Nils Andreas Stensønes blei utnemnd til ny etterretningssjef i statsråd fredag. Kontreadmiralen blei der utnemnd til viseadmiral i Sjøforsvaret, og tek over som sjef for E-tenesta i løpet av hausten.

– Stensønes har det som trengs for å fylle oppgåva som sjef for Etterretningstenesta, sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) på ein pressekonferanse.

Stensønes er i dag sjef for Sjøforsvaret. Og har lang erfaring frå forsvarsgreina.

Han avløyser generalløytnant Morten Haga Lunde, som i dag er sjef for E-tenesta, når han blir pensjonist i løpet av hausten.

– Eg er stolt over å ha fått denne tilliten frå regjeringa. Etterretningstenesta er viktig for Noreg. Vi skal sørge for eit godt informasjonsgrunnlag for militære og sivile avgjerder, og god evne til å varsel farer, seier Stensønes til NRK.

Spent situasjon

Den nye e-sjefen kjem i ei tid med internasjonale spenningar. Den noverande E-sjefen har blant anna åtvara mot nye russiske våpen, at Noreg kan vere eit mål for kinesisk etterretning.

Stensønes ser fram til å ta fatt på arbeidet.

– Noreg er avhengige av eit godt informasjonsgrunnlag, og at Etterretningstenesta klarer å levere dette grunnlaget, slik at vi kan vurdere situasjonane. Og så er vi medlem av Nato, som er ein solid allianse. Og saman er eg sikker på at vi skal klare å ta vare på interessene til Nato, seier han.

E-tenesta har også måtte tole kritikk for arbeidsmetodane sine det siste året. Blant anna etter saka med den spiondømde nordmannen Frode Berg, og i ei rettssak der firmaet Ølen Betong, som har fabrikk i Murmansk, kravde staten for 140 millionar kroner.

Sjølv om E-tenesta er avhengige av å skulle jobbe i det skjulte, vil den nye sjefen også prøve å opne meir opp rundt arbeidet dei gjer.

– Eg er grunnleggande oppteken av openheit og det å kommunisere så mykje som mogleg, og så korrekt som mogleg for å unngå spekulasjonar. Og så forstår eg at tenesta har spesielle skjermingsbehov på grunn av naturen til verksemda.