Slik blir ferien i Europa

EU-kommisjonen har lagt frem retningslinjer for å koordinere åpningen av reisevirksomheten i Europa, etter at mange land i starten og midten av mars stengte grensene og innførte reiseforbud både innenlands og utenlands.

Målet er å unngå at åpningen av Europa skal bli altfor uoversiktlig.

Det er likevel opp til hvert enkelt land å iverksette tiltak og lage regler ut ifra hvordan de vurderer sin egen situasjon.

Her er hva vi vet så langt om tiltakene i ulike land når det gjelder muligheten for avvikling av ferie.

Italia

Selv om Italia lenge var hardest rammet i Europa av koronapandemien og smitte- og dødstallene fortsatt er høyere enn mange andres, mener myndighetene at omfattende smitteverntiltak gjør at landet vil være et trygt sted å feriere.

– Vi kan ikke kreve at en turist kommer hit, for å sitte i karantene, sa transportminister Paola De Micheli denne uken og gjorde det klart at landet dropper karantenekravet for sommerferiebesøkende.

Det er i dag forbudt å reise fra en region til en annen i Italia, men ifølge avisen Corriere della Sera vil dette sannsynligvis bli endret i første halvdel av juni. Det betyr at det vil være mulig å reise fra en større flyplass som ligger i en region til feriesteder i andre regioner.

Regjeringen har fått utarbeidet et dokument med ulike anbefalinger for ferievirksomheten:

Det må være klart avgrensede og oppmerkede plasser på strendene, med behørig avstand mellom grupper av solsenger og parasoller. Dette gjelder både offentlige strender og private strandanlegg.

Kontrollert tilgang til strendene gjennom forhåndsbestilling, med valg av ulike «tidsintervaller». Dette for å fordele tilgangen og ha kontroll på antall samtidige solende og badende. Et bestillingssystem vil dessuten gjøre det enklere å spore opp personer i ettertid hvis det blir nødvendig med smittevarsel.

Svømmebasseng holdes stengt.

Strenge rengjørings- og desinfiseringskrav. Solsenger og annet utstyr skal desinfiseres mellom hver bruker, og selv offentlige strender må innføre rydde- og desinfiseringsrutiner.

Tydelig informasjon på ulike språk.

Strenge avstandskrav overalt, både ute og inne.

Fortsatt bruk av munnbind eller maske som dekker munn og nese hvis man skal reise med kollektivtransport.

Mange restauranter har allerede montert pleksiglass mellom bordene eller fjernet rundt halvparten av bord og stoler for å møte myndighetenes krav. Restaurantene får ta imot gjester igjen fra og med 1. juni. Mens landets museer åpner allerede 18. mai.

Dette blir trolig et vanlig syn i Europa i sommer. En kelner iført munnbind som serverer sine gjester, med god avstand mellom bordene. Her fra Tarragona i Spania. Foto: Emilio Morenatti / AP

Frankrike

President Emmanuel Macron har advart om at sommerferien i år blir annerledes enn før.

Frankrike har holdt igjen gjenåpningen i deler av landet fordi smittesituasjonen ikke er under tilstrekkelig kontroll. Gjenåpningen skjer i ulike faser, avhengig av smittesituasjonen i området:

Landet er per nå delt inn i røde og grønne soner, hvor rød betyr fortsatt høy smittespredning. Her inngår Paris, regionene rundt hovedstaden og distrikter øst i landet, inkludert byer som Strasbourg.

Innenfor den grønne sonen får hoteller, restauranter, kafeer, barer, store museer og parker åpne igjen fra 2. juni. Man kan nå bevege seg fritt både innad og mellom «grønne områder».

Innenfor den røde sonen er det fremdeles mange type virksomheter som må holde stengt. Det er også restriksjoner på reiser, man får bare bevege seg opptil 10 mil, så fremt det ikke er snakk om helt nødvendige ærend.

Det er innført 14 dagers karantene for reisende til Frankrike, men dette gjelder ikke reiser fra andre land i Schengen-området og Storbritannia. Nordmenn vil altså ikke være omfattet av karantenebestemmelsen slik den er i dag.

