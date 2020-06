Vil vurdere særnorsk midtsete-krav på nytt

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Siden 28. april har kravet fra norske myndigheter vært at det skal være ett tomt sete mellom flypassasjerer som ikke tilhører samme husstand.

Nylig kom FNs luftfartsorganisasjon ICAO med sine retningslinjer for å begrense smittespredning om bord på fly.

Tomme midtseter er ikke en del av anbefalingen deres.

Det er kun i Norge de må fly med tomme midtseter, har SAS tidligere opplyst til NRK.

Luftfartsekspert og førsteamanuensis Espen Andersen ved Handelshøyskolen BI frykter for flyselskapene om den særnorske midtseteblokkeringen fortsetter.

– Når de klager sin nød og sier at det ikke er mulig å drive kommersiell flytrafikk så har de 100 prosent rett. Det er ikke noe sutring, det er sånn det er. Hvis vi ser kortsiktig på det så er det helt katastrofe, sier han.

Espen Andersen er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Blant andre NHO har tatt til orde for å fjerne kravet.

Samtidig har Widerøe opplyst til NRK at de velger å droppe flere ruter i sommer på grunn av seteblokkering i Norge.

– Marginene er veldig små, hvis du tar ut en tredjedel av setene vil det bli veldig vanskelig. Å ta ut hvert tredje sete gjør at det kommer til å bli veldig dyrt å fly hvis de skal overleve, sier Andersen.

Et voldsomt press

De to store flyselskapene i Norge, SAS og Norwegian, er hardt rammet av koronakrisen .

Flyene vil ikke kunne fly med mer enn maks 66 prosent kapasitet med midtsetet blokkert – om alle de tilgjengelige setene blir solgt.

Andersen ved BI forklarer at Norwegian for eksempel må ha enkelte flytyper i lufta 14 timer i døgnet for å ha lønnsomhet. Ifølge ham er det et voldsomt press på å fylle opp flyene.

– Så trange marginer er det. Samtidig er man da avhengig av at flyet er ganske fullt.

Han kaller det pressede marginer, og sammenligner flybransjen med dagligvarehandelen.

– Der er det veldig liten margin på hvert produkt. Men det er stor omsetningshastighet. Da blir det penger av det likevel. Det samme gjør flyselskapene. De er avhengige av at det er masse folk i hvert fly og at flyene flyr hele tiden.

Vurderer harmonisering

EUs luftfartssikkerhetsbyrå EASA har tidligere kommet med en veileder som heller ikke anbefaler blokkering av midtsetene.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide påpeker at Norge var tidlig ute med en veileder for smittevern i luftfarten, og sier til NRK at han mener dette var viktig for at det skal være trygt å fly.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– I sommer skal mange feriere i eget land og da trenger vi et godt og trygt flytilbud. Helsemyndighetene, som sitter på fagkompetansen, ser nå på veilederen og vurderer en harmonisering med EASA. Tiltak som følge av en eventuell harmonisering vil vi i så fall komme tilbake til.

Uholdbart med tomme midtseter

Pressesjef John Eckhoff i SAS sier de har vært i dialog med myndighetene for å fjerne kravet.

Han mener det er konkurransevridende når de utenlandske konkurrentene kan fly med alle setene til salgs mens de norske må forholde seg til tomme midtseter.

John Eckhoff, pressesjef i SAS. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Når vi må fly med tomme midtseter så betyr det at det nesten er umulig å få lønnsomhet på fly som staten ikke subsidierer.

– Det er viktig for oss at myndighetene nå ser på denne veilederen. Blokkerte midtseter er så vidt jeg vet et særnorsk fenomen på verdensbasis som ikke praktiseres av andre flyselskaper. Da er det viktig med en harmonisering av det internasjonale regelverket, sier Eckhoff.

Også i Norwegian er man enige i at regelverket er konkurransevridende.

Informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian sier de avventer oppdatert anbefaling fra norske myndigheter. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

– Dagens løsning, hvor Norge er omtrent eneste land i verden med krav om blokkerte midtseter, er uholdbar i lengden. Reglene må være like for alle flyselskap. Det kan ikke være slik at noen kan fly med fulle fly, mens andre flyr med halvtomme fly. Det er sterkt konkurransevridende, sier informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian.