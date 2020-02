Kina går hardt ut mot norsk etterretning: – Bruker utdatert tankesett og papegøye-lært kunnskap

Den kinesiske ambassaden i Norge har svart skriftlig på påstander fra Etterretningstjenesten om kinesisk etterretning i Norge og Arktis. Notatet er et kraftig oppgjør med norske myndigheter. Her heter det:

«Vi håper de relevante norske myndigheter slutter å bruke et utdatert tankesett fra den kalde krigen og papegøye-lært kunnskap.»

I et foredrag i Oslo Militære Samfund mandag kveld hevdet sjef i Etterretningstjenesten Morten Haga Lunde at Kina går inn i datanettverk i Nordområdene, og også driver annen form for militær virksomhet.

Etterretningssjefen mener Kina kommer til å prege situasjonsbildet i Arktis om noen år –også i våre nærområder.

Etterretningssjef Morten Haga Lunde mener romforskning og annen type norsk høyteknologi er mål for kinesisk etterretning, og at Kina har klart å skaffe seg denne typen informasjon. Foto: Ole Berg-Rusten

Ønsker bedre forhold mellom Kina og Norge

Kina svarer med å be norske myndigheter om å «bruke fakta og gjøre mer for å fremme forholdet mellom Kina og Norge.»

Kinesiske myndigheter mener påstandene om kinesisk spionasje i Norge og i Arktis er helt grunnløse:

«Beskyldningene om såkalt kinesisk spionasjevirksomhet er kun basert på rykter eller er ikke basert på noe i det hele tatt. Beskyldningene er uansvarlige. Dette reagerer vi på.»

Den kinesiske ambassaden i Norge hevder at Kina i arktiske saker tilstreber et åpent, gjensidig fruktbart samarbeid. Det heter videre at Kina bidrar positivt til regionens fred og bærekraftige utvikling i rammen av det internasjonale regelverket.

Utenriksdepartementet vil ikke svare på hvordan denne saken påvirker forholdet mellom Norge og Kina. Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Vil ikke kommentere

Etterretningstjenesten er underlagt Forsvarsdepartementet. Forsvarsdepartementet er blitt gjort kjent med de kinesiske reaksjonene, men vil ikke kommentere saken. Seniorrådgiver Marita Hundershagen i Forsvarsdepartementet henviser til Utenriksdepartementet.

Utenriksdepartementet vil heller ikke kommentere den kinesiske kritikken. Kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg skriver i en e-post at Etterretningstjenestens åpne trusselvurdering står for Etteretningstjenestens egen regning. Utenriksdepartementet henviser til Etterretningstjenesten om spørsmål om innholdet i rapporten.

Utenriksdepartementet svarer ikke på spørsmål hvordan departementet tolker at Kina går ut offentlig på denne måten, og hvordan denne saken påvirker forholdet mellom Norge og Kina.

Det har ikke vært mulig å få kommentarer fra Etterretningstjenesten.