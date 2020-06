Nye reiseråd fredag – men åpner ikke for Sverige-ferie

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Nok en gang er det knyttet stor spenning til om flere land åpnes for reiseklare nordmenn i sommer.

Fredag klokken 14 presenterer statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie de nye reiserådene.

Etter det NRK erfarer, mener regjeringen at risikoen for koronasmitte i Sverige er for høy. Derfor vil det fortsatt ikke være mulig å dra til Sverige uten ti dagers karantene når man kommer hjem til Norge igjen.

Fra før av er det klart at nordmenn og dansker kan besøke hverandre igjen uten karantene fra mandag 15. juni.

Mange venter spent på om det blir mulig å reise til flere nordiske land. Og nordiske folkehelsemyndigheter har jobbet for å finne ut hvordan dette kan gjøres.

Torsdag ble det klart at Finland åpner grensene til Norge, Estland, Litauen, Latvia, Danmark og Island. Men også Finland holder fortsatt grensa til Sverige stengt.

Samtidig anbefaler EU-kommisjonen oppheving av indre grensekontroll.

Harde tider uten nordmenn

Den norske regjeringens nye reiseråd gir altså lite håp for de 200 ansatte ved Maximat på Nordby i Strömstad. Der er alle helt eller delvis permitterte. Arbeidsledigheten i kommunen har steget fra nesten ingenting til 30 prosent.

TOMT: Her på Maximat på Nordby myldrer det vanligvis av nordmenn. Foto: Erik Rönnqvist / NRK

Hver måned før koronaen brukte nordmenn 1,8 milliarder kroner på svenskegrensa, viser tall fra SSB. Og mer enn halvparten av pengene ble brukt i Strömstad kommune.

Nå går flere lokalsamfunn ved grensen til Norge en stille død i møte om ikke det snart kommer nordmenn med penger.

Foreslår «alternativ svenskegrense»

Ordføreren i den svenske grensebyen er så fortvilet at han foreslår en «alternativ svenskegrense» for nordmenn.

Han ønsker at nordmenn skal kunne reise fritt til Bohuslän, men ikke så langt som til Göteborg.

FORTVILET: Ordfører i Strömstad, Kent Hansson Foto: Erik Rönnqvist / NRK

– Jeg ønsker at man åpner grensen og at Bohuslän blir et reisemål. At man er så bevisste at man ikke reiser videre. Det blir vanskelig å kontrollere, men folk er så bevisste i dag at de ikke utsetter seg for unødig risiko. Og her i Bohuslän finnes det knapt smitte, sier ordfører Kent Hansson til NRK.

Men smittesituasjonen kan fort snu i Bohuslän. Sverige har åpnet for å reise fritt igjen innad i eget land fra lørdag. Da vil folk fra koronarammede Stockholm og Göteborg kunne ta med seg smitte til sine sommerhus i Bohuslän, og til steder som Maximat.