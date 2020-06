Norwegian gjenopptar 76 ruter – starter opp med utenlandsflyvninger igjen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det melder flyselskapet i børsmelding onsdag morgen. Norwegian har siden april kun hatt åtte av 156 fly i drift. Nå øker de flykapasiteten med 12 fly og gjenopptar flyvninger.

Flyselskapet vil gjenoppta 76 ruter fra 1. juli. Det gjelder både innenriks- og utenlandsruter, og inkluderer ruter til Spania, Hellas og flere europeiske byer.

– Nå som konkurrentene også er i gang igjen med store deler av sitt tilbud, må vi også melde oss på i konkurransen og dermed bidra til at samfunnet gradvis kommer tilbake til normalen. Samtidig har vi innført en rekke tiltak for å ytterligere redusere en allerede lav smitterisiko om bord i fly, sier Norwegians konsernsjef Jacob Schram i en melding.

Flere ansatte tilbake på jobb

Norwegian opplyser at 300 piloter og 600 kabinansatte fra selskapets base i Norge vil operere på tilsammen 20 fly. Det betyr at 400 kabinansatte kan komme tilbake på jobb etter permitteringer.

I tillegg vil 200 piloter bli kalt tilbake på jobb når selskapet nå øker kapasiteten.

– Jeg er svært glad for at vi nå får mange av våre «Red Nose Warriors» tilbake på jobb og i luften igjen for å ta seg av våre kunder, sier Schram.

I går meldte også SAS i en melding at de øker kapasiteten fra 30 til 40 fly i juli. I takt med at etterspørselen etter flyreiser øker, skriver flyselskapet at vil gjenoppta en rekke flyvninger fra København, Stockholm og Oslo. Dette gjelder også flere utenlandske ruter fra Oslo, blant annet til Reykjavík.

Får fly med fulle fly

I forrige uke ble det klart at myndighetene går bort fra kravet om at flyselskapene flyr med tomme midtseter.

Siden 28. april har Norge som eneste land hatt krav om at det skal være et tomt sete mellom flypassasjerer som ikke tilhører samme husstand.

For SAS og Norwegian har det betydd at de mister en tredjedel av kapasiteten. For Widerøe, som ikke har midtseter, har konsekvensen vært at de har måttet fly med kun halv kapasitet.

Åpner opp

I forrige uke presenterte også statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie nye reiseregler som gjør det mulig å reise til alle land i Norden fra 15. juni der smittepresset er akseptabelt.

På grunn av smitterisikoen i Sverige er Gotland foreløpig det eneste stedet i Sverige nordmenn kan reise til.

Statsminister Erna Solberg advarte imidlertid om at situasjonen kunne endre seg på kort varsel.

– Hvis man planlegger ferie utenfor Norge må man også være oppmerksom på at karantene kan bli gjeninnført på kort varsel hvis smittesituasjonen endrer seg mens man er i utlandet.

Utenriksdepartementet fraråder fremdeles alle «reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land» frem til 20. august.