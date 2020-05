Nå kommer sommerens reiseråd

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Reiselystne nordmenn har måttet holde seg hjemme siden midten av mars, og mye tyder på at det salte, turkise Middelhavet og stråparasollene vil la vente på seg.

Klokken 14.00 i dag vil regjeringen komme med sin reiseveileder for sommerferien. På pressekonferansen vil blant annet statsminister Erna Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide orientere om ferie og fritidsreiser.

– Regjeringen vil gi et tydelig signal

Stadig flere europeiske land har startet å lettet på restriksjonene. Onsdag anbefalte EU å sakte åpne mellom land med tilnærmet lik smittesituasjon.

– Vi følger med på hva som skjer i andre land, men vi følger aller mest med på hva som skjer i Norge ut fra hva slags råd vi skal gi til nordmenn, sier assisterende helsedirektør i helsedirektoratet, Espen Nakstad til NRK.

Det er Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet som har utarbeidet de nye rådene, som skal gjelde fra 1. juni.

SMITTEFARE: Onsdag klokken 14.00 legger regjeringen frem sommerens reiseråd for nordmenn. Foto: Petter Strøm / NRK

Tyskland har allerede sagt at de vil åpne for reisende fra flere land, inkludert Norge, innen 15. juni, mens Hellas ønsker å ta imot turister fra 1. juli.

Det betyr likevel ikke at det automatisk er grønt lys for nordmenn å reise. Utenriksdepartementet (UD) fraråder fortsatt reiser som ikke er strengt nødvendige, til alle land.

– Vi hører at blant annet Hellas er klare til å ta imot turister, hvordan skal vi som planlegger sommerferien forholde oss til det?

– Jeg tror man skal forholde seg til det som blir sagt av regjeringen i ettermiddag, de vil gi et tydelig signal. Så må man også forholde seg til UDs reiseråd som ikke bare bunner i smittesituasjonen, men også muligheten til å ferdes i andre land, sier Nakstad.

TYDELIG: Assisterende helsedirektør Espen Nakstad, forteller at regjeringen vil sende et tydelig signal når de fremfører sommerens reiseråd fredag ettermiddag. Foto: Helle Westrum / NRK

Han forteller at koronasituasjonen fortsatt er svært alvorlig i store deler av verden.

– Generelt kan vi si at jo mindre smitte det er i et land, jo mindre risiko er det å reise i de landene uansett hvem du er. Men akkurat nå er det ganske høy smitte i store deler av verden, også i Europa er det dramatisk, kanskje med unntak av Norge og Island.

Det er tidligere blitt antydet at de nordiske regjeringene har diskutert muligheten for å reise imellom de nordiske landene, dette vil trolig bli avklart i dag.

Litauen, Latvia og Estland har allerede dannet den første «reiseboblen» i Europa. Innbyggerne i de tre baltiske statene kunne reise fritt til hverandre fra midnatt.

– Den baltiske reiseboblen er en mulighet for selskap å gjenåpne, og gir et lite håp for innbyggerne om at livet er på vei tilbake til normalen, sa Litauens statsminister, Saulius Skvernelis i en pressemelding.

ETTERLENGTET: Mange har ventet med å kansellere sommerens utenlandsferie. Fredag ettermiddag kommer regjeringen reiseråd kommer sommeren. Foto: Halvard Alvik / NTB scanpix

En etterlengtet reiseveileder

Den assisterende helsedirektøren forteller at han forstår at det er stor interesse for å åpne opp samfunnet og å kunne reise igjen.

– Det skjønner vi, men samtidig må vi tenke på en del andre ting også. Dette er et helhetsbilde vi må vurdere. Når man reiser er man ofte i mer kontakt med folk og er på flere steder enn hva man vanligvis er. Kontakthyppigheten øker mye.

PALMER: Trolig vil det ikke bli mulig for nordmenn å reise til Palma i sommer. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Helseminister Bent Høie varslet tidligere denne uken at regjeringen kommer med en reiseveileder for sommerferien på en pressekonferanse fredag.

– De nye rådene vi gjøre det lettere å planlegge ferien på en smittevernfaglig trygg måte, enten den blir tilbrakt i hus, hytte, bobil, telt, campingvogn eller båt for dem som liker det, sa Høie.

Etter det NRK kjenner til, ligger det foreløpig ikke an til store endringer når det gjelder UDs reiseråd.