hlden om kontakten med de som skal ha bortført Anne Elisabeth Hagen

Politiet har mottatt over 1300 tips, men de står fortsatt uten mistenkte i saken.

Etterforskerne er i gang med en rekke konkrete undersøkelser, men så langt er det lite som tyder på at de har gjort avgjørende funn.

Her er noen av de sentrale sporene politiet søker svar på:

1. De ukjente personene

10. januar offentliggjorde politiet to overvåkningsvideoer de har knyttet særlig interesse til. Videoene er fra dagen Anne Elisabeth Hagen forsvant, og er tatt utenfor Futurumbygget, arbeidsplassen til Tom Hagen. Bygget ligger knappe fire kilometer fra familien Hagens hjem.

IKKE MELDT SEG: Politiet vet ennå ikke hvem som ble fanget opp av overvåkingskameraet på morgenen den 31. oktober i fjor. Foto: Skjermdump / politiet

Den første videoen er tatt klokken 07.36. En person i svarte klær og lue går forbi Futurumbygget. Like bortenfor bygget, snur personen og går tilbake samme vei.

24 minutter senere, klokken 08.00 kommer det nok en person gående. Politiet mener det kan se ut som vedkommende snakker i telefon.

Disse to personene er kalt «Luemannen» og «Telefonmannen». Politiet har fått flere tips om hvem de to personene kan være, men har ennå ikke klart å identifisere dem.

Overvåkningsvideoene er av interesse, fordi politiet tror de antatte kidnapperne kan ha kartlagt Tom Hagens arbeidsplass i forbindelse med forsvinningen.

– Jeg kan bekrefte at elektroniske spor i denne saken er et viktig etterforskningsskritt, uttalte politiinspektør Brøske, i forbindelse med offentliggjøringen av overvåkningsvideoene.

En syklist, som også var å se på overvåkningsvideoene, meldte seg raskt etter at videoene ble offentliggjort og er sjekket ut av saken.

Politiet viste to videoer på pressekonferansen, som viser tre personer de vil komme i kontakt med.

2. Det mystiske brevet

Eksperter NRK har snakket med, mener at brevet som ble funnet inne i huset etter den antatte bortføringen, er et av politiets viktigste spor som kan gi mye informasjon om hvem som kan stå bak forsvinningen.

Brevet inneholdt trusler, instruksjoner og et krav om løsepenger.



Kilder NRK har snakket med, sier at brevet, som var maskinskrevet og på gebrokkent norsk, har blitt gransket av språkeksperter.

FANT BREV: Et brev som inneholdt trusler og et krav om løsepenger ble funnet inne i huset etter at Anne-Elisabeth forsvant. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Undersøkelser kan også si noe om når et enkeltark er produsert, og på den måten kan politiet snevre inn etterforskningen.

Analysene kan potensielt også slå fast hvilket land papiret ble kjøpt i, og på den måten gi politiet en tydelig pekepinn på om gjerningspersonene er norske eller utenlandske.

Undersøkelser kan også avdekke hva slags printer som har vært i bruk og hvor disse selges.

Les også: Slik kan trusselbrevet avsløre gjerningsmennene

3. De elektroniske sporene

NRK får opplyst at politiet startet med å hente inn opptak fra overvåkningskameraer etter at de ble varslet om forsvinningen.

Det er blant annet innhentet videoopptak fra butikker, bensinstasjoner og offentlige bygninger.

I tillegg til overvåkningsbilder, kan basestasjoner gi politiet opplysninger om aktivitet i området.

Les også: Dette er politiets digitale spor i forsvinningssaken

Politiet har undersøkt om det har vært plassert overvåkningsutstyr i Hagens bolig.

– Vi kan ikke utelukke at eiendommen, arbeidsplassen eller familiemedlemmer har vært kartlagt og holdt under oppsikt, uttalte Brøske på en pressekonferanse tidligere i januar.

Politiet har også vært i kontakt med Kjeller flyplass, for å hente inn overvåkningsbilder derfra. Da politiet tok kontakt hadde det gått for lang tid, og dette var slettet.



4. Sporjakt på land og i vann

Ett av etterforskningsskrittene som ble iverksatt under den skjulte etterforskningen, var å gjennomsøke boligen for spor.

KRIMINALSØKSHUNDER: Ylvis, den spesialtrente kriminalsøkshunden til Kripos, ble sluppet ut i områdene rundt huset hvor Anne-Elisabeth Hagen sist ble sett. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Senere, da saken ble kjent for offentligheten, ble ute- og nærområdene rundt eiendommen undersøkt av kriminalsøkshunder.

Den 15. januar i år bekreftet politiet at de kriminaltekniske åstedsundersøkelsene ute og inne på eiendommen var avsluttet. Den 23. januar startet politiet et tre dager langt søk i det nærliggende Langvannet.

UNDER ISEN: Politiet har funnet gjenstander i Langevannet i Lørenskog, og disse skal undersøkes nærmere for å se om de kan knyttes til bortføringssaken eller ikke. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det er gjort noen funn i disse tre dagene. Jeg kan ikke kommentere hva slags gjenstander som er funnet, eller antall gjenstander, sier politiinspektør Tommy Brøske, til NRK.

Les også: Politiet fryktet overvåkingsutstyr inne i huset