Svalbard åpnes for turister – reiselivsnæringa jubler

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Øygruppa har, som det siste stedet i Norge, hatt egne karanteneregler helt frem til nå.

I tillegg til karanteneregler for tilreisende fra fastlandet, har øygruppa vært helt stengt for utenlandske turister siden mars.

Et eventuelt koronautbrudd kan ramme det sårbare øysamfunnet hardt, derfor har det vært et strengt smittevernregime på Svalbard.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland varslet under fredagens pressekonferanse at Svalbard kan åpne for innreise fra fastlandet igjen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Så langt er det ikke vært registrert noen smittetilfeller.

– Med en så positiv utvikling åpner regjeringen nå for at turister fra fastlandet kan reise til Svalbard fra 1. juni, sa justis- og beredskapsminister Monica Mæland under regjeringens pressekonferanse fredag.

– Arbeidsplasser og næringsliv på Svalbard er helt avhengig av at turister igjen kan komme, og på den måten sørge for at samfunnet går rundt.

– En gledens dag

Restriksjonene har hatt enorme konsekvenser for turismen og næringslivet.

Reiselivet har vært utpekt som et av satsingsområdene på øygruppa, og flere reiselivsaktører har fryktet at hele samfunnet på øygruppa skal rakne på grunn av koronasituasjonen.

Leder for reiselivsorganisasjonen Visit Svalbard, Ronny Strømnes, er derfor lettet over at øygruppa igjen kan ta imot turister.

– Bedre bursdagsgave til 17. mai kunne vi egentlig ikke fått, så dette var helt fantastisk, sier Ronny Strømnes.

Reiselivet på Svalbard har skutt i været de siste årene. Bare i 2018 kom nærmere 70 000 turister på besøk til øygruppa. Foto: Inghild Eriksen/NRK

Utarbeidet veileder

Det er nå utarbeidet en veileder for hvordan reiselivet på øygruppa kan drive smittevern forsvarlig. Justis- og beredskapsminister Monica Mæland understreket derfor viktigheten av at reiselivet legger veilederen til grunn.

Daglig leder i Visit Svalbard, Ronny Strømnes er lettet over at turister kan reise til Svalbard igjen. Foto: Rune Nordgård Andreassen

– Dette har vi jobbet hardt for å få til og Visit Svalbard har levert en bransjestandard inn til departementene som vi har fått gjennomslag for, og det er vi særdeles glad for. Vi håper vi kan komme i gang på en fornuftig måte, sier Strømnes, og legger til;

– Dette har vi ventet på lenge, og så skal vi fortsette kampen nå for å se det økonomiske bildet og de tiltakspakkene som også skal gjelde Svalbard, og innholdet i disse for at reiselivet skal kunne overleve.