Franskmenn må i juli og august feriere i eget land, eventuelt i franske oversjøiske territorier.

Strendene i Bretagne, nordvest i Frankrike, har så vidt fått åpne igjen, men under strenge retningslinjer og reguleringer. Strender andre steder skal få følge etter i juni.

Munnbind er påbudt under reiser med kollektivtransport.

Franske myndigheter vil i løpet av kort tid presentere spesifikke retningslinjer som alle aktører må overholde.

Europeiske hotellkjøkken må med ett forholde seg til en rekke nye krav. Blant annet blir det slutt på de tradisjonelle matbuffeene. Her fra Hotel Adlon i Berlin. Foto: Axel Schmidt / Reuters

Spania

Spania har i likhet med Italia blitt hardt truffet av koronapandemien og for å hindre en ny smittebølge utenfra har regjeringen strammet inn reglene for innreise.

Regjeringskilder opplyser til nyhetsbyrået Reuters at grensene trolig vil forbli stengt for de fleste utenlandske tilreisende frem til starten av juli, men dette er ikke endelig bestemt.

Alle som kommer til Spania med fly eller båt fra utlandet må fra 15. mai gjennom 14 dagers karantene. Kun spanske borgere og personer med permanent oppholdstillatelse er unntatt ved siden av dem som frakter gods. Reisebyråer og flyselskap er pålagt å informere om karantenekravet når de selger reiser til Spania. Bestemmelsen kan vare til 24. mai eller helt til 29. juni.

Flypassasjerer må fylle ut kontaktskjema, slik at spanske myndigheter kan få kontakt under oppholdet.

Landet er delt inn i ulike provinser og ulike faser. Hvilken fase som gjelder i provinsen, avhenger av smittesituasjonen. I fase 0 er det fortsatt sterke restriksjoner på det meste, selv om frisører, enkelte butikker og restauranter (uthenting av mat) har fått åpne. I fase 1 kan hoteller og andre overnattingssteder motta gjester igjen, men med strenge krav til driften. Restauranter og barer kan tilby servering til et fastsatt antall gjester. Det samme med butikker under en viss størrelse. I fase 2 vil museum, gallerier, teatre og større butikker kunne åpne, riktignok fortsatt med en begrensning på antall samtidige besøkende. I denne fasen kan man reise innad i provinsen man oppholder seg. I fase 3 skal strendene åpne igjen, restauranter og butikker får færre begrensninger. Det blir tillatt å reise mellom ulike provinser, så fremt smittesituasjonen er lik.

I Madrid, Barcelona og Valcenia gjelder fremdeles fase 0, andre provinser er i fase 1, med mål om komme i fase 2 i starten/midten av juni og deretter fase 3 når ferietiden starter.

Det er påbudt med maske eller munnbind hvis man reiser med kollektivtrafikk. Det er vurderinger om påbudet skal utvides til å gjelde overalt i offentligheten.

Strenge smittevernstiltak på hotellene, mange vil legge en smittevernspakke på hvert rom med maske, hansker og håndsprit.

Obligatorisk koronatest før avreise drøftes med andre europeiske land. Tilsvarende med såkalte «turistkorridorer» innen Schengen-området, hvor innbyggere fra ett land kan reise til et annet under felles avtale.

Utenfor Van Gogh-museet i Amsterdam har man allerede tegnet opp avstandsmarkører før gjenåpningen 1. juni. Foto: Olaf Kraak / AFP



Hellas

Turistministeren i Hellas, Harry Theoharis, er blant dem som har presset hardest på i EU for å få felles regler for sommeren. Han har mål om at landet skal ta imot turister fra 1. juli.

Mange av de store utendørs arkeologiske attraksjonene åpner 18. mai. Museer med samlinger innendørs følger etter 15. juni. Kafeer, restauranter og barer kan ta imot kunder fra 1. juni, mens hotellene får åpne igjen i slutten av juni.

Alle som kommer til landet må nå gjennom 14 dager i karantene og ta en koronatest på ankomststedet, hvor svaret kommer etter 12 timer. Regjeringen ønsker at denne erstattes med en smitteprøve som tas i hjemlandet 72 timer før reisen. Kun de som tester negativt får reise fra et land til et land.

Det vil fortsatt ikke være lov med større folkemengder på samme sted, slik at museer og andre attraksjoner må ha begrensninger på hvor mange de kan motta på samme tid.

Regelen om sosial avstand vil fortsatt gjelde. Trange barer, mindre kafeer og små restauranter kan derfor få problemer med å overholdende kravene.

Tusenvis av strender vil åpne igjen helgen 16.–17. mai. Det blir oppmerkede plasser, og kun tillatt med 40 personer per 1.000 kvadratmeter med strand. Parasoller må plasseres fire meter fra hverandre, og solsengene må sprayes med desinfeksjonsmiddel etter bruk. Det forsøkes også ut egne solboder av pleksiglass enkelte steder.

Badegjestene vil ikke få servert mat eller drikke ved bassenget eller på stranden.

Strenge hygienetiltak for overnattings- og serveringssteder. Kelnere og annet personell vil være iført hansker og munnbeskyttelse. Hotellpersonale vil bli testet jevnlig, for å beskytte gjester og ansatte.

Oppfordring til alle om bruk av munnbind eller ansiktsmaske på offentlige steder.

Mulig utveksling av turister gjennom såkalte «turistkorridorer» med land som har en tilsvarende lav korona-utbredelse som Hellas, eksempelvis Norge.

Portugal

Portugal klarte i likhet med Hellas å få rask kontroll over spredningen av koronaviruset og er bedre stilt enn mange land. Grensene er foreløpig stengt frem til 14. mai, men myndighetene tar sikte på at hoteller og strender kan få åpne igjen i midten av juni.

Også utenlandske turister ønskes velkommen, selv om man frykter en importert smittebølge. Myndighetene og reiselivsaktører, inkludert utenlandske turoperatører, arbeider uansett med å utarbeide en rekke ulike tiltak som skal sikre både besøkende og innbyggere.

Steder som tilfredsstiller fastsatte hygienestandarder og som har blitt kontrollert av myndighetene tildeles et hygienemerke.

Alle turiststeder, restauranter, hoteller o.l. får en veileder, hvor retningslinjer for sosial avstand og ulike beskyttelsestiltak må etterfølges.

Det diskuteres om tilreisende som tar en koronatest før de starter ferien, kan få utstedt et reisepass.

Greske butikker har fått åpne igjen og mange lokker med salg for å prøve å ta igjen noe av det tapte. Foto: Louisa Gouliamaki / AFP

Kroatia

Kroatia vil åpne grensene for turister fra Slovenia innen få dager, opplyste landets helseminister tidligere denne uken. Turister fra andre EU-land som kommer med bil, kan trolig få slippe inn fra rundt 15. juni.

Tidligere har myndighetene opplyst at det skal være mulig å feriere ved Adriaterhavskysten i sommer, men at det vil bli iverksatt tiltak for å hindre at strendene fylles opp og blir et sted for smitte.

Blant annet har lokalt politi, kommunale myndigheter, operatører av strender og hoteller fått krav på seg for å se til solsenger og håndklær ikke plasseres oppå hverandre under strandbesøket.

Store reiseoperatører, som tyske TUI, opplyser at de i ferd med å innarbeide strenge hygienerutiner på sine hoteller, blant annet i Kroatia.

Kypros

Det største turistmarkedet for Kypros er Russland og Storbritannia, to land som er hardt rammet av koronaviruset. Reiseoperatørene og turistindustrien er derfor ivrige etter å lokke turister fra andre land med en bedre smittesituasjon.

Kommersiell flytrafikk til og fra landet er foreløpig innstilt frem til 28. mai, men planen er å gå tilbake til ordinær trafikk fra 9. juni.

Hotellene er forberedt på å overholde strenge avstand- og helse- og hygienekrav når de får åpne igjen.

Foreløpig står solparasollene nedslått på turiststedet Ayia Napa på Kypros. Foto: Petros Karadjias / AP

Østerrike

Byer som Wien og Salzburg samt de østerrikske alpene er attraktive turissteder.

Foreløpig er det klart at landet åpner for besøk av turister fra Tyskland, Sveits, Liechtenstein og andre omkringliggende naboland den kommende måneden. Besøkende fra andre land skal regjeringen ta stilling til de nærmeste dagene.

Restauranter åpner igjen denne uken, mens hotellene følger etter 29. mai.

Tyskland

Regjeringen har satt som mål om at den tyske grensekontrollen skal oppheves 15. juni for alle. Enkelte lettelser for besøkende fra Luxembourg, Østerrike, Sveits og Frankrike kommer allerede denne uken.

Den tyske regjeringen har i likhet med den franske oppfordret tyskerne til å legge ferien sin til hjemlandet, og fortsatt gjelder rådet for tyskerne om å unngå å reise ut av landet frem til midten av juni.

Hoteller og restauranter har kunnet holde åpne siden 6. mai. Også museer er åpnet igjen.

Nederland

Ulikt en del andre europeiske land, har ikke Nederland holdt sine grenser stengt. Men de har sterkt oppfordret andre lands borgere om ikke å reise dit. Det rådet gjelder fremdeles.

Alle restauranter, barer, kafeer, større museer og kjente attraksjoner er stengt og vil være det frem til 1. juni.

Da er planen en gradvis åpning, med sterke begrensninger på antall personer for å overholde kravet om sosial avstand på 1,5 meter. Besøkende på museer og tillatte kulturarrangementer må derfor kjøpe billetter på forhånd.

Fra 1. juli vil antallet på samtidige personer kunne økes fra 30 personer til 100 personer, hvis smittesituasjonen tillater det.

Avgjørelsen om å holde åpne eller stenge strendene, er opp til lokale myndigheter, det samme med fornøyelsesparker og andre fritidssteder. Men alle hygienefasiliteter på disse stedene samt offentlige toaletter har vært beordret stengt og vil være det frem til 1. juli.

Større konserter og arrangementer vil ikke være tillatt før 1. september. Heller ikke de berømte hasjkafeene eller bordellene vil få åpne før da.

Fra 1. juni er det påbudt med munnbind hvis man benytter offentlig transport.

Myndighetene åpner for at landet kan starte sin sommersesong ved at belgierne får dra ut til kysten fra 18. mai. Samme dato får museer historiske bygninger og zoologiske hager også åpne igjen. Men det kreves at stedene kan tilby de besøkende å kjøpe billetter online, og at de begrenser antallet samtidige besøkende.

Hotell, restaurantene, barer og kafeer åpner igjen tidligst 8. juni, men endelig dato er ikke satt.

Større musikkfestivaler og lignende får ikke holdes før tidligst september.

Det er fortsatt påbud om å ha på seg maske eller munnbind for alle over 12 år når man bruker offentlig transport, det inkluderer også opphold på stasjoner.

Sveits

Sveits planlegger å åpne sine grenser for alle lands innbyggere utenom Italia den 15. juni så fremt smittesituasjonen i Europa tilsier det.

Tsjekkia

Praha er en av Europas største turistbyer, og regjeringen har opphevet innreiseforbudet som ble innført i mars. De to siste ukene har det også vært lov å bevege seg fritt innad i landet.

Men alle som kommer til Tsjekkia må ta en koronatest for sjekke at man ikke bringer med seg smitte, eller tilbringe tid i frivillig karantene.

Fra 11. mai fikk restauranter og barer tilby servering utendørs, målet er at det meste av samfunnet skal være i vanlig gjenge fra 25. mai.

I italienske Cesenatico, som ligger langs Adriaterhavskysten, er man i gang med å preparere strendene. Foto: Vincenzo Pinto / AFP

Estland, Latvia og Litauen åpne grensene for hverandres innbyggere fredag 15. juni. Den såkalte «reiseboblen» vil tillatte innbyggerne i de baltiske landene å bevege seg fritt over grensene og innad i de tre landene.

For tilreisende fra andre steder er det fremdeles 14 dagers karanteneplikt etter ankomst.