Arbeiderpartiet om SAS: – Vi bør ikke utelukke at staten kan gå inn på eiersiden

Mandag morgen kom SAS med en melding om at Sverige vil støtte flyselskapet med 5 milliarder svenske kroner, som en del av selskapets plan.

SAS skriver også at selskapet har behov for 12,5 milliarder svenske kroner i kapital og ytterligere tiltak for å komme seg gjennom krisen. Også Danmark skal ha kommet til enighet om å bidra i rekapitaliseringsplanen.

Arbeiderpartiets Sverre Myrli, som sitter i transportkomiteen på Stortinget, mener man ikke må utelukke muligheten for at staten kan gå inn på eiersiden i det skandinaviske flyselskapet.

– Vi bør ikke utelukke det gitt slik situasjonen er nå. Vi har tre viktige flyselskaper i Norge, det er Widerøe, Norwegian og SAS. Det er viktig for oss at de tre flyselskapene overlever den vanskelige situasjonen som de nå er oppe i.

Dialog med skandinaviske partifeller

Han opplyser at partiet den siste tiden har hatt dialog med partifeller i Sverige og Danmark om situasjonen i SAS.

ÅPNE FOR VIRKEMIDLER: Stortingspolitiker Sverre Myrli fra Arbeiderpartiet. Foto: Arbeiderpartiet

– Vi er jo ikke der at det ligger noen konkrete forslag på bordet, men vi har hatt en diskusjon hvor det er felles enighet om SAS' viktige historie, at vi viderefører den og at det overlever den vanskelige situasjonen vi er i nå.

– Fra Arbeiderpartiets side så er vi åpne for å bruke et spekter av virkemidler hvis det kan bidra til at vi har SAS som et skandinavisk luftfartsselskap når vi er over den situasjonen vi nå er inne i, sier han.

– Er dette et tema i samferdselskomiteen?

– Det har foreløpig ikke vært noe tema i komiteen her på Stortinget, men det har jo underveis i hele prosessen de tre månedene vi har lagt bak oss, vært nær diskusjon mellom Stortinget og regjeringen om situasjonen i luftfarten. Så langt har det vært stor vilje til å finne løsninger.

Bekrefter samtaler med Danmark og Sverige

Statsminister Erna Solberg mener imidlertid at pakken hvor regjeringen stiller med 6 milliarder kroner i lånegarantier til flyselskaper med norsk driftstillatelse, gir et gunstig lån til SAS fra den norske staten.

BEKREFTER SAMTALER: Statsminister Erna Solberg. Foto: Berit Roald

Den innebærer at SAS kan få tilgang til 1,5 milliarder kroner.

– Det er det vi har ment var den riktige veien å gå, og det er riktig at vi hører og har fått tilnærmelser fra både Sverige og Danmark og andre, men vi mener fortsatt at vår jobb er å kunne gi likviditetshjelp, og ikke gå inn på eiersiden.

– Du kan bekrefte at dere har vært i kontakt med den svenske og danske regjeringen om dette?

– Ja, det er ofte møter nå mellom de nordiske landene om ulike saker knyttet til covid-19 og andre saker, men også spørsmålet om SAS-eierskap har vært drøftet. Men vi har solgt oss ut av SAS og vi har ment at vi skal bidra il et godt flytilbud i Norge, at det er konkurranse i Norge i fremtiden, sier hun.

«Risikoen for tap kan ikke bli for høy»

Kommunikasjonssjef Trond Viken i Nærings- og fiskeridepartementet skriver følgende i en e-post til NRK:

«Den norske staten har bidratt gjennom blant annet nye permitteringsregler og stilt en garantiordning til rådighet for luftfarten. Garantiordningen er betydelig, samtidig som staten må sørge for at risikoen for tap av fellesskapets verdier ikke blir for høy».

Han skriver at staten også kjøper flyruter fra selskapene.

«Om det blir aktuelt med flere tiltak for luftfarten, eller andre deler av økonomien, vil vi komme tilbake til dersom det blir aktuelt